Готуються правки до скандального законопроєкту №14057, який може обмежити роботу ЗМІ, - нардепи
Найближчим часом Комітету ВРУ з питань свободи слова спільно з медійниками і юристами напрацює правки до законопроєкту №14057 "Про оновлення (рекодифікацію) Книги другої Цивільного кодексу України щодо особистих прав людини", який, зокрема, передбачає низку ускладень для незалежної журналістики.
Про це у коментарі Цензор.НЕТ повідомила заступниця голови Комітету ВРУ Євгенія Кравчук.
Своєю чергою, керівник профільного комітету Ярослав Юрчишин зазначив, що не бачить перспектив прийняття змін до Цивільного кодексу, якщо там будуть суттєві обмеження доступу до інформації.
"Насправді досить багато колег підходили і питали, як іде робота з медійниками і медіа-юристами, які зараз напрацьовують зміни. Зі свого боку, Стефанчук дотримався усіх домовленостей, яких було досягнуто на робочій групі. Перше: збільшено час подання правок – щоби всі встигли їх підготувати. Друге: 116-та стаття дає можливість вносити зміни по змісту законопроєкту, якщо вони не стосувалися тих змін, які були в першому читанні", - каже Юрчишин.
Далі він детально зупиняється на нюансах, які обмежують роботу ЗМІ.
"Наприклад, те, що не можна вимагати від Інтернет-сайту усунення матеріалу, де було допущено помилку. Можна вимагати виправлення чи балансу думок, але усунення матеріалу є можливе тільки одним чином – заблокувавши сайт. А це вже – цензура, і так, як ви написали, європейськими партнерами точно буде сприйнято як наступ на свободу слова. Тому в принципі цю річ не треба прописувати в Цивільному кодекс", - зауважив нардеп.
Юрчишин уточнив, що до першого читання це має бути поправлене.
Коментуючи норму "Недостовірною вважається інформація, яка порушує презумпцію невинуватості, доки вину особи не доведено", Юрчишин наголосив на необхідності пошуку законодавчого балансу.
"Щодо даної статті є домовленість, що має бути чітко зафіксована різниця між звинуваченням завчасно і реальним статусом. Скажімо, коли людина підозрюється у національній зраді, вона ще не є національним зрадником, лише підозрюваною у нацзраді. Ну, і тут справді має бути коректне формулювання, бо презумпція невинуватості у нас закріплена на рівні Основного закону, і, відповідно, воно має бути у Цивільному кодексі. Але тут має бути баланс. Чи є обов’язком, навіть не правом, журналістів повідомляти те, що є в офіційних матеріалах того самого слідства? Звісно, є, і, звісно, за це журналіст не має бути під ризиком того, щоб на нього подали в суд і затягали по судових процесах. Тут так само є погодження, що шукаємо збалансоване формулювання. І медіа-юристи мають встигнути полагодити усі ці формулювання", - зауважив він.
Детальний аналіз законопроєкту № 14057 читайте за посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Краще доповісти про кепські справи РИГОзЄвлади ніж Рева важко ,але ...якщо ще й додати важливе уточнення запитання ... На користь Ураїні це коли настане?
Байден мав ці всі дані про МАРОДЕРАТ в Україні , від своїх спецслужб та Британських ,але грався разом з українською опозицією у гру НЕНАЧАСІ .
Зараз це заздрісний тиск від Трампа на американців- бо рейтинг зЄНЕЛОХА у США вищий від підтримки Трампа майже у двічі .
Але це занадто просто.
В України свій шлях... Особливий!
расшатывать государственные институты для дестабилизации обороны
я бы даже честный анализ обстановки ограничил внутренним доступом, это как маскировку на передке снять
свобода слова для европы, а нам во вред