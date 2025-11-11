Во Львове 10-11 декабря состоится встреча министров ЕС по вопросу прогресса Украины на пути к членству, - Politico

Во Львове 10-11 декабря пройдет неформальная встреча министров государств Европейского Союза по делам ЕС, на которой будут рассматривать прогресс Украины в евроинтеграции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Приглашение министрам направили совместно датское председательство в Совете ЕС и вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

"Основное внимание наших дискуссий будет сосредоточено на прогрессе Украины на пути к членству в ЕС. Встреча даст возможность подвести итоги достигнутых результатов, обменяться мнениями о следующих шагах и подтвердить политическую поддержку реформ и интеграционных усилий Украины", - говорится в приглашении.

В документе также отмечено, что встреча должна стать "четким и единым политическим сигналом о том, что будущее Украины – в ЕС".

Напомним, Украина должна продолжить постепенную отмену ценовых ограничений на электроэнергию (прайс-кепов) во всех сегментах рынка, а также специальных обязательств по предоставлению публичных услуг (ПСО) в газовом секторе.

