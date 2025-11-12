РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12450 посетителей онлайн
Новости Индустрия дронов
2 188 8

Германия масштабирует производство и поставляет Украине дроны, похожие на российский "Ланцет", - Defense Express

дрон HX-2

Немецкая компания Helsing наращивает производство боевого дрона HX-2 и поставляет его в Украину; успешные испытания и планы серийного выпуска делают эту модель заметным конкурентом на рынке тактических БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию издания Defense Express.

Украина заказала 10 000 единиц HX-2

По данным отрасли, Украина оформила два заказа на сумму 10 000 единиц HX-2, а Helsing планирует довести выпуск до 2500 дронов в месяц.

Как отмечается, такой объем указывает на переход проекта в стадию массового производства и быструю интеграцию в логистику фронта.

Читайте также: Украина стала сверхдержавой беспилотников и выходит на рынки НАТО, — Bloomberg

Во время сравнительных испытаний в Германии HX-2 оказался единственным аппаратом из трех производителей, который последовательно достигал цели — 17 успешных запусков подряд.

Компания в течение двух лет проводила еженедельные полеты по 30 единиц, отрабатывая систему и конструкцию, что, по мнению аналитиков, объясняет высокую долю удачных результатов.

Технические характеристики

Издание отмечает, что HX-2 способен поражать цели на дистанции до 100 км, развивает скорость до 220 км/ч, имеет массу около 12 кг, а боевые части весят до 4 кг.

Читайте: 77 тыс. целей противника поразили в октябре украинские авиационные беспилотные комплексы, - Сырский

Аппарат оснащен четырьмя двигателями и средствами автономной навигации, включая работу без GNSS посредством сопоставления карт и изображений. При этом оператор подтверждает поражение цели перед атакой.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Германия (7374) дроны (5414)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Аппарат оснащен четырьмя двигателями???
показать весь комментарий
12.11.2025 07:26 Ответить
мітлою як Баба Яга
показать весь комментарий
12.11.2025 08:08 Ответить
На цьому фото погано видно, на цьому краще ))
показать весь комментарий
12.11.2025 09:03 Ответить
Нагадайте, (((яка країна))) надала московії технологію ланцетів?
показать весь комментарий
12.11.2025 08:01 Ответить
євреї
показать весь комментарий
12.11.2025 08:09 Ответить
ми навіть не маємо права написати - ЖИДИ.цензура на цензорі топче КОБЗАРЯ в грязюку.
показать весь комментарий
12.11.2025 08:30 Ответить
і форпости.
показать весь комментарий
12.11.2025 08:11 Ответить
Когда их было много, их называли большевики, а теперь их в Украине осталось мало и их называют маланцами. На днях ещё троих потеряли.
показать весь комментарий
12.11.2025 08:18 Ответить
 
 