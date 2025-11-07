Зеленский и президент Румынии Дан обсудили установление стратегического партнерства
Сегодня президент Румынии Никушор Дан и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Дан сообщил в соцсети Х.
"Сегодня состоялась содержательная дискуссия с президентом Зеленским о текущей ситуации в сфере безопасности и необходимости активизации усилий для достижения прочного и справедливого мира в Украине", - написал он.
Дан подчеркнул, что Украина должна выиграть эту войну, поскольку "она борется за безопасность Европы в целом и за наши общие ценности".
"На двустороннем уровне мы договорились продолжить работу над установлением стратегического партнерства. Мы оба стремимся внедрять прагматичную, перспективную и устойчивую повестку дня", - добавил президент Румынии.
