Суд в Париже рассмотрит просьбу Саркози об освобождении из тюрьмы до рассмотрения апелляции, - Reuters

Просьба бывшего президента Франции Николя Саркози об освобождении из тюрьмы до рассмотрения апелляции будет рассмотрена в парижском суде в понедельник.

Как отмечается, 70-летний политик был признан виновным в сговоре с целью получения средств на президентскую кампанию 2007 года от покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи через его близких помощников. С него сняли другие обвинения, в частности в коррупции и незаконном финансировании.

Приговор вступил в силу немедленно из-за "чрезвычайной серьезности" преступления, заявила судья Натали Гаварино. В прошлом месяце Саркози отправили в тюрьму "Ля Санте". Политик отрицает вину и называет себя жертвой "мести и ненависти".

Если суд согласится на освобождение, Саркози может быть обязан носить электронный браслет, внести залог или регулярно являться в органы власти.

Что предшествовало?

Бывший президент Франции Николя Саркози, известный своими тесными связями с российским диктатором Владимиром Путиным, получил уведомление об условиях своего заключения после приговора по "ливийскому делу".

25 сентября Парижский суд приговорил экс-президента к пяти годам лишения свободы, часть из которых он может отбывать не в обычной тюрьме, а в особых условиях.

Экс-глава государства начал отбывать наказание 21 октября в парижской тюрьме Санте.

