Готуються правки до скандального законопроєкту №14057, який може обмежити роботу ЗМІ, - нардепи

Найближчим часом Комітету ВРУ з питань свободи слова спільно з медійниками і юристами напрацює правки до законопроєкту №14057 "Про оновлення (рекодифікацію) Книги другої Цивільного кодексу України щодо особистих прав людини", який, зокрема, передбачає низку ускладень для незалежної журналістики.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ повідомила заступниця голови Комітету ВРУ Євгенія Кравчук.

Своєю чергою, керівник профільного комітету Ярослав Юрчишин зазначив, що не бачить перспектив прийняття змін до Цивільного кодексу, якщо там будуть суттєві обмеження доступу до інформації.

Також читайте: Рада проголосувала у першому читанні законопроєкт №14057 про право корупціонерів змусити журналістів мовчати

"Насправді досить багато колег підходили і питали, як іде робота з медійниками і медіа-юристами, які зараз напрацьовують зміни. Зі свого боку, Стефанчук дотримався усіх домовленостей, яких було досягнуто на робочій групі. Перше: збільшено час подання правок – щоби всі встигли їх підготувати. Друге: 116-та стаття дає можливість вносити зміни по змісту законопроєкту, якщо вони не стосувалися тих змін, які були в першому читанні", - каже Юрчишин.

Далі він детально зупиняється на нюансах, які обмежують роботу ЗМІ.

"Наприклад, те, що не можна вимагати від Інтернет-сайту усунення матеріалу, де було допущено помилку. Можна вимагати виправлення чи балансу думок, але усунення матеріалу є можливе тільки одним чином – заблокувавши сайт. А це вже – цензура, і так, як ви написали, європейськими партнерами точно буде сприйнято як наступ на свободу слова. Тому в принципі цю річ не треба прописувати в Цивільному кодекс", - зауважив нардеп.

Також читайте: У законопроєкті №14057 йдеться, що до рішення суду всі натяки на корупціонера є неправдивими, а значить підлягають спростуванню, - Шалайський

Юрчишин уточнив, що до першого читання це має бути поправлене.

Коментуючи норму "Недостовірною вважається інформація, яка порушує презумпцію невинуватості, доки вину особи не доведено", Юрчишин наголосив на необхідності пошуку законодавчого балансу.

"Щодо даної статті є домовленість, що має бути чітко зафіксована різниця між звинуваченням завчасно і реальним статусом. Скажімо, коли людина підозрюється у національній зраді, вона ще не є національним зрадником, лише підозрюваною у нацзраді. Ну, і тут справді має бути коректне формулювання, бо презумпція невинуватості у нас закріплена на рівні Основного закону, і, відповідно, воно має бути у Цивільному кодексі. Але тут має бути баланс. Чи є обов’язком, навіть не правом, журналістів повідомляти те, що є в офіційних матеріалах того самого слідства? Звісно, є, і, звісно, за це журналіст не має бути під ризиком того, щоб на нього подали в суд і затягали по судових процесах. Тут так само є погодження, що шукаємо збалансоване формулювання. І медіа-юристи мають встигнути полагодити усі ці формулювання", - зауважив він.

Читайте: У Раді зареєстрували законопроєкт №14057, що може обмежити роботу журналістів

Детальний аналіз законопроєкту № 14057 читайте за посиланням.