Германия масштабирует производство и поставляет Украине дроны, похожие на российский "Ланцет", - Defense Express

Немецкая компания Helsing наращивает производство боевого дрона HX-2 и поставляет его в Украину; успешные испытания и планы серийного выпуска делают эту модель заметным конкурентом на рынке тактических БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию издания Defense Express.

Украина заказала 10 000 единиц HX-2

По данным отрасли, Украина оформила два заказа на сумму 10 000 единиц HX-2, а Helsing планирует довести выпуск до 2500 дронов в месяц.

Как отмечается, такой объем указывает на переход проекта в стадию массового производства и быструю интеграцию в логистику фронта.

Читайте также: Украина стала сверхдержавой беспилотников и выходит на рынки НАТО, — Bloomberg

Во время сравнительных испытаний в Германии HX-2 оказался единственным аппаратом из трех производителей, который последовательно достигал цели — 17 успешных запусков подряд.

Компания в течение двух лет проводила еженедельные полеты по 30 единиц, отрабатывая систему и конструкцию, что, по мнению аналитиков, объясняет высокую долю удачных результатов.

Технические характеристики

Издание отмечает, что HX-2 способен поражать цели на дистанции до 100 км, развивает скорость до 220 км/ч, имеет массу около 12 кг, а боевые части весят до 4 кг.

Читайте: 77 тыс. целей противника поразили в октябре украинские авиационные беспилотные комплексы, - Сырский

Аппарат оснащен четырьмя двигателями и средствами автономной навигации, включая работу без GNSS посредством сопоставления карт и изображений. При этом оператор подтверждает поражение цели перед атакой.

Больше читайте в нашем Telegram-канале