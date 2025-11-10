РФ масово набирає резервістів для захисту критичних об’єктів, - росЗМІ

У регіонах Росії почали масово набирати резервістів до підрозділів, які залучатимуть до захисту критично важливих об'єктів.

Про це пише російське видання Коммерсант, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

4 листопада диктатор Путін підписав закон, що дозволяє залучати резервістів для таких цілей не лише у військовий, а й у мирний час.

Формування спецзагонів резервістів почалося ще до набрання чинності відповідних поправок до законодавства.

"Відповідна робота ведеться вже в двох десятках суб'єктів РФ. Резервісти, задіяні в першу чергу для боротьби з ворожими дронами, отримають на цей період статус військовослужбовців з усіма належними пільгами, включаючи соціальні гарантії та виплати", - йдеться в матеріалі.

Загони БАР-47

Одними з перших про створення загону БАРС-47, призначеного для відбиття атак БПЛА та диверсій, оголосила влада Ленінградської області. А до середини листопада, за даними відкритих джерел, аналогічні кампанії стартували як мінімум у 19 суб'єктах РФ.

Набір резервістів для охорони об'єктів нафтового, паливно-енергетичного, нафтохімічного комплексів тощо відкрили у Башкортостані, Татарстані, Нижньогородській області. НПЗ та заводи в цих регіонах не раз атакували безпілотники.

Загони БАРС створювали у прикордонних Бєлгородській, Брянській та Курській областях Росії ще у 2024 році.

Наразі у Брянській та Курській областях планують сформувати додаткові підрозділи.

Відомо, що резервісти підписують договір про те, що вони будуть задіяні лише в межах свого регіону.

Водночас у прикордонних регіонах резервісти не обмежуватимуться охороною підприємств паливно-енергетичного комплексу та захистом від БпЛА, вони також повинні будуть боротися з ДРГ, допомагати з евакуацією населення та підтримувати "режим контртерористичної операції".

