Аварійні відключення запроваджені на Полтавщині та Сумщині, - обленерго
Вдень 11 листопада у кількох областях України почали застосовувати аварійні знеструмлення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Де почались аварійні знеструмлення?
Зокрема, за даними АТ "Полтаваобленерго", 11 листопада 2025 року з 11:50 в Полтавській області застосований графік аварійного відключення споживачів електроенергії (ГАВ). Причина запровадження заходів - наслідки російських атак на об`єкти енергетики.
Також, як зазначає АТ "Сумиобленерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень.
Що передувало?
Зранку Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог масовано атакував дронами Одещину: поранено людину, пошкоджено депо "Укрзалізниці" та енергооб’єкти.
Частину Одещини знеструмлено внаслідок атаки РФ.
