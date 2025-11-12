Німеччина масштабує виробництво та постачає Україні дрони, схожі на російський "Ланцет", - Defense Express

Німецька компанія Helsing нарощує виробництво бойового дрона HX-2 і постачає його в Україну; успішні випробування та плани серійного випуску роблять цю модель помітним конкурентом на ринку тактичних БпЛА.

Україна замовила 10 000 одиниць HX-2

За даними галузі, Україна оформила два замовлення на сумарно 10 000 одиниць HX-2, а Helsing планує довести випуск до 2500 дронів на місяць.

Як зазначається, такий обсяг вказує на перехід проєкту в стадію масового виробництва і швидку інтеграцію в логістику фронту.

Під час порівняльних випробувань у Німеччині HX-2 виявився єдиним апаратом із трьох виробників, який послідовно досягав мети - 17 успішних пусків поспіль.

Компанія упродовж двох років проводила щотижневі польоти по 30 одиниць, відпрацьовуючи систему і конструкцію, що, на думку аналітиків, пояснює високу частку вдалих результатів.

Технічні характеристики

Видання наголошує, що HX-2 здатний вражати цілі на дистанції до 100 км, розвиває швидкість до 220 км/год, має масу близько 12 кг, а бойові частини важать до 4 кг.

Апарат оснащений чотирма двигунами та засобами автономної навігації, включно з роботою без GNSS через зіставлення карт і зображень. При цьому оператор підтверджує ураження цілі перед атакою.

