Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні

Данія схвалила 28-й пакет військової допомоги Україні на понад 210 мільйонів доларів. Кошти підуть на підтримку виробництва зброї в Україні, закупівлю озброєння у США та забезпечення пального для українських сил.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє пресслужба данського Міністерства оборони.

Фінансування "данської моделі"

Зазначається, що новий пакет військової допомоги Україні охоплює додаткове фінансування так званої "данської моделі" (виробництво зброї в Україні" в розмірі 100 мільйонів крон.

Фінансування ініціативи PURL

Ще понад 370 мільйонів крон Данія виділяє на ініціативу PURL – закупівлю американського озброєння для України, а 80 мільйонів крон – на пальне, яке буде придбане через Агенцію НАТО з підтримки та постачання, йдеться в повідомленні.

"За допомогою цього пакета допомоги ми забезпечимо Україні низку вирішальних бойових можливостей у найближчі місяці за допомогою данської моделі та ініціативи PURL", – сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Раніше уряд Данії виділив €1,3 мільйона новоствореному Фонду культурної спадщини України. Кошти спрямують на відновлення зруйнованих війною культурних будівель, пам’ятників і музеїв.

Данцям за непохитну підтримку України-черговий респект...
11.11.2025 22:10 Відповісти
Сподіваюся, данці посилять фінансовий контроль, враховуючи те, як зепліснява розікрала данські гроші на виробництво фламінгів.
11.11.2025 22:17 Відповісти
Дякуємо. Допомога не грошима, і це зрозуміло у поточній ситуації, і правильно. Дуже добре що не відвернулися.
12.11.2025 01:26 Відповісти
 
 