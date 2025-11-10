Допомога має бути адресною для вразливих груп населення. Роздача грошей всім - популізм, - Фурса про пакет "зимової підтримки"

Допомога українцям від держави, зокрема і в межах зимових пакетів підтримки, має бути адресною.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів інвестиційний банкір та фінансовий експерт Сергій Фурса.

Адресні субсидії для вразливих категорій

"Усе залежить від конкретної програми. Якщо ми говоримо про допомогу - допомога має бути, якщо вона адресна. Тобто, у нас є якась вразлива група населення, яка більше за інших потребує допомоги. Ми даємо їм адресну допомогу, це так, як із тарифами та субсидіями. Тобто, немає бути газ дешевим для всіх, немає бути комуналка дешева для всіх, воно має бути по ринковій вартості, а люди, які допомоги потребують, – мають отримувати адресні субсидії. Це універсальний принцип, якому має слідувати уряд під час розроблення будь-яких програм підтримки", - розповів Фурса, коментуючи державні програми допомоги українцям.

Щодо програм, які передбачають роздачу грошей всім, то за словами експерта, "це про неефективне використання коштів та популізм".

Це не адресна допомога. Це розкидання грошей із гвинтокрила всім. І тому це погана історія", - сказав Фурса, відповідаючи на запитання, чи не стане чергова виплата тисячі гривень всім у межах "Зимової підтримки" надмірним навантаженням на бюджет країни, яка воює.

Підтримка "УЗ"

Крім цього, співрозмовник висловився і щодо запуску програми безоплатних кілометрів залізницею на тлі того, що "УЗ" потребує державної підтримки.

""Укрзалізниця" дійсно потребує допомоги, зараз потрібні великі програми підтримки "УЗ", яка страждає від двох факторів: перше - це дешеві пасажирські перевезення, де квитки ми купуємо набагато нижче собівартості; друге - те, що тарифи на вантажні перевезення не піднімалися з початку повномасштабного вторгнення. Тому є одна частина, що залізниця потребує допомоги і тут держава має втрутитися. Бо саме через державу залізниця потребує допомоги, бо держава не дозволяє підняти тарифи і держава каже залізниці: "ось у нас є соціальна функція - перевозити людей, тому ціни мають бути неринковими на пасажирські перевезення".

Коли ми говоримо про дешеві або безкоштовні перевезення людей, то це досить смішно на тлі того, що ми кажемо, що "УЗ" страждає від того, що перевозить людей дешевше собівартості. І раптом з’являється історія, що треба їх возити взагалі безкоштовно. Але, судячи з усього, ми побачимо, що це буде дуже-дуже обмежена програма, де дуже мало людей зможуть скористатися цією можливістю проїхати 3 тисячі (кілометрів) і це правильно насправді. Тобто, фінальний дизайн (програми) скоріше за все буде передбачати таку конструкцію, коли вам буде дуже-дуже важко їхати по цих 3 тисячах кілометрів безкоштовно",- вважає Фурса.

