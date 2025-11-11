В России начали глушить мобильный интернет до окончания войны из-за украинских дронов - первым стал Ульяновск

Ульяновск стал первым городом в России, где начали постоянно глушить мобильный интернет. Власти объясняют это "защитой стратегических объектов" и борьбой с украинскими дронами. Ограничения ввели до конца войны с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Отключение интернета вблизи стратегических объектов

Как сообщается, мобильный интернет отключают по решению федеральных властей не только в Ульяновске, но и по всей России вблизи объектов специального назначения.

"На прошлой неделе федеральный центр принял решение расширить зоны безопасности вокруг таких объектов, и это ограничения, которые действуют постоянно, а не временные меры на период атаки", - рассказали в правительстве.

В зоны ограничений попали также некоторые жилые кварталы, социальные службы и офисные здания.

Из соображений государственной тайны точные карты зон отключения не публикуются, пишет "Улправда". Издание отмечает, что мобильный интернет отсутствует в некоторых микрорайонах Ульяновска и других населенных пунктах области уже более недели.

Как отмечает один из чиновников, срок действия новых мер не установлен, если не будет других решений федерального центра, они будут действовать до конца "СВО" (так российские власти называют вторжение в Украину).

Это первый случай в России, когда интернет полностью отключают до конца войны.

Россияне жалуются на перебои в работе мобильного интернета

Россияне массово жалуются на перебои в работе мобильного интернета. По данным "Базы", наиболее серьезные перебои наблюдаются в Санкт-Петербурге, Сочи, Туле, Воронеже, Рязани, Краснодаре, Саратове, Нижнем Новгороде и Уфе.

Ранее работу мобильного интернета ограничивали только непосредственно на время атак украинских дронов.

С начала ноября жители Ульяновской области начали жаловаться, что даже после снятия режима беспилотной опасности перебои в работе интернета сохраняются.