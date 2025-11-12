Германия масштабирует производство и поставляет Украине дроны, похожие на российский "Ланцет", - Defense Express
Немецкая компания Helsing наращивает производство боевого дрона HX-2 и поставляет его в Украину; успешные испытания и планы серийного выпуска делают эту модель заметным конкурентом на рынке тактических БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию издания Defense Express.
Украина заказала 10 000 единиц HX-2
По данным отрасли, Украина оформила два заказа на сумму 10 000 единиц HX-2, а Helsing планирует довести выпуск до 2500 дронов в месяц.
Как отмечается, такой объем указывает на переход проекта в стадию массового производства и быструю интеграцию в логистику фронта.
Во время сравнительных испытаний в Германии HX-2 оказался единственным аппаратом из трех производителей, который последовательно достигал цели — 17 успешных запусков подряд.
Компания в течение двух лет проводила еженедельные полеты по 30 единиц, отрабатывая систему и конструкцию, что, по мнению аналитиков, объясняет высокую долю удачных результатов.
Технические характеристики
Издание отмечает, что HX-2 способен поражать цели на дистанции до 100 км, развивает скорость до 220 км/ч, имеет массу около 12 кг, а боевые части весят до 4 кг.
Аппарат оснащен четырьмя двигателями и средствами автономной навигации, включая работу без GNSS посредством сопоставления карт и изображений. При этом оператор подтверждает поражение цели перед атакой.
