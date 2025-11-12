Україна не стане членом НАТО під час війни, - експомічник генсека Браус

Коли Україна стане членом нато

Допоки в Україні триває війна, країна не має жодних перспектив стати членом НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав колишній помічник генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики та планування (2013–2018 рр.), генерал-лейтенант Бундесверу у відставці Хайнріх Браус в інтерв’ю Укрінформу.

НАТО не хоче імпортувати невирішені конфлікти

У НАТО діє базове правило: якщо держава перебуває у конфлікті зі сусідом, її не приймають до Альянсу… Це звучить для України цинічно, але, на жаль, такі реалії", - зазначив Браус.

Він пояснив, що це загальний принцип Альянсу, який не хоче імпортувати невирішені конфлікти. Звідси випливає те, що наразі немає сенсу спекулювати, чи Україна вступить до НАТО і коли. Поки вона у стані війни, бо її було атаковано, питання вступу не стоїть.

Браус також звернув увагу на інші міркування, які варто згадати. Україна – величезна країна і якщо за "виняткових обставин" вона стала б членом НАТО, Альянс мав би розмістити там війська, розробити плани швидко перекидати підкріплення в разі необхідності тощо. Аби стримування було переконливим, на місці повинні бути розміщені, зокрема й американські війська, що наразі дуже складно, адже США воліли б, щоб безпеку Європи забезпечували самі європейці. Для Бундесверу, який уже дислокував 45 танкову бригаду в Литві, ще одне велике розміщення військ за межами Німеччини також було б величезним випробуванням.

"Чи можна уявити, що НАТО у майбутньому, коли Путін відступить, вирішить прийняти Україну як запобіжний захід, але без постійного розміщення військ, лише з планами посилення? Це мало б далекосяжні військові наслідки для решти Європи, і не тільки. Ми, ймовірно, мали б передислокувати війська в Європі", - додав Браус.

Саміт НАТО в Бухаресті 

Колишній високопосадовець згадав саміт НАТО 2008 року в Бухаресті, на якому був особисто присутній. Там було заявлено про перспективи України та Грузії щодо участі в Альянсі, але не надано Плану дій щодо членства. Колишній помічник керівника Альянсу пам’ятає, як Путін прийшов на засідання Ради Росія - НАТО та став "повчати" лідерів, говорити, що українці є росіянами й належать до Росії, що Крим є російським.

Тобто весь набір аргументів, які ми знаємо від Путіна, він виклав уже тоді. І додав, що в Україні також живуть мільйони росіян; що він – російський президент і відповідальний також за них. І потім він пригрозив: "Повірте мені, я візьму на себе цю відповідальність". У залі запанувала мертва тиша", - розповів Браус.

За його словами, керівники держав НАТО виходили з того, що, оскільки Україні тоді не надали План дій, який визначає шлях до НАТО, російському керівництву буде зрозуміло: членство не є на порядку денному, і союзники не сприймають цього наразі надто серйозно.

"Утім, Путін, імовірно, зрозумів це зовсім інакше – як чітке висловлення наміру", - зазначив Браус.

На його думку, оскільки фраза про те, що Україна перебуває на шляху до НАТО, не записана в рішеннях саміту в Гаазі свідчить, що консенсусу стосовно цього в Альянсу немає.

Стільки тексту про те, як колишній натівець обісрався на зустрічі з ×уйлом, якого українці і в ×ер не ставлять.
та і після не стане.
О, знов починається стане членом НАТО, не стане членом НАТО, вже давненько про це не говорили. Останнім часом збуджувальною темою були кластери з ЄС
Значить Україна відновить ядерну зброю.
головним відновлювачем міндіч буде?
Тімур і його команда
ні. через курячі яйця рєзнікова по 17 гривень
а в тебе на стіні висить портрет зеленського? чи на столі стоїть?
Значить війна буде тривати не один десяток років 😱😡
вже краще світло вимикають на 3 години .а не на 7
Ні, в мене на 12 або на 16
На 16 годин.
українці на собі побачили, що нато - то шмаркля
Звісно! Буде скрізь одна патужна Україна яка ось-ось переможе ворога. Зараз як набусяремо ще 160 000 військових пенсіонерів-інвалідів - точно переможемо!
160 000 військових пенсіонерів-інвалідів не бусярити треба а одразу на нуль,бо більшість з них не була на ньому відсидівшись всю свою службу по тилах...
Черговий ноунейм висловився. Хто там ще не накинув на вентилятор?
Кому потрібні вісери колишніх носільників диплоиатів?
А нам потрібно НАТО?Потрібен блок с ВБ і Новою Німеччиноюю-в них є щось схоже на яйця
НАТО без США не дієздатне. Зовсім. І кацапи про це знають. Європейцям доведеться створити власні військові сили або вчити китайську. Україна потрібна як бампер. Так було і так буде в найближчі десятиліття. Світ тільки входить в етап локальних війн. Тим хто хоче мирного життя навіть не можу порадити країну, де можна пересидіти "переділ світу" престарілими дебілами...
Поправка.
Не «під час війни»,
а ніколи.
Хіба що,міндіч підкупить або купить всю нату.
Вона не стане ніколи, та й ЄС теж не світить.
Проти НАТО в Україні боролись:
1. тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порушуючи Конституцію України.

На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, знищенні міста, зруйнована економіка, втрачені території.
Іуди.
Даремно це вони !
Хотілось щоб Україна стала нейтральною, як Швейцарія або хоч австрія і нехай НАТО їbеться з росією
Наше бажання в НАТО - це як коли машину розбив і біжиш страховку оформлювати, бажано з позавчорашнього дня. Вже все, тютю. Тим більше шо й раніше туди Україну не особливо брати хотіли. Тепер тільки робити вигляд, що віримо, і стиратися з оптимізмом.
Прпвду ніхто казати і не намагається ...
Зазвичай - чомусь лише "екси" говорять щось нормальне
Воно й всюди в житті так. Он на роботі може когось планують через рік вигнати, але будуть казати "старайся з усіх сил, підеш на підвищення". А коли вже він очі й хребта й все посадить у намаганні потрапити в Європу на підвищення, тут його й чекає сюрприз)
