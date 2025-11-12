Украина не станет членом НАТО во время войны, - экс-помощник генсека Браус
Пока в Украине продолжается война, страна не имеет никаких перспектив стать членом НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал бывший помощник генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования (2013–2018 гг.), генерал-лейтенант Бундесвера в отставке Хайнрих Браус в интервью Укринформу.
НАТО не хочет импортировать нерешенные конфликты
В НАТО действует базовое правило: если государство находится в конфликте с соседом, его не принимают в Альянс... Это звучит для Украины цинично, но, к сожалению, таковы реалии", - отметил Браус.
Он пояснил, что это общий принцип Альянса, который не хочет импортировать нерешенные конфликты. Отсюда следует, что пока нет смысла спекулировать, вступит ли Украина в НАТО и когда. Пока она находится в состоянии войны, потому что была атакована, вопрос вступления не стоит.
Браус также обратил внимание на другие соображения, которые стоит упомянуть. Украина – огромная страна, и если бы при "исключительных обстоятельствах" она стала членом НАТО, Альянс должен был бы разместить там войска, разработать планы быстрого переброски подкрепления в случае необходимости и т. д. Чтобы сдерживание было убедительным, на месте должны быть размещены, в частности, и американские войска, что сейчас очень сложно, ведь США предпочли бы, чтобы безопасность Европы обеспечивали сами европейцы. Для Бундесвера, который уже дислоцировал 45 танковую бригаду в Литве, еще одно крупное размещение войск за пределами Германии также было бы огромным испытанием.
"Можно ли представить, что НАТО в будущем, когда Путин отступит, решит принять Украину в качестве меры предосторожности, но без постоянного размещения войск, только с планами усиления? Это имело бы далеко идущие военные последствия для остальной Европы, и не только. Мы, вероятно, должны были бы передислоцировать войска в Европе", - добавил Браус.
Саммит НАТО в Бухаресте
Бывший высокопоставленный чиновник вспомнил саммит НАТО 2008 года в Бухаресте, на котором был лично присутствовал. Там было заявлено о перспективах Украины и Грузии по участию в Альянсе, но не предоставлен План действий по членству. Бывший помощник руководителя Альянса помнит, как Путин пришел на заседание Совета Россия - НАТО и стал "поучать" лидеров, говорить, что украинцы являются русскими и принадлежат России, что Крым является российским.
То есть весь набор аргументов, которые мы знаем от Путина, он изложил уже тогда. И добавил, что в Украине также живут миллионы россиян; что он – российский президент и ответственен также за них. А затем он пригрозил: "Поверьте мне, я возьму на себя эту ответственность". В зале воцарилась мертвая тишина", - рассказал Браус.
По его словам, руководители государств НАТО исходили из того, что, поскольку Украине тогда не предоставили План действий, определяющий путь в НАТО, российскому руководству будет понятно: членство не стоит на повестке дня, и союзники не воспринимают это пока слишком серьезно.
"Впрочем, Путин, вероятно, понял это совсем иначе - как четкое выражение намерения", - отметил Браус.
По его мнению, поскольку фраза о том, что Украина находится на пути к НАТО, не записана в решениях саммита в Гааге, это свидетельствует о том, что консенсуса по этому вопросу в Альянсе нет.
Не «під час війни»,
а ніколи.
Хіба що,міндіч підкупить або купить всю нату.
1. тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порушуючи Конституцію України.
На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, знищенні міста, зруйнована економіка, втрачені території.
Іуди.