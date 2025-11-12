Україна не стане членом НАТО під час війни, - експомічник генсека Браус

Допоки в Україні триває війна, країна не має жодних перспектив стати членом НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав колишній помічник генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики та планування (2013–2018 рр.), генерал-лейтенант Бундесверу у відставці Хайнріх Браус в інтерв’ю Укрінформу.

НАТО не хоче імпортувати невирішені конфлікти

У НАТО діє базове правило: якщо держава перебуває у конфлікті зі сусідом, її не приймають до Альянсу… Це звучить для України цинічно, але, на жаль, такі реалії", - зазначив Браус.

Він пояснив, що це загальний принцип Альянсу, який не хоче імпортувати невирішені конфлікти. Звідси випливає те, що наразі немає сенсу спекулювати, чи Україна вступить до НАТО і коли. Поки вона у стані війни, бо її було атаковано, питання вступу не стоїть.

Браус також звернув увагу на інші міркування, які варто згадати. Україна – величезна країна і якщо за "виняткових обставин" вона стала б членом НАТО, Альянс мав би розмістити там війська, розробити плани швидко перекидати підкріплення в разі необхідності тощо. Аби стримування було переконливим, на місці повинні бути розміщені, зокрема й американські війська, що наразі дуже складно, адже США воліли б, щоб безпеку Європи забезпечували самі європейці. Для Бундесверу, який уже дислокував 45 танкову бригаду в Литві, ще одне велике розміщення військ за межами Німеччини також було б величезним випробуванням.

"Чи можна уявити, що НАТО у майбутньому, коли Путін відступить, вирішить прийняти Україну як запобіжний захід, але без постійного розміщення військ, лише з планами посилення? Це мало б далекосяжні військові наслідки для решти Європи, і не тільки. Ми, ймовірно, мали б передислокувати війська в Європі", - додав Браус.

Саміт НАТО в Бухаресті

Колишній високопосадовець згадав саміт НАТО 2008 року в Бухаресті, на якому був особисто присутній. Там було заявлено про перспективи України та Грузії щодо участі в Альянсі, але не надано Плану дій щодо членства. Колишній помічник керівника Альянсу пам’ятає, як Путін прийшов на засідання Ради Росія - НАТО та став "повчати" лідерів, говорити, що українці є росіянами й належать до Росії, що Крим є російським.

Тобто весь набір аргументів, які ми знаємо від Путіна, він виклав уже тоді. І додав, що в Україні також живуть мільйони росіян; що він – російський президент і відповідальний також за них. І потім він пригрозив: "Повірте мені, я візьму на себе цю відповідальність". У залі запанувала мертва тиша", - розповів Браус.

За його словами, керівники держав НАТО виходили з того, що, оскільки Україні тоді не надали План дій, який визначає шлях до НАТО, російському керівництву буде зрозуміло: членство не є на порядку денному, і союзники не сприймають цього наразі надто серйозно.

"Утім, Путін, імовірно, зрозумів це зовсім інакше – як чітке висловлення наміру", - зазначив Браус.

На його думку, оскільки фраза про те, що Україна перебуває на шляху до НАТО, не записана в рішеннях саміту в Гаазі свідчить, що консенсусу стосовно цього в Альянсу немає.