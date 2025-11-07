РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8637 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Румынии
178 3

Зеленский и президент Румынии Дан обсудили установление стратегического партнерства

Зеленский поговорил с Даном

Сегодня президент Румынии Никушор Дан и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Дан сообщил в соцсети Х.

"Сегодня состоялась содержательная дискуссия с президентом Зеленским о текущей ситуации в сфере безопасности и необходимости активизации усилий для достижения прочного и справедливого мира в Украине", - написал он.

Дан подчеркнул, что Украина должна выиграть эту войну, поскольку "она борется за безопасность Европы в целом и за наши общие ценности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Румыния начала переговоры с Украиной по оборонным проектам в рамках программы SAFE, - Кубилюс

"На двустороннем уровне мы договорились продолжить работу над установлением стратегического партнерства. Мы оба стремимся внедрять прагматичную, перспективную и устойчивую повестку дня", - добавил президент Румынии.

Читайте также: Польша и Румыния развертывают новую систему вооружения для защиты от беспилотников РФ

Автор: 

Зеленский Владимир (22507) Румыния (1194) Дан Никушор (17)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленський і президент Румунії Дан обговорили встановлення стратегічного партнерства.
🤔
Вже з січня 2026 року, на території Румунії будуть транслювати: Шоу 95 кварталу, Свати, Слугу народу, Розсміши коміка і інше 💩(іншу продукцію) пов'язане Зеленським?😂
показать весь комментарий
07.11.2025 19:36 Ответить
"Формула миру" плавно переростає у "Стратегічне партнерство"...
Тут все по телефону вирішували, а "вояж по Європах" уже планується...?
показать весь комментарий
07.11.2025 19:46 Ответить
Бандерівець на службі дядечка Сема- щось страшне виклав на зЄльоноРИГІВ
показать весь комментарий
07.11.2025 19:49 Ответить
 
 