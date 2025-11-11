Новини РФ почала глушити мобільний інтернет
У Росії почали глушити мобільний інтернет до завершення війни через українські дрони- першим став Ульяновськ

Інтернет глушать по всій країні: "зони безпеки" охопили навіть житлові квартали

Ульяновськ став першим містом у Росії, де почали постійно глушити мобільний інтернет. Влада пояснює це "захистом стратегічних об’єктів" і боротьбою з українськими дронами. Обмеження запровадили до кінця війни з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Відключення інтернету поблизу стратегічних об'єктів

Як повідомляється, мобільний інтернет відключають за рішенням федеральної влади не тільки в Ульяновську, а й по всій Росії поблизу об'єктів спеціального призначення.

"Минулого тижня федеральний центр прийняв рішення розширити зони безпеки навколо таких об'єктів, і це обмеження, що постійно діють, а не тимчасові заходи на період атаки", - розповіли в уряді.

До зон обмежень потрапили також деякі житлові квартали, соціальні служби та офісні будівлі.

З міркувань державної таємниці точні карти зон відключення не публікуються, пише "Улправда". Видання зазначає, що мобільний інтернет відсутній у деяких мікрорайонах Ульяновська та інших населених пунктах області вже понад тиждень.

Як зазначає один з посадовців, термін дії нових заходів не встановлений, якщо не буде інших рішень федерального центру, вони діятимуть до кінця "СВО" (так російська влада називає вторгнення в Україну).

Це перший випадок у Росії, коли інтернет повністю відключають до кінця війни.

Росіяни скаржаться на перебої у роботі мобільного інтернету

Росіяни масово скаржаться на перебої у роботі мобільного інтернету. За даними "Бази", найбільш серйозні перебої спостерігаються в Санкт-Петербурзі, Сочі, Тулі, Воронежі, Рязані, Краснодарі, Саратові, Нижньому Новгороді та Уфі.

Раніше роботу мобільного інтернету обмежували лише безпосередньо на час атак українських дронів.

З початку листопада жителі Ульяновської області почали скаржитися, що навіть після зняття режиму безпілотної небезпеки перебої у роботі інтернету зберігаються.

Нам саівчувати жителям рашки? Чи тішитись кмітливістю їхнього федерального уряду?
11.11.2025 16:28 Відповісти
Нет, нам готовиться к тому же. Сейчас наши героические герои погогочут с недельку с москалей, а потом начнут сами то же самое воплощать в жизнь, рассказывая нам как это хорошо и полезно.
11.11.2025 17:01 Відповісти
Дивно... А наКуя його глушити, коли можна просто відключити? Глушать тоді коли обладнання знаходиться на непвдконтрольній владі території.
11.11.2025 16:28 Відповісти
Не стреляйте в журналиста. Он пишет - как умеет . Конечно отключают, а не глушат...
11.11.2025 16:32 Відповісти
Ох вже ці журналюші... Ну якщо аже пишеш про це то хоч трошки ж поцікавитись треба...
11.11.2025 16:42 Відповісти
назад в срср
11.11.2025 16:33 Відповісти
Е-гулаг
11.11.2025 16:34 Відповісти
Правильной дорогой идете,товаищи!
11.11.2025 16:47 Відповісти
Інтернет і телевізори вимикайте їм нахер! Щоб від дронів захищатись. Ой... Телевізори не можна. Бо ніяк безумному карлику расісянам у мізки сцяти буде.
11.11.2025 17:17 Відповісти
 
 