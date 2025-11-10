Порошенко про рішення Лондонського суду щодо ПриватБанку: "Сигнал усім, хто сьогодні бореться з топкорупцією - правда переможе"

Петро Порошенко прокоментував рішення Лондонського суду щодо компенсації колишніми власниками ПриватБанку понад 3 мільярдів гривень, вкрадених з України.

"Сьогоднішній день розпочався з гарних новин. Лондонський суд зобов’язав колишніх власників "ПриватБанку" повернути Україні понад 3 мільярди доларів, які вони вкрали разом зі своїми бізнесовими та політичними поплічниками, що не соромилися взяти ці брудні гроші", – написав Порошенко.

"Історія націоналізації "Привату" і порятунку вкладів десятків мільйонів людей у 2016 році дорого коштувала нашій команді: і мені, і Валерії Гонтаревій. Ми заплатили за це високу і не лише політичну ціну. Але у підсумку перемогла держава і виграли мільйони вкладників", – зазначив пʼятий Президент.

"Інколи справедливості доводиться чекати занадто довго. Але на цьому шляху головне — не здаватися. Це рішення — сигнал усім, хто сьогодні бореться з топкорупцією: правда обов’язково переможе", – зауважив Порошенко.

"Показово, що один із колишніх представників і партнерів Коломойського, співвласник "Кварталу" Тимур Міндіч і зараз фігурує в резонансних справах, які сьогодні підірвали інформаційний простір. Створені ж нами антикорупційні інституції — НАБУ, САП — попри шалений тиск працюють на Україну. І це теж гарна новина цього дня", – зауважив політик.

"Як показала липнева атака влади на ці органи, суспільство їх підтримує. І це дуже важливо зараз, коли країна бореться одночасно і на зовнішньому, і на внутрішньому фронтах. Антикорупційна система має покарати винних, бо цього вимагає українське суспільство", – резюмував Порошенко.

+21
Лондонський суд - порохоботи
показати весь коментар
10.11.2025 20:26 Відповісти
+14
Народ проміняв нормального дипломата і політика в 2019-му році на Тимура і його 95 квартал.
показати весь коментар
10.11.2025 20:43 Відповісти
+9
Правда переможе!
Тільки не в українському суді.
показати весь коментар
10.11.2025 20:28 Відповісти
а повинні були вийти? Є факти, що П замазаний в розкраданнях в Приваті?
показати весь коментар
10.11.2025 21:28 Відповісти
Верховний суд Великої Британії підтвердив законність націоналізації "Приватбанку", яка врятувала фінансову систему України у 2016 році !
Оце і є факт в не ваші домисли.
показати весь коментар
11.11.2025 08:06 Відповісти
Не думаю що Британський суд досліджував що привело до необхідності рятувати фінансову систему України і як наслідок націоналізації Привату. А факти ось - Гонтарева в червні-2014 прийняла Нацбанк з $17 млрд валових резервів. На кінець грудня-2014 року вже було $7,5 млрд, на кінець лютого-2015 - $5,6 млрд. З 2014 року під керівництвом Гонтаревої НБУ вилучив з економічного обороту більше 700 млрд грн. Результат - знищення банків і економіки. У результаті у населення та бізнесу пропали сотні мільярдів заощаджень. Гугл в поміч - З початку 2014 року до 1 лютого 2017 року кількість банків скоротилася зі 180 до 93. За один рік!, до березня 15-го закрились 44 банки! Так що Приват це лише вершина айсберга, але це вже була б остання крапля - такий собі детонатор, після спрацювання якого Порох драпав би слідом за Януковичем. Згадайте що творилось на валютному ринку в той час і зрозумієте з якою метою ці двоє нищили банківську систему, а тепер виявляється вони рятувальники , але за рахунок 5-ти з лишком (точно не пам'ятаю десь ближче до 6-ти) мільярлів дол з казни, тобто з народної кишені.
показати весь коментар
11.11.2025 23:16 Відповісти
Добре же вам мозок заслали....


показати весь коментар
12.11.2025 05:55 Відповісти
Може вам? Ви добре подумайте.
показати весь коментар
12.11.2025 21:00 Відповісти
Я оперую фактами. В ви методичками.
показати весь коментар
13.11.2025 05:50 Відповісти
Прикинется дурачком и сделает вид что ничего нет и царь хороший это свита плохая. Нуч как обычно под клоуна закосит, хотя почему как...
показати весь коментар
10.11.2025 20:33 Відповісти
А от про гонтарьову краще б і не згадував.
показати весь коментар
10.11.2025 20:32 Відповісти
Она по любому сработала против Порошенка когда Беня обнулил счета Привата а она в упор "случайно"это не заметила.Если бы рыльце у нее не было в пушку то на второй день после увольнения не удрала бы в Лондон.
показати весь коментар
10.11.2025 21:35 Відповісти
Протів? Наївна ви людина. Перед "банкрутством" (обкраданням), а точніше мабуть сказати під час процесу виведення коштів, Нацбанк побалував Приват рефінансуванням і якщо хтось думає, що це було зроблено Гонтарєвою безкорисно і без благословення патроном, який її посадив на Нацбанк, то він лох.
показати весь коментар
10.11.2025 23:54 Відповісти
нагдайте будь ласка то ще при Петрі того авантюриста КоломИйсьгого посадили так?
показати весь коментар
10.11.2025 20:40 Відповісти
Ніт, 2 вересня 2023 року🤗
показати весь коментар
10.11.2025 20:44 Відповісти
Нагадайте, будь ласка, в якій країні переховувався Коломойський при Порошенко і коли він повернувся в Україну?
показати весь коментар
10.11.2025 20:49 Відповісти
І ще нагадайте факти, як конкретно і хто саботував створення НАБ+САП.
показати весь коментар
10.11.2025 21:30 Відповісти
Тобто не треба було тоді рятувати гривню від знецінення?
показати весь коментар
11.11.2025 08:36 Відповісти
100%. Визнав, що Гонтарєва його людина, а вона під час процесу виведення коштів Привату в офшори, переливала туди кошти з Найбанку шляхом рефінансування.
показати весь коментар
10.11.2025 23:59 Відповісти
Слухай, ось скажи чесно: вас, подляцьких брехунців, хоч збирають на семінари? Наприклад, для нагадування історії: як в ті часи здійснювався рефінанс, і яким банкам? З прив'язкою до **********: чому, наприклад, Гонтарєва, яка зараз якраз в Лондоні, не потрапила під суд по справі Привату... а от Беню з Боголюбовим засудили.
показати весь коментар
11.11.2025 00:49 Відповісти
На перше запитання - Іди в сраку. На друге - гугл в поміч замість дурню друкувати. На третє - Беню з Боголюбовим в Україні ще ніхто не засудив і як я розумію не збирались ті і не збираються ці, бо рило в обох в пуху, тому й слідчим далі Боголюбова з Бенею не давали і не дадуть копати, а як наслідок Гонтарєва поки в Лондоні, а не в Ізраїлі (як тільки копнуть, переїде, звідки не видадуть).
показати весь коментар
11.11.2025 01:34 Відповісти
ЩТЗ
показати весь коментар
11.11.2025 22:01 Відповісти
Нормального? https://k-z.com.ua/vydeo/65200-stepan-hmara-rozpoviv-hto-takiy-poroshenko
показати весь коментар
11.11.2025 00:02 Відповісти
Хмара - старий маразматик
показати весь коментар
11.11.2025 00:10 Відповісти
Це ж яким козлом треба народитись. щоб так паскудно обріхувати покійника.
показати весь коментар
11.11.2025 00:43 Відповісти
До влади прийшли ліквідатори України!, - Хмара про Зеленського
https://youtube.com/watch?v=jNBeLh-lVbQ
показати весь коментар
11.11.2025 08:41 Відповісти
Ех Петро Олексійовичу , Вас не вистачає Україні , ми добре жили при вашій команді і війну Ви зупинили ,і ху* ло сцяло від згадки про Вас ...а сьогодні 🤡 сцить ,теж від згадки про Вас ...короче ,нікому не вгодиш ...
показати весь коментар
10.11.2025 20:46 Відповісти
1000% Ви праві.
показати весь коментар
10.11.2025 22:17 Відповісти
В ті роки після царювання овоча працювала нехитра схема збагачення нечистих на руку ділків - організаторів новітніх фінансових пірамід:
заснування банку ->
оголошення високих відсотків по депозитах ->
залучення вкладів від фіз і юр осіб коштів ->
виведення бенефіціарами піраміди капіталу банку через кредити афілійованим осам на офшорні рахунки ->
визнання банку неплатоспроможним і виведення з ринку ->
виплата Фондом гарантування вкладів частини коштів вкладникам за рахунок держбюджету.
Дітище Коломойського й Боголюбова "ПриватБанк" також був задіяний у цій схемі. І про це всі знали, але довго не наважувались зупинити таке пограбування, боячись краху фінансової системи України через втрату довіри до банків.
Тож, заслуга Гонтарєвої і Порошенка у виході з тієї безвихідної ситуації через націоналізацію "Приватбанку" - беззаперечна.
показати весь коментар
10.11.2025 20:59 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/17548 Заява партії «Європейська Солідарність» про започаткування процедури відстаки КМУ
Після сьогоднішніх обшуків НАБУ у партнера Зеленського Тимура Міндіча та колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка країна нарешті побачила, що означає вислів «гроші на крові».
Коли мільйони українців сиділи без світла під час обстрілів, коли на фронті щодня гинули найкращі, в тилу працювала інша «батарея» - та, що заряджала кишені обраних. Сто мільйонів доларів, які могли піти на захист енергетичної інфраструктури, виявились у схемах Енергоатому.
Ми також зрозуміли, що насправді означало гасло «зробимо їх разом».
Зробили - всю країну. Так, це рф бʼє по нашій енергетиці, але корупція залишила людей у темряві, армію без ресурсів, а державу - без сорому.
Тимур Міндіч - це не просто співвласник «Кварталу 95». Це людина, яка має вплив на єдиний телемарафон, контролювала грошові потоки від Центренерго до Фонду держмайна, займалася алмазним бізнесом в росії й навіть «будувала» фортифікації через свого підрядника Проніна. Будувала, звісно, лише схеми. Тобто, крала на цьому через підрядника Проніна.
Тому в Україні сьогодні «Кабмін» по суті перетворився на «Кабміндіч». Бо стільки потоків в одних руках Україна ще не бачила.
І в нас є запитання: як так сталося, що Міндіч зміг спокійно виїхати з країни, коли депутатів від опозиції не випускають навіть на міжнародні зустрічі, де ми просимо партнерів допомогти відновити енергосистему України? Як Міндіч виїхав з України?
«Європейська Солідарність» вимагає чіткої і дієвої реакції на сьогоднішні події, які тягнуть на державну зраду, від Президента. Інакше ми втратимо довіру партнерів, міжнародну підтримку, без яких Україна приречена.
Довіру наших міжнародних партнерів, які підтримують Україну військово і фінансово. Довіру українців, які тримають цю країну на власних плечах.
Ми не дозволимо цього.
Ми вимагаємо зміни політики - формування уряду довіри й відповідальності. Бо наша мета - Україна в Європейському Союзі.
І це єдина програма, за яку ми боремося - чесно, відкрито, без брехні.
Ми починаємо процедуру відставки уряду - непрофесійного і корупційного. Наша мета - керованість державою, єдність суспільства і довіра партнерів. Закликаємо всіх колег по парламенту, які усвідомлюють загрози для держави, підписатися під відставкою уряду заради формування уряду національного порятунку.
Коаліція Слуг народу і опзж з їх кураторами з москви має нарешті зникнути. Це єдиний шанс на порятунок країни.
показати весь коментар
10.11.2025 21:23 Відповісти
А зєля поверне 41мільйон баксів?
показати весь коментар
10.11.2025 23:16 Відповісти
 
 