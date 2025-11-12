Німеччина масштабує виробництво та постачає Україні дрони, схожі на російський "Ланцет", - Defense Express

Німецька компанія Helsing нарощує виробництво бойового дрона HX-2 і постачає його в Україну; успішні випробування та плани серійного випуску роблять цю модель помітним конкурентом на ринку тактичних БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на публікацію видання Defense Express.

Україна замовила 10 000 одиниць HX-2

За даними галузі, Україна оформила два замовлення на сумарно 10 000 одиниць HX-2, а Helsing планує довести випуск до 2500 дронів на місяць.

Як зазначається, такий обсяг вказує на перехід проєкту в стадію масового виробництва і швидку інтеграцію в логістику фронту.

Під час порівняльних випробувань у Німеччині HX-2 виявився єдиним апаратом із трьох виробників, який послідовно досягав мети - 17 успішних пусків поспіль.

Компанія упродовж двох років проводила щотижневі польоти по 30 одиниць, відпрацьовуючи систему і конструкцію, що, на думку аналітиків, пояснює високу частку вдалих результатів.

Технічні характеристики 

Видання наголошує, що HX-2 здатний вражати цілі на дистанції до 100 км, розвиває швидкість до 220 км/год, має масу близько 12 кг, а бойові частини важать до 4 кг.

Апарат оснащений чотирма двигунами та засобами автономної навігації, включно з роботою без GNSS через зіставлення карт і зображень. При цьому оператор підтверджує ураження цілі перед атакою.

Аппарат оснащен четырьмя двигателями???
мітлою як Баба Яга
На цьому фото погано видно, на цьому краще ))
Нагадайте, (((яка країна))) надала московії технологію ланцетів?
євреї
ми навіть не маємо права написати - ЖИДИ.цензура на цензорі топче КОБЗАРЯ в грязюку.
чеською також жиди, це цілком офіційне слово, без негативних емоцій
москвороті зпаплюжать все українське,.. та й слов'янське..
а як в України жида назвеш жидом, то верещать про якийсь антисемітизм.
і верещать найбільше москвороті іудеї..
і форпости.
Когда их было много, их называли большевики, а теперь их в Украине осталось мало и их называют маланцами. На днях ещё троих потеряли.
Маланець, то є чоловік Маланки!
Щодо теперішніх ''ланцетів'' грамотніше буде написати - москало-ізраїльських.

А щодо теперішніх ''шахедів-гераней'' правильно буде москало-іранських.
Нам треба шахеди
нам треба Фламінго і якомога дорожче!!!
Мені здається, що Фламінго це шильдік на Тамагавк!
якісь німці недоумки: ціла компанія розробляє, проводить іспити дронів, а у нас архітектор меблів з бетону клепає далекобійні ракети по сто штук на день...
ланцети це пісец яка зараза і нехай у того хто передав іх кацапам руки відсохнут
