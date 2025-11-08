Готовятся поправки к скандальному законопроекту №14057, который может ограничить работу СМИ, - нардепы

В ближайшее время Комитет ВРУ по вопросам свободы слова совместно с медийщиками и юристами разработает поправки к законопроекту №14057 "Об обновлении (рекодификации) Книги второй Гражданского кодекса Украины относительно личных прав человека", который, в частности, предусматривает ряд сложностей для независимой журналистики.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщила заместитель главы Комитета ВРУ Евгения Кравчук.

В свою очередь, руководитель профильного комитета Ярослав Юрчишин отметил, что не видит перспектив принятия изменений в Гражданский кодекс, если там будут существенные ограничения доступа к информации.

"На самом деле довольно много коллег подходили и спрашивали, как идет работа с медийщиками и медиа-юристами, которые сейчас разрабатывают изменения. Со своей стороны, Стефанчук соблюл все договоренности, которые были достигнуты на рабочей группе. Первое: увеличено время подачи поправок – чтобы все успели их подготовить. Второе: 116-я статья дает возможность вносить изменения по содержанию законопроекта, если они не касались тех изменений, которые были в первом чтении", - говорит Юрчишин.

Далее он подробно останавливается на нюансах, которые ограничивают работу СМИ.

"Например, то, что нельзя требовать от интернет-сайта удаления материала, где была допущена ошибка. Можно требовать исправления или баланса мнений, но удаление материала возможно только одним способом – заблокировав сайт. А это уже – цензура, и так, как вы написали, европейскими партнерами точно будет воспринято как наступление на свободу слова. Поэтому в принципе эту вещь не нужно прописывать в Гражданском кодексе", - отметил нардеп.

Юрчишин уточнил, что до первого чтения это должно быть исправлено.

Комментируя норму "Недостоверной считается информация, которая нарушает презумпцию невиновности, пока вина лица не доказана", Юрчишин подчеркнул необходимость поиска законодательного баланса.

"По данной статье есть договоренность, что должна быть четко зафиксирована разница между обвинением заранее и реальным статусом. Скажем, когда человек подозревается в государственной измене, он еще не является государственным изменником, а лишь подозреваемым в государственной измене. Ну, и здесь действительно должна быть корректная формулировка, потому что презумпция невиновности у нас закреплена на уровне Основного закона, и, соответственно, она должна быть в Гражданском кодексе. Но здесь должен быть баланс. Является ли обязанностью, даже не правом, журналистов сообщать то, что есть в официальных материалах того же следствия? Конечно, есть, и, конечно, за это журналист не должен подвергаться риску того, что на него подадут в суд и затянут судебными процессами. Здесь также есть согласие, что мы ищем сбалансированную формулировку. И медиа-юристы должны успеть поправить все эти формулировки", - отметил он.

