Порошенко о решении Лондонского суда относительно ПриватБанка: "Сигнал всем, кто сегодня борется с топ-коррупцией – правда победит"
Петр Порошенко прокомментировал решение Лондонского суда о компенсации бывшими владельцами ПриватБанка более 3 миллиардов гривен, украденных из Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Сегодняшний день начался с хороших новостей. Лондонский суд обязал бывших владельцев "ПриватБанка" вернуть Украине более 3 миллиардов долларов, которые они украли вместе со своими бизнес- и политическими соратниками, не постеснявшимися взять эти грязные деньги", – написал Порошенко.
"История национализации "Привата" и спасения вкладов десятков миллионов людей в 2016 году дорого обошлась нашей команде: и мне, и Валерии Гонтаревой. Мы заплатили за это высокую и не только политическую цену. Но в итоге победило государство и выиграли миллионы вкладчиков", – отметил пятый президент.
"Иногда справедливости приходится ждать слишком долго. Но на этом пути главное – не сдаваться. Это решение – сигнал всем, кто сегодня борется с топ-коррупцией: правда обязательно победит", – отметил Порошенко.
"Показательно, что один из бывших представителей и партнеров Коломойского, совладелец "Квартала" Тимур Миндич и сейчас фигурирует в резонансных делах, которые сегодня взорвали информационное пространство. Созданные же нами антикоррупционные институты — НАБУ, САП — несмотря на бешеное давление работают на Украину. И это тоже хорошая новость этого дня", — отметил политик.
"Как показала июльская атака власти на эти органы, общество их поддерживает. И это очень важно сейчас, когда страна борется одновременно и на внешнем, и на внутреннем фронтах. Антикоррупционная система должна наказать виновных, потому что этого требует украинское общество", – резюмировал Порошенко.
Тільки не в українському суді.
заснування банку ->
оголошення високих відсотків по депозитах ->
залучення вкладів від фіз і юр осіб коштів ->
виведення бенефіціарами піраміди капіталу банку через кредити афілійованим осам на офшорні рахунки ->
визнання банку неплатоспроможним і виведення з ринку ->
виплата Фондом гарантування вкладів частини коштів вкладникам за рахунок держбюджету.
Дітище Коломойського й Боголюбова "ПриватБанк" також був задіяний у цій схемі. І про це всі знали, але довго не наважувались зупинити таке пограбування, боячись краху фінансової системи України через втрату довіри до банків.
Тож, заслуга Гонтарєвої і Порошенка у виході з тієї безвихідної ситуації через націоналізацію "Приватбанку" - беззаперечна.
Після сьогоднішніх обшуків НАБУ у партнера Зеленського Тимура Міндіча та колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка країна нарешті побачила, що означає вислів «гроші на крові».
Коли мільйони українців сиділи без світла під час обстрілів, коли на фронті щодня гинули найкращі, в тилу працювала інша «батарея» - та, що заряджала кишені обраних. Сто мільйонів доларів, які могли піти на захист енергетичної інфраструктури, виявились у схемах Енергоатому.
Ми також зрозуміли, що насправді означало гасло «зробимо їх разом».
Зробили - всю країну. Так, це рф бʼє по нашій енергетиці, але корупція залишила людей у темряві, армію без ресурсів, а державу - без сорому.
Тимур Міндіч - це не просто співвласник «Кварталу 95». Це людина, яка має вплив на єдиний телемарафон, контролювала грошові потоки від Центренерго до Фонду держмайна, займалася алмазним бізнесом в росії й навіть «будувала» фортифікації через свого підрядника Проніна. Будувала, звісно, лише схеми. Тобто, крала на цьому через підрядника Проніна.
Тому в Україні сьогодні «Кабмін» по суті перетворився на «Кабміндіч». Бо стільки потоків в одних руках Україна ще не бачила.
І в нас є запитання: як так сталося, що Міндіч зміг спокійно виїхати з країни, коли депутатів від опозиції не випускають навіть на міжнародні зустрічі, де ми просимо партнерів допомогти відновити енергосистему України? Як Міндіч виїхав з України?
«Європейська Солідарність» вимагає чіткої і дієвої реакції на сьогоднішні події, які тягнуть на державну зраду, від Президента. Інакше ми втратимо довіру партнерів, міжнародну підтримку, без яких Україна приречена.
Довіру наших міжнародних партнерів, які підтримують Україну військово і фінансово. Довіру українців, які тримають цю країну на власних плечах.
Ми не дозволимо цього.
Ми вимагаємо зміни політики - формування уряду довіри й відповідальності. Бо наша мета - Україна в Європейському Союзі.
І це єдина програма, за яку ми боремося - чесно, відкрито, без брехні.
Ми починаємо процедуру відставки уряду - непрофесійного і корупційного. Наша мета - керованість державою, єдність суспільства і довіра партнерів. Закликаємо всіх колег по парламенту, які усвідомлюють загрози для держави, підписатися під відставкою уряду заради формування уряду національного порятунку.
Коаліція Слуг народу і опзж з їх кураторами з москви має нарешті зникнути. Це єдиний шанс на порятунок країни.