Дания объявила новый пакет военной помощи Украине

Дания одобрила 28-й пакет военной помощи Украине на сумму более 210 миллионов долларов. Средства пойдут на поддержку производства оружия в Украине, закупку вооружения в США и обеспечение топливом украинских сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщает пресс-служба датского Министерства обороны.

Финансирование "датской модели"

Отмечается, что новый пакет военной помощи Украине включает дополнительное финансирование так называемой "датской модели" (производство оружия в Украине) в размере 100 миллионов крон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Николаев готовится к зиме: Дания передала энергетикам новую технику

Финансирование инициативы PURL

Еще более 370 миллионов крон Дания выделяет на инициативу PURL – закупку американского вооружения для Украины, а 80 миллионов крон – на топливо, которое будет приобретено через Агентство НАТО по поддержке и снабжению, говорится в сообщении.

"С помощью этого пакета помощи мы обеспечим Украине ряд решающих боевых возможностей в ближайшие месяцы с помощью датской модели и инициативы PURL", – сказал министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен.

Читайте также: В Дании ускорят строительство завода топлива для Украины

Ранее правительство Дании выделило €1,3 миллиона новосозданному Фонду культурного наследия Украины. Средства направят на восстановление разрушенных войной культурных зданий, памятников и музеев.