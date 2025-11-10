Порошенко о решении Лондонского суда относительно ПриватБанка: "Сигнал всем, кто сегодня борется с топ-коррупцией – правда победит"

Петр Порошенко прокомментировал решение Лондонского суда о компенсации бывшими владельцами ПриватБанка более 3 миллиардов гривен, украденных из Украины.

"Сегодняшний день начался с хороших новостей. Лондонский суд обязал бывших владельцев "ПриватБанка" вернуть Украине более 3 миллиардов долларов, которые они украли вместе со своими бизнес- и политическими соратниками, не постеснявшимися взять эти грязные деньги", – написал Порошенко.

"История национализации "Привата" и спасения вкладов десятков миллионов людей в 2016 году дорого обошлась нашей команде: и мне, и Валерии Гонтаревой. Мы заплатили за это высокую и не только политическую цену. Но в итоге победило государство и выиграли миллионы вкладчиков", – отметил пятый президент.

"Иногда справедливости приходится ждать слишком долго. Но на этом пути главное – не сдаваться. Это решение – сигнал всем, кто сегодня борется с топ-коррупцией: правда обязательно победит", – отметил Порошенко.

"Показательно, что один из бывших представителей и партнеров Коломойского, совладелец "Квартала" Тимур Миндич и сейчас фигурирует в резонансных делах, которые сегодня взорвали информационное пространство. Созданные же нами антикоррупционные институты — НАБУ, САП — несмотря на бешеное давление работают на Украину. И это тоже хорошая новость этого дня", — отметил политик.

"Как показала июльская атака власти на эти органы, общество их поддерживает. И это очень важно сейчас, когда страна борется одновременно и на внешнем, и на внутреннем фронтах. Антикоррупционная система должна наказать виновных, потому что этого требует украинское общество", – резюмировал Порошенко.

