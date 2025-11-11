Россияне уменьшили штурмы, но не отказались от попыток создать буферную зону на Северо-Слобожанском направлении, - ГВ "Курськ"

Враг не отказывается от намерений создать буферную зону на Северо-Слобожанском направлении, в то же время наблюдается уменьшение количества вражеских штурмовых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал спикер группировки войск "Курськ" Александр Невидомый в эфире телемарафона.

Ситуация на Северо-Слобожанском направлении

"Направление (Северо-Слобожанское - ред.) остается довольно активным, несмотря на относительное уменьшение штурмовых действий со стороны противника. Хотя от создания заявленной ими (россиянами. - ред.) буферной зоны враг не отказывается", - отметил Невидомый.

Читайте также: Более 60 российских срочников погибли во время наступления ВСУ на Курщине в 2024 году, - СМИ

Он отметил, что украинские бойцы срывают планы оккупантов. Часть подразделений продолжает удерживать позиции на территории России, одновременно отражая штурмы на украинской стороне и нанося противнику максимальные потери.

Тактика оккупантов

По словам спикера, основной тактикой россиян остаются небольшие пешие штурмовые группы по двое-четыре военнослужащих, а использование техники для штурмов в этом направлении происходит редко.

"Каждая попытка провести такие штурмовые действия для улучшения своего положения для врага заканчивается, конечно, фиаско. Уничтожается как его личный состав, так и техника, поэтому противник пытается нанести как можно большее огневое поражение, применяя всю номенклатуру вооружения, включая КАБы, артиллерию, РСЗО", - рассказал Невидомый.

Читайте также: Залужный о Курской операции: Изолированный тактический прорыв не всегда приносит необходимый успех

Также он отметил, что за сутки военные РФ наносят на этом направлении в среднем до 15 ударов с применением КАБ, к тому же один удар может включать до 30 таких бомб.

"В глубину операционной зоны их (КАБы, - ред.) применяют все реже, то есть враг стремится нанести ущерб именно боевым порядкам нашей группировки. Соответственно, применяет ударные беспилотники типа "Шахед", "Италмас", использует ложные цели типа "Гербера", а также дроны "Молния" и FPV на оптоволокне", - добавил спикер.

Читайте также: Отдельные подразделения продолжают удерживать позиции на территории РФ, - УВ "Курск"

Операция ВСУ в Курской области: что известно

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 августа 2024 года провели наступательную операцию на территории Курской области России. Основная цель - создать "зону безопасности" на границе Украины, отодвинуть огневые системы противника, повлиять на логистику РФ.

По оценкам, украинские подразделения захватили десятки населенных пунктов и до ~1000 км² территории в начале операции.

Операция стала первой по масштабу активной военной операцией ВСУ на территории РФ с начала полномасштабного вторжения. В то же время результаты неоднозначны: хотя операция и создала определенное тактическое напряжение для РФ, стратегически ситуация осталась сложной. Российские потери оцениваются как значительные; также сообщается о потерях среди гражданского населения.