Порошенко про рішення Лондонського суду щодо ПриватБанку: "Сигнал усім, хто сьогодні бореться з топкорупцією - правда переможе"

Петро Порошенко прокоментував рішення Лондонського суду щодо компенсації колишніми власниками ПриватБанку понад 3 мільярдів гривень, вкрадених з України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Сьогоднішній день розпочався з гарних новин. Лондонський суд зобов’язав колишніх власників "ПриватБанку" повернути Україні понад 3 мільярди доларів, які вони вкрали разом зі своїми бізнесовими та політичними поплічниками, що не соромилися взяти ці брудні гроші", – написав Порошенко.

"Історія націоналізації "Привату" і порятунку вкладів десятків мільйонів людей у 2016 році дорого коштувала нашій команді: і мені, і Валерії Гонтаревій. Ми заплатили за це високу і не лише політичну ціну. Але у підсумку перемогла держава і виграли мільйони вкладників", – зазначив пʼятий Президент.

"Інколи справедливості доводиться чекати занадто довго. Але на цьому шляху головне — не здаватися. Це рішення — сигнал усім, хто сьогодні бореться з топкорупцією: правда обов’язково переможе", – зауважив Порошенко.

"Показово, що один із колишніх представників і партнерів Коломойського, співвласник "Кварталу" Тимур Міндіч і зараз фігурує в резонансних справах, які сьогодні підірвали інформаційний простір. Створені ж нами антикорупційні інституції — НАБУ, САП — попри шалений тиск працюють на Україну. І це теж гарна новина цього дня", – зауважив політик.

"Як показала липнева атака влади на ці органи, суспільство їх підтримує. І це дуже важливо зараз, коли країна бореться одночасно і на зовнішньому, і на внутрішньому фронтах. Антикорупційна система має покарати винних, бо цього вимагає українське суспільство", – резюмував Порошенко.

