РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12905 посетителей онлайн
Новости Встреча министров ЕС во Львове
355 9

Во Львове 10-11 декабря состоится встреча министров ЕС по вопросу прогресса Украины на пути к членству, - Politico

евросоюз, ес

Во Львове 10-11 декабря пройдет неформальная встреча министров государств Европейского Союза по делам ЕС, на которой будут рассматривать прогресс Украины в евроинтеграции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Приглашение министрам направили совместно датское председательство в Совете ЕС и вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

"Основное внимание наших дискуссий будет сосредоточено на прогрессе Украины на пути к членству в ЕС. Встреча даст возможность подвести итоги достигнутых результатов, обменяться мнениями о следующих шагах и подтвердить политическую поддержку реформ и интеграционных усилий Украины", - говорится в приглашении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина – на обвинения Грузии: Все причины проблем с вступлением в ЕС – в Тбилиси, а не в Киеве

В документе также отмечено, что встреча должна стать "четким и единым политическим сигналом о том, что будущее Украины – в ЕС".

Напомним, Украина должна продолжить постепенную отмену ценовых ограничений на электроэнергию (прайс-кепов) во всех сегментах рынка, а также специальных обязательств по предоставлению публичных услуг (ПСО) в газовом секторе.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Львов (4662) членство в ЕС (1186) Львовская область (3074) Львовский район (128)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тарасіку з таким популізмом та крадівництвом на шляху до членства в Євросоюз тебе підтримають хіба що за щоку.
показать весь комментарий
11.11.2025 17:40 Ответить
Якщо до цього часу Уряд не піде у відставку! Всі.... міністри і віце...
"Міндічів" нам не потрібно!!!
показать весь комментарий
11.11.2025 17:41 Ответить
Дроны лучше давайте! Враг уже на Запорожье ползёт(((
показать весь комментарий
11.11.2025 17:41 Ответить
Зустрілись, обговорили що прогрес є, але ще треба багато чого зробити на шляху, домовились зустрічатись і обговорювати далі, розійшлись.
показать весь комментарий
11.11.2025 17:41 Ответить
Хоч поржуть
показать весь комментарий
11.11.2025 17:45 Ответить
І знову шоу "МОРКВИНА НА ПАЛИЧЦІ".
показать весь комментарий
11.11.2025 17:46 Ответить
Зустріч має стати "чітким і єдиним політичним сигналом про те, що майбутнє України - в ЄС.

Давайте я дам сигнал про те, що майбутнє України в ЄС, дешевше вийде
показать весь комментарий
11.11.2025 17:52 Ответить
В НАТО вже вступили, тепер вступаєм в єс
показать весь комментарий
11.11.2025 17:53 Ответить
Ага, міністра енергетики запросіть, вона розкаже щодо прогресу.
показать весь комментарий
11.11.2025 18:34 Ответить
 
 