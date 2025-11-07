Зеленський і президент Румунії Дан обговорили встановлення стратегічного партнерства
Сьогодні Президент Румунії Нікушор Дан і президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Дан повідомив у соцмережі Х.
"Сьогодні відбулася змістовна дискусія з президентом Зеленським щодо поточної безпекової ситуації та необхідності активізації зусиль для досягнення тривалого і справедливого миру в Україні", - написав він.
Дан наголосив, що Україна повинна виграти цю війну, оскільки "вона бореться за безпеку Європи в цілому і за наші спільні цінності".
"На двосторонньому рівні ми домовилися продовжити роботу над встановленням стратегічного партнерства. Ми обидва прагнемо впроваджувати прагматичний, перспективний та сталий порядок денний", - додав президент Румунії.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
