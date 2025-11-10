Помощь должна быть адресной для уязвимых групп населения. Раздача денег всем - популизм, - Фурса о пакете "зимней поддержки"

Помощь украинцам от государства, в том числе в рамках зимних пакетов поддержки, должна быть адресной.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал инвестиционный банкир и финансовый эксперт Сергей Фурса.

Адресные субсидии для уязвимых категорий

"Все зависит от конкретной программы. Если мы говорим о помощи - помощь должна быть, если она адресная. То есть, у нас есть какая-то уязвимая группа населения, которая больше других нуждается в помощи. Мы даем им адресную помощь, это так же, как с тарифами и субсидиями. То есть, не должно быть газа дешевого для всех, не должно быть коммуналки дешевой для всех, она должна быть по рыночной стоимости, а люди, которые нуждаются в помощи, – должны получать адресные субсидии. Это универсальный принцип, которому должно следовать правительство при разработке любых программ поддержки", – рассказал Фурса, комментируя государственные программы помощи украинцам.

Что касается программ, которые предусматривают раздачу денег всем, то, по словам эксперта, "это неэффективное использование средств и популизм".

Это не адресная помощь. Это разбрасывание денег из вертолета всем. И поэтому это плохая история", - сказал Фурса, отвечая на вопрос, не станет ли очередная выплата тысячи гривен всем в рамках "Зимней поддержки" чрезмерной нагрузкой на бюджет страны, которая воюет.

Поддержка "УЗ"

Кроме этого, собеседник высказался и о запуске программы бесплатных километров по железной дороге на фоне того, что "УЗ" нуждается в государственной поддержке.

""Укрзализныця" действительно нуждается в помощи, сейчас нужны крупные программы поддержки "УЗ", которая страдает от двух факторов: первый - это дешевые пассажирские перевозки, где билеты мы покупаем намного ниже себестоимости; второй - то, что тарифы на грузовые перевозки не поднимались с начала полномасштабного вторжения. Поэтому есть одна часть, что железная дорога нуждается в помощи и здесь государство должно вмешаться. Потому что именно из-за государства железная дорога нуждается в помощи, потому что государство не позволяет поднять тарифы и государство говорит железной дороге: "вот у нас есть социальная функция - перевозить людей, поэтому цены должны быть нерыночными на пассажирские перевозки".

Когда мы говорим о дешевых или бесплатных перевозках людей, то это довольно смешно на фоне того, что мы говорим, что "УЗ" страдает от того, что перевозит людей дешевле себестоимости. И вдруг появляется история, что нужно их возить вообще бесплатно. Но, судя по всему, мы увидим, что это будет очень-очень ограниченная программа, где очень мало людей смогут воспользоваться этой возможностью проехать 3 тысячи (километров) и это правильно на самом деле. То есть, финальный дизайн (программы) скорее всего будет предусматривать такую конструкцию, когда вам будет очень-очень трудно ехать по этим 3 тысячам километров бесплатно", - считает Фурса.

