Суд у Парижі розгляне прохання Саркозі про звільнення з в’язниці до розгляду апеляції, - Reuters

Прохання колишнього президента Франції Ніколя Саркозі про звільнення з в’язниці до розгляду апеляції буде розглянуто в паризькому суді в понеділок.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 70-річного політика було визнано винним у змові з метою отримання коштів на президентську кампанію 2007 року від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі через його близьких помічників. З нього зняли інші обвинувачення, зокрема у корупції та незаконному фінансуванні.

Вирок набув чинності негайно через "надзвичайну серйозність" злочину, заявила суддя Наталі Гаваріно. Минулого місяця Саркозі відправили до в’язниці "Ля Санте". Політик заперечує провину та називає себе жертвою "помсти і ненависті".

Якщо суд погодиться на звільнення, Саркозі може бути зобов’язаний носити електронний браслет, внести заставу або регулярно з’являтися до органів влади.

Що передувало?

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, відомий своїми тісними зв’язками з російським диктатором Володимиром Путіним, отримав повідомлення про умови свого ув’язнення після вироку у "лівійській справі".

25 вересня Паризький суд засудив експрезидента до п’яти років позбавлення волі, частину з яких він може відбувати не у звичайній тюрмі, а в особливих умовах.

Ексглава держави розпочав відбування покарання 21 жовтня у паризькій в’язниці Санте.

