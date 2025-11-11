Аварійні відключення запроваджені на Полтавщині та Сумщині, - обленерго

Вдень 11 листопада у кількох областях України почали застосовувати аварійні знеструмлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Де почались аварійні знеструмлення?

Зокрема, за даними АТ "Полтаваобленерго", 11 листопада 2025 року з 11:50 в Полтавській області застосований графік аварійного відключення споживачів електроенергії (ГАВ). Причина запровадження заходів - наслідки російських атак на об`єкти енергетики.

Також, як зазначає АТ "Сумиобленерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ситуація може погіршуватися": Голова Міненерго розповіла про наслідки ударів РФ по енергетиці

Що передувало?

Зранку Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог масовано атакував дронами Одещину: поранено людину, пошкоджено депо "Укрзалізниці" та енергооб’єкти.

Частину Одещини знеструмлено внаслідок атаки РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала енергооб’єкти у трьох областях, - Міненерго