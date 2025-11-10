Порошенко про рішення Лондонського суду щодо ПриватБанку: "Сигнал усім, хто сьогодні бореться з топкорупцією - правда переможе"
Петро Порошенко прокоментував рішення Лондонського суду щодо компенсації колишніми власниками ПриватБанку понад 3 мільярдів гривень, вкрадених з України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Сьогоднішній день розпочався з гарних новин. Лондонський суд зобов’язав колишніх власників "ПриватБанку" повернути Україні понад 3 мільярди доларів, які вони вкрали разом зі своїми бізнесовими та політичними поплічниками, що не соромилися взяти ці брудні гроші", – написав Порошенко.
"Історія націоналізації "Привату" і порятунку вкладів десятків мільйонів людей у 2016 році дорого коштувала нашій команді: і мені, і Валерії Гонтаревій. Ми заплатили за це високу і не лише політичну ціну. Але у підсумку перемогла держава і виграли мільйони вкладників", – зазначив пʼятий Президент.
"Інколи справедливості доводиться чекати занадто довго. Але на цьому шляху головне — не здаватися. Це рішення — сигнал усім, хто сьогодні бореться з топкорупцією: правда обов’язково переможе", – зауважив Порошенко.
"Показово, що один із колишніх представників і партнерів Коломойського, співвласник "Кварталу" Тимур Міндіч і зараз фігурує в резонансних справах, які сьогодні підірвали інформаційний простір. Створені ж нами антикорупційні інституції — НАБУ, САП — попри шалений тиск працюють на Україну. І це теж гарна новина цього дня", – зауважив політик.
"Як показала липнева атака влади на ці органи, суспільство їх підтримує. І це дуже важливо зараз, коли країна бореться одночасно і на зовнішньому, і на внутрішньому фронтах. Антикорупційна система має покарати винних, бо цього вимагає українське суспільство", – резюмував Порошенко.
Оце і є факт в не ваші домисли.
Тільки не в українському суді.
заснування банку ->
оголошення високих відсотків по депозитах ->
залучення вкладів від фіз і юр осіб коштів ->
виведення бенефіціарами піраміди капіталу банку через кредити афілійованим осам на офшорні рахунки ->
визнання банку неплатоспроможним і виведення з ринку ->
виплата Фондом гарантування вкладів частини коштів вкладникам за рахунок держбюджету.
Дітище Коломойського й Боголюбова "ПриватБанк" також був задіяний у цій схемі. І про це всі знали, але довго не наважувались зупинити таке пограбування, боячись краху фінансової системи України через втрату довіри до банків.
Тож, заслуга Гонтарєвої і Порошенка у виході з тієї безвихідної ситуації через націоналізацію "Приватбанку" - беззаперечна.
Після сьогоднішніх обшуків НАБУ у партнера Зеленського Тимура Міндіча та колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка країна нарешті побачила, що означає вислів «гроші на крові».
Коли мільйони українців сиділи без світла під час обстрілів, коли на фронті щодня гинули найкращі, в тилу працювала інша «батарея» - та, що заряджала кишені обраних. Сто мільйонів доларів, які могли піти на захист енергетичної інфраструктури, виявились у схемах Енергоатому.
Ми також зрозуміли, що насправді означало гасло «зробимо їх разом».
Зробили - всю країну. Так, це рф бʼє по нашій енергетиці, але корупція залишила людей у темряві, армію без ресурсів, а державу - без сорому.
Тимур Міндіч - це не просто співвласник «Кварталу 95». Це людина, яка має вплив на єдиний телемарафон, контролювала грошові потоки від Центренерго до Фонду держмайна, займалася алмазним бізнесом в росії й навіть «будувала» фортифікації через свого підрядника Проніна. Будувала, звісно, лише схеми. Тобто, крала на цьому через підрядника Проніна.
Тому в Україні сьогодні «Кабмін» по суті перетворився на «Кабміндіч». Бо стільки потоків в одних руках Україна ще не бачила.
І в нас є запитання: як так сталося, що Міндіч зміг спокійно виїхати з країни, коли депутатів від опозиції не випускають навіть на міжнародні зустрічі, де ми просимо партнерів допомогти відновити енергосистему України? Як Міндіч виїхав з України?
«Європейська Солідарність» вимагає чіткої і дієвої реакції на сьогоднішні події, які тягнуть на державну зраду, від Президента. Інакше ми втратимо довіру партнерів, міжнародну підтримку, без яких Україна приречена.
Довіру наших міжнародних партнерів, які підтримують Україну військово і фінансово. Довіру українців, які тримають цю країну на власних плечах.
Ми не дозволимо цього.
Ми вимагаємо зміни політики - формування уряду довіри й відповідальності. Бо наша мета - Україна в Європейському Союзі.
І це єдина програма, за яку ми боремося - чесно, відкрито, без брехні.
Ми починаємо процедуру відставки уряду - непрофесійного і корупційного. Наша мета - керованість державою, єдність суспільства і довіра партнерів. Закликаємо всіх колег по парламенту, які усвідомлюють загрози для держави, підписатися під відставкою уряду заради формування уряду національного порятунку.
Коаліція Слуг народу і опзж з їх кураторами з москви має нарешті зникнути. Це єдиний шанс на порятунок країни.