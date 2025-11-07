Росія вдарила КАБами по Семенівській громаді на Чернігівщині, - РВА

Російські війська завдали удару керованими авіабомбами по території Семенівської громади Чернігівської області.

Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов, передає Цензор.НЕТ.

"Є попередня інформація щодо прильоту шести, ймовірно, КАБів по території одного з населених пунктів Семенівської громади", - написав Селіверстов.

За його словами, жертв немає, інформація щодо наслідків уточнюється.

Обстріли Чернігівщини

Ввечері 5 листопада російські ударні безпілотники типу "Герань" атакували енергетичний обʼєкт у прикордонній громаді Чернігівського району.

29 жовтня російські війська завдали удару по телевежі в центрі Чернігова. Споруда зазнала пошкоджень.

