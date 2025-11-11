Аварийные отключения введены в Полтавской и Сумской областях, - облэнерго
Днем 11 ноября в нескольких областях Украины начали применять аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Где начались аварийные отключения электроэнергии?
В частности, по данным АО "Полтаваоблэнерго", 11 ноября 2025 года с 11:50 в Полтавской области применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии (ГАО). Причина введения мер - последствия российских атак на объекты энергетики.
Также, как отмечает АО "Сумыоблэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений.
Что предшествовало?
Утром Цензор.НЕТ сообщал, что враг массированно атаковал дронами Одесскую область: ранен человек, повреждены депо "Укрзализныци" и энергообъекты.
Часть Одесской области обесточена в результате атаки РФ.
