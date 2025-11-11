У Львові 10-11 грудня відбудеться зустріч міністрів ЄС щодо прогресу України на шляху до членства, - Politico
У Львові 10-11 грудня пройде неформальна зустріч міністрів держав Європейського Союзу у справах ЄС, на якій розглядатимуть поступ України в євроінтеграції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Запрошення міністрам надіслали спільно данське головування у Раді ЄС та віцепрем’єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.
"Основна увага наших дискусій буде зосереджена на прогресі України на шляху до членства в ЄС. Зустріч надасть можливість підбити підсумки досягнутих результатів, обмінятися думками щодо наступних кроків та підтвердити політичну підтримку реформ та інтеграційних зусиль України", - йдеться в запрошенні.
У документі також зазначено, що зустріч має стати "чітким і єдиним політичним сигналом про те, що майбутнє України - в ЄС".
Нагадаємо, Україна має продовжити поступове скасування цінових обмежень на електроенергію (прайс-кепів) у всіх сегментах ринку, а також спеціальних зобов’язань з надання публічних послуг (ПСО) у газовому секторі.
