Росіяни зменшили штурми, але не відмовилися від спроб створити буферну зону на Північно-Слобожанському напрямку, - УВ "Курськ"

Ворог не відмовляється від намірів створити буферну зону на Північно-Слобожанському напрямку, водночас спостерігається зменшення кількості ворожих штурмових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів речник угруповання військ "Курськ" Олександр Невідомий в ефірі телемарафону.

Ситуація на Північно-Слобожанському напрямку

"Напрямок (Північно-Слобожанський - ред.) залишається доволі активним, попри відносне зменшення штурмових дій з боку противника. Хоча від створення заявленої ними (росіянами. - ред.) буферної зони ворог не відмовляється", - зауважив Невідомий.

Він зазначив, що українські бійці зривають плани окупантів. Частина підрозділів продовжує утримувати позиції на території Росії, одночасно відбиваючи штурми на українському боці та завдаючи противнику максимальних втрат.

Тактика окупантів

За словами речника, основною тактикою росіян залишаються малі піші штурмові групи по два-чотири військовослужбовці, а використання техніки для штурмів на цьому напрямку трапляється рідко.

"Кожна спроба провести такі штурмові дії для покращення свого становища для ворога завершується, звісно, фіаско. Знищується як його особовий склад, так і техніка, тому противник намагається завдати якомога більшого вогневого ураження, застосовуючи усю номенклатуру озброєння, включаючи КАБи, артилерію, РСЗВ", - розповів Невідомий.

Також він зазначив, що за добу військові РФ завдають на цьому напрямку в середньому до 15 ударів із застосуванням КАБів, до того ж один удар може включати до 30 таких бомб.

"У глибину операційної зони їх (КАБи, - ред.) застосовують дедалі рідше, тобто ворог прагне завдати шкоди саме бойовим порядкам нашого угруповання. Відповідно, застосовує ударні безпілотники типу "Шахед", "Італмас", використовує хибні цілі типу "Гербера", а також дрони "Молнія" й FPV на оптоволокні ", - додав речник.

Операція ЗСУ у Курській області: що відомо

Збройні сили України (ЗСУ) 6 серпня 2024 року провели наступальну операцію на території Курської області Росії. Основна мета - створити "зону безпеки" на кордоні України, відсунути вогневі системи противника, вплинути на логістику РФ.

Згідно з оцінками, українські підрозділи захопили десятки населених пунктів та до ~1000 км² території на початку операції.

Операція стала першою за масштабом активною військовою дією ЗСУ на території РФ з початку повномасштабного вторгнення. Водночас результати неоднозначні: хоча операція і створила певну тактичну напругу для РФ, стратегічно ситуація залишилась складною. Російські втрати оцінюються як значні; також повідомляються про втрати серед цивільного населення.