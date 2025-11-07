Росія вдарила КАБами по Семенівській громаді на Чернігівщині, - РВА
Російські війська завдали удару керованими авіабомбами по території Семенівської громади Чернігівської області.
Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов, передає Цензор.НЕТ.
"Є попередня інформація щодо прильоту шести, ймовірно, КАБів по території одного з населених пунктів Семенівської громади", - написав Селіверстов.
За його словами, жертв немає, інформація щодо наслідків уточнюється.
Обстріли Чернігівщини
- Ввечері 5 листопада російські ударні безпілотники типу "Герань" атакували енергетичний обʼєкт у прикордонній громаді Чернігівського району.
- 29 жовтня російські війська завдали удару по телевежі в центрі Чернігова. Споруда зазнала пошкоджень.
