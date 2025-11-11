У Львові 10-11 грудня відбудеться зустріч міністрів ЄС щодо прогресу України на шляху до членства, - Politico

У Львові 10-11 грудня пройде неформальна зустріч міністрів держав Європейського Союзу у справах ЄС, на якій розглядатимуть поступ України в євроінтеграції.

Про це повідомляє  Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Запрошення міністрам надіслали спільно данське головування у Раді ЄС та віцепрем’єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

"Основна увага наших дискусій буде зосереджена на прогресі України на шляху до членства в ЄС. Зустріч надасть можливість підбити підсумки досягнутих результатів, обмінятися думками щодо наступних кроків та підтвердити політичну підтримку реформ та інтеграційних зусиль України", - йдеться в запрошенні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна – на звинувачення Грузії: Усі причини проблем зі вступом до ЄС – у Тбілісі, а не в Києві

У документі також зазначено, що зустріч має стати "чітким і єдиним політичним сигналом про те, що майбутнє України - в ЄС".

Нагадаємо, Україна має продовжити поступове скасування цінових обмежень на електроенергію (прайс-кепів) у всіх сегментах ринку, а також спеціальних зобов’язань з надання публічних послуг (ПСО) у газовому секторі.

Зустрілись, обговорили що прогрес є, але ще треба багато чого зробити на шляху, домовились зустрічатись і обговорювати далі, розійшлись.
11.11.2025 17:41 Відповісти
Ага, міністра енергетики запросіть, вона розкаже щодо прогресу.
11.11.2025 18:34 Відповісти
Тарасіку з таким популізмом та крадівництвом на шляху до членства в Євросоюз тебе підтримають хіба що за щоку.
11.11.2025 17:40 Відповісти
Якщо до цього часу Уряд не піде у відставку! Всі.... міністри і віце...
"Міндічів" нам не потрібно!!!
11.11.2025 17:41 Відповісти
Дроны лучше давайте! Враг уже на Запорожье ползёт(((
11.11.2025 17:41 Відповісти
Хоч поржуть
11.11.2025 17:45 Відповісти
І знову шоу "МОРКВИНА НА ПАЛИЧЦІ".
11.11.2025 17:46 Відповісти
Зустріч має стати "чітким і єдиним політичним сигналом про те, що майбутнє України - в ЄС.

Давайте я дам сигнал про те, що майбутнє України в ЄС, дешевше вийде
11.11.2025 17:52 Відповісти
В НАТО вже вступили, тепер вступаєм в єс
11.11.2025 17:53 Відповісти
А переклад плівок Міндіча для міністрів ЄС вже готовий?
12.11.2025 01:56 Відповісти
від нас галущенко?
12.11.2025 08:24 Відповісти
 
 