РФ массово набирает резервистов для защиты критических объектов, - росСМИ

В регионах России начали массово набирать резервистов в подразделения, которые будут привлекаться к защите критически важных объектов.

Об этом пишет российское издание Коммерсант, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

4 ноября диктатор Путин подписал закон, позволяющий привлекать резервистов для таких целей не только в военное, но и в мирное время.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали нефтехимический завод в Башкортостане. ВИДЕО

Формирование спецотрядов резервистов началось еще до вступления в силу соответствующих поправок в законодательство.

"Соответствующая работа ведется уже в двух десятках субъектов РФ. Резервисты, задействованные в первую очередь для борьбы с вражескими дронами, получат на этот период статус военнослужащих со всеми надлежащими льготами, включая социальные гарантии и выплаты", - говорится в материале.

Смотрите также: В районе ТЭЦ в Орле прогремели взрывы, - СМИ. ВИДЕО

Отряды БАР-47

Одними из первых о создании отряда БАРС-47, предназначенного для отражения атак БПЛА и диверсий, объявили власти Ленинградской области. А к середине ноября, по данным открытых источников, аналогичные кампании стартовали как минимум в 19 субъектах РФ.

Набор резервистов для охраны объектов нефтяного, топливно-энергетического, нефтехимического комплексов и т.д. открыли в Башкортостане, Татарстане, Нижегородской области. НПЗ и заводы в этих регионах не раз атаковали беспилотники.

Смотрите: Местные власти сообщили об ударе по критической инфраструктуре в пригороде Владимира. Минобороны РФ в сводке о регионе не упомянуло. ВИДЕО

Отряды БАРС создавали в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях России еще в 2024 году.

Сейчас в Брянской и Курской областях планируют сформировать дополнительные подразделения.

Известно, что резервисты подписывают договор о том, что они будут задействованы только в пределах своего региона.

В то же время в приграничных регионах резервисты не будут ограничиваться охраной предприятий топливно-энергетического комплекса и защитой от БПЛА, они также должны будут бороться с ДРГ, помогать с эвакуацией населения и поддерживать "режим контртеррористической операции".

Смотрите также: Морские дроны атаковали Туапсе: зафиксировано вероятное попадание вблизи причала 167. ВИДЕО