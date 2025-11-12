РУС
Рашисты проникают в Покровск с техникой и выставляют минометы, - СМИ. ВИДЕО

Российские захватчики продолжают проникать в Покровск по крайней мере с 6 ноября.

Об этом пишет издание УП, информирует Цензор.НЕТ.

Город находится в дроновой осаде, оккупанты продвигаются на мотоциклах, пикапах и выставляют там свои минометы.

Подразделение "Острые картузы" обнародовало видео, на котором россияне раздвигают инженерные заграждения и движутся дальше по городу.

Отмечается, что захватчикам на руку играет погода. Над городом - густой туман, что затрудняет разведку дронами. Также рашисты минометами обстреливают позиции украинских операторов БПЛА.

10 ноября в сети россияне обнародовали видео, на котором колонной мотоциклов, автомобилей и пешком проходят в Покровск.

Видео снято на южной окраине города - со стороны села Новопавловка и выезда на Селидово.

Что говорят военные?

"Россияне уже севернее путей (путь – это примерно середина Покровска) – больница, дачи. Противник развивает успех. Никакие спецподразделения уже не смогут навести порядок, потому что противника море. Только через основную трассу из Селидово в Покровск каждый день затягивается до 50 пи*арчуков", – говорит один из защитников.

"Что могла дать в здоровенном городе деятельность десятка пехотинцев? Наконец все признали, что потеряли Покровск, и не несут ху*ню. Россияне уже затащили минометы в Покровск и сейчас будут ими разбирать позиции пилотов. Параллельно они (россияне) пытаются запрыгнуть в Ровно (село между Покровском и Мирноградом), а также постоянно хотят зайти в Мирноград. Идут колоннами – правда, почти всех убивают, или мелкими группами, что приносит им успех", – добавил другой.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ситуация в Покровске

  • Ранее главнокомандующий Александр Сырский заявил, что цель российских войск - окружить Покровск и соседние города, перекрыв логистику для ВСУ. Противник будет пытаться осуществить "последний маневр" для захвата всей Донецкой области
  • В ДШВ сообщили, что российские оккупанты в последние дни активизировали усилия по проникновению в Покровск на легкой технике через южные окраины. Сейчас в городе находится более 300 россиян.

Читайте: Зеленский заслушал доклад Сырского: РФ увеличивает количество и масштабы штурмов на Покровском направлении и в Запорожье

Донецкая область (11294) боевые действия (5127) Покровск (944) Покровский район (1260)
Топ комментарии
+10
Якась одна безнадьога - 300 кацапів рулюют містом
показать весь комментарий
12.11.2025 09:28 Ответить
+7
Оце діяльність совкових комбригів які запевняли ще 3 місяці назад що все під контролем коли дрг вже заходили.Брехня і ще рах брехня доповіддями наверх.Доки не почнуть судити командування толку не буде
показать весь комментарий
12.11.2025 09:33 Ответить
+4
гарна зйомка з дрону, ну якщо для дронів-камікадзе туман перешкода, то що з артилерією, ракетами??
показать весь комментарий
12.11.2025 09:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якась одна безнадьога - 300 кацапів рулюют містом
показать весь комментарий
12.11.2025 09:28 Ответить
немає піхоти, щоб контролювати всі стежки..
та ще й напевно мєстниє ждуни допомагають диверсійним групам рашистів проходити ...
показать весь комментарий
12.11.2025 09:38 Ответить
какие стежки вчера судя по пидаоским видосам зашло пару тысяч
показать весь комментарий
12.11.2025 10:31 Ответить
З цією новою тактикою "просочування" вони можуть і великі міста брати. Те що раніше казали, що кацапи не зможуть брати великі міста, тепер зможуть. Погано.
показать весь комментарий
12.11.2025 09:28 Ответить
ну да уже под львововм через неделю на мотыках будут)))))тут мегосити покровск 1год и 3 месяца шли,вот это и есть максимум "2 армии мира"...ну какие большие города больше 100к,ну может запорожье лет через 4-5 года захватят,и то если очень повезет
показать весь комментарий
12.11.2025 09:35 Ответить
И какая цена в жизнях солдат ЗСУ этого медленного продвижения?
показать весь комментарий
12.11.2025 12:11 Ответить
ну если не хватает выбить шобло с 200-300 тел в покровске то хай зеля подписывает ту капитуляцию нехер мучать сраку....особено смешно про нападение такого убожества на мотоциклах на нато,ну это смешно просто....ото и дрочка идет 1-2 калеки оборона покровска против 5 калек на мотоциклах,акуеть потужні 2 армии-калек,одно убожество мясное типа 2 армия мира другая в окопных войнах аля 1я мирова типа "щит европи")))))фантосмагория
показать весь комментарий
12.11.2025 09:32 Ответить
Оце діяльність совкових комбригів які запевняли ще 3 місяці назад що все під контролем коли дрг вже заходили.Брехня і ще рах брехня доповіддями наверх.Доки не почнуть судити командування толку не буде
показать весь комментарий
12.11.2025 09:33 Ответить
Нарешті всі визнали, що втратили Покровськ, і не несуть ху*ню. Джерело: https://censor.net/ua/v3584582
показать весь комментарий
12.11.2025 09:36 Ответить
ну чести ради стоит сказать что паникеры есть везде в начале марта 22 года,один командир на черниговском направлении,сказал всем переодеваться палить документы все пропало,чернигов потеряли через неделю сдадим киев,и мы все умром,тикайте хлопцы,и прикиньте эта ******* сцыкливая не была отсторонена от командования и все как то "разсосалось" аля паничка.)от так от
показать весь комментарий
12.11.2025 09:42 Ответить
Уже поздно паниковать под Покровском
показать весь комментарий
12.11.2025 09:49 Ответить
честно говоря что такое покровск в масштабах украины,что там паниковать?это ниочем вишневый 25км квадратных ,покровск 29)))ну такое себе.
показать весь комментарий
12.11.2025 09:54 Ответить
Совсем дурачок?
показать весь комментарий
12.11.2025 12:13 Ответить
гарна зйомка з дрону, ну якщо для дронів-камікадзе туман перешкода, то що з артилерією, ракетами??
показать весь комментарий
12.11.2025 09:40 Ответить
именно арта наводиться по дронам,если не знали.
туман кстати для всех одинаков,тоесть всу могли более менее наладить логистику,погода так же нелетная и для кацапов
показать весь комментарий
12.11.2025 09:44 Ответить
ви мабуть зовсім молодий, арта з'явилася набагато раніш дронів.
і ще - я бачу з'йомку з дрона, а ви ???
показать весь комментарий
12.11.2025 09:46 Ответить
В наводить куди? В туман?
показать весь комментарий
12.11.2025 09:45 Ответить
мля, зайняли моста (умовно)
арта і так знає де наш міст
ще одна артілєристка - одноденка
брись
показать весь комментарий
12.11.2025 09:47 Ответить
Сам туди іди
показать весь комментарий
12.11.2025 11:20 Ответить
я не одноденне
показать весь комментарий
12.11.2025 11:30 Ответить
Покровськ це вже воєнний злочин.За це повинні нести відповідальність комбриги і комбати.Включаючи головного Сирського якого зняти.Безлад тотальний.Чим далі війна тим питання вже стоїть як нажитися в армії і на все плювати.Це результат їх діяльності це тотальний провал праці тцк які взагалі краї втратили.Система тріщить і гниє на очах.Втрата Покровська це жахливі наслідки.Це далі Краматорськ і Слов'янськ це захід широкою глибиною в дніпропетровську це загроза запоріській.Це вся логістика Донбаса.І саме страшніше що схоже вище керівництво це вже неї....Статистика і знову статистика .Втратили зайшли втратили зайшли.Кожен день.А це життя хлопців і втрата території.Покровськ це саме яскравий приклад керівництва неспроможності адекватно і вірно вести бойові дії.Нависла неймовірна загроза втратити державінсть.
показать весь комментарий
12.11.2025 09:48 Ответить
так говорите как будто 29 кв.км покровск это харьков,запорожье,киев,одесса или днепр.
державнисть от успеновок ********* и покровском не решаеться вот если кацапы двигали со скоростю 20-30 км в день вглубь тогда да,и за месяц взяли днепр к примеру тогда да,а так бльше года ******* над прости господи покровском и неся такие потери,по такому кпд тут у местных зрадойобов уже бы сопли до пяток текли, и были б причетания "навіщо гнати на убой хлопці,краще сбережуть життя і до чопа відійдуть,а потім камлати за лиху долю і шлях широкий".
укр скрепа це ныть и прибедняться
показать весь комментарий
12.11.2025 09:58 Ответить
Це логістика !!!!!!!!!Перед ними траси і простір дніпропетровська Краматорськ і Слов'янськ !Це називається оперативний простір !Ми с побратимом свого часу за Селідово тримали в двох 5 км периметр !Ви розумієте маштаб нехватка особового складу?!Вам в вуха вкручують лайно.Ви не розуміюте що зараз коїться на фронті !
показать весь комментарий
12.11.2025 10:02 Ответить
та мне пох что там бамбабве ******,нема дурных за это коррупционуую клоаку помирать 300к сзч будет и миллион с такими подходами ,єтой стране прости господи и так **************))))и дело даже не в кацапах,одна мечта поскорее уматать с єтой проклятущей территории а там хоть 10000 ядерніх бомб на тот же киев.
корупционая клоака с 95% биомассы тугой на ум.
показать весь комментарий
12.11.2025 10:10 Ответить
Нагадаю путлер підписав указ про 24.7 і цілий рік призив на срочку плюс закон хочеш отримати громадянство це контракт плюс всіх резервістів на фронт.Ви розумієте цю масу яка пре?На Покровському напрямку кулак в 170 тис.Який можуть доповнити ще стілки ж.І якщо нічого не робити питання Донбасу для русні буде закрите за півроку не кажучи захід в дніпропетровську і вже в харківську.30 тис набирають народу в нас в місяць в цьому місяці 22 тис в сзч рекорд !Що буде через 3 місяці?Де брати народ?65% вістк тилових вони не придатні для фронту.Вони тяжко поранені з болячками і інше.А ви кажете не можливо втратити державність.Подивіться на карту і зрозумійте в нас межа немає народу немає піхоти !
показать весь комментарий
12.11.2025 10:08 Ответить
такі собі барикади - руками розбирають
показать весь комментарий
12.11.2025 09:48 Ответить
Коли президент визнає, що зняття Залужного було трагічною помилкою доя всієї України? А головне, коли ця помилка буде виправлена?
показать весь комментарий
12.11.2025 09:50 Ответить
Не робить з Залужного ідола, він не краще Сирського, такий самий.
показать весь комментарий
12.11.2025 10:01 Ответить
Без Покровська Україна ще 150 років відступатиме, без солдата буде окупована за тиждень. Головне берегти війська, кожного солдата які попри усі спроби Зеленського з його мясниками і міндичами демотивувати, зневіритись і піти, ще воюють.
показать весь комментарий
12.11.2025 09:54 Ответить
так нема вже солдатів!
зЄлЄнскій вже втратив ПОВНІСТЮ українську армію вбитими, пораненими і зниклими без вісті.
при чому ДВІЧІ!!!
показать весь комментарий
12.11.2025 10:29 Ответить
та що там в 2чі в 10 раз,все нам 10 людях держиться ,ух.бедные несчастные хахлы,только мегоармия фаршевая кацапская 4 год уже не может даже всратый бамбас захватить не говоря уже о украине в целом,одна только укр. авиация 30 раз уничтожена подряд и это только за первую неделю))))
показать весь комментарий
12.11.2025 10:40 Ответить
Ага! Погоду згадали яка, от зараза!, підіграє ворогу. А чому не нам? Туман завжди допомагав козакам нищити окупантів і ворогів на своїй землі. Що змінилось? Лише одне - тоді козаками керували українці...
показать весь комментарий
12.11.2025 10:01 Ответить
З технікою то вже не просочуються, а заходять.
показать весь комментарий
12.11.2025 10:10 Ответить
У тому що пав Покровськ мабуть знову будуть винуваті ухилянти, не тупе совкове командування, ні в якому разі!
показать весь комментарий
12.11.2025 10:28 Ответить
взагалі не здивований!
якщо українські ЗМІ починають кричати про "героїчний опір", то значить з містом можна вже прощатись.
залізобетонна формула, яка діє ще з 2014 року і здачі аеропорту в Донецьку! всі забули вже про "кіборгів"?...
показать весь комментарий
12.11.2025 10:31 Ответить
Якшо зібрати до купи всі ударні дрони шо "куплено" з 24го року то вийде сумма 2,5 міліони.А далі думайте самі!!!! ТО ТІКИ ОФІЦІОЗ!!
показать весь комментарий
12.11.2025 10:32 Ответить
як це можна назвати просочуванням якщо вони тупо як банда байкерів заїзджають
показать весь комментарий
12.11.2025 10:49 Ответить
Адна тьотка сказала, чи...якійсь військовий. Й це подається як офіційна новина на радість всєпрапальщиків.
показать весь комментарий
12.11.2025 11:01 Ответить
я так понимаю все 4 млн. дронов в год ушли на экспорт, в покровске они не нужны
показать весь комментарий
12.11.2025 11:58 Ответить
 
 