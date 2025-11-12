Рашисты проникают в Покровск с техникой и выставляют минометы, - СМИ. ВИДЕО
Российские захватчики продолжают проникать в Покровск по крайней мере с 6 ноября.
Об этом пишет издание УП, информирует Цензор.НЕТ.
Город находится в дроновой осаде, оккупанты продвигаются на мотоциклах, пикапах и выставляют там свои минометы.
Подразделение "Острые картузы" обнародовало видео, на котором россияне раздвигают инженерные заграждения и движутся дальше по городу.
Отмечается, что захватчикам на руку играет погода. Над городом - густой туман, что затрудняет разведку дронами. Также рашисты минометами обстреливают позиции украинских операторов БПЛА.
10 ноября в сети россияне обнародовали видео, на котором колонной мотоциклов, автомобилей и пешком проходят в Покровск.
Видео снято на южной окраине города - со стороны села Новопавловка и выезда на Селидово.
Что говорят военные?
"Россияне уже севернее путей (путь – это примерно середина Покровска) – больница, дачи. Противник развивает успех. Никакие спецподразделения уже не смогут навести порядок, потому что противника море. Только через основную трассу из Селидово в Покровск каждый день затягивается до 50 пи*арчуков", – говорит один из защитников.
"Что могла дать в здоровенном городе деятельность десятка пехотинцев? Наконец все признали, что потеряли Покровск, и не несут ху*ню. Россияне уже затащили минометы в Покровск и сейчас будут ими разбирать позиции пилотов. Параллельно они (россияне) пытаются запрыгнуть в Ровно (село между Покровском и Мирноградом), а также постоянно хотят зайти в Мирноград. Идут колоннами – правда, почти всех убивают, или мелкими группами, что приносит им успех", – добавил другой.
Ситуация в Покровске
- Ранее главнокомандующий Александр Сырский заявил, что цель российских войск - окружить Покровск и соседние города, перекрыв логистику для ВСУ. Противник будет пытаться осуществить "последний маневр" для захвата всей Донецкой области
- В ДШВ сообщили, что российские оккупанты в последние дни активизировали усилия по проникновению в Покровск на легкой технике через южные окраины. Сейчас в городе находится более 300 россиян.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
та ще й напевно мєстниє ждуни допомагають диверсійним групам рашистів проходити ...
туман кстати для всех одинаков,тоесть всу могли более менее наладить логистику,погода так же нелетная и для кацапов
і ще - я бачу з'йомку з дрона, а ви ???
арта і так знає де наш міст
ще одна артілєристка - одноденка
брись
державнисть от успеновок ********* и покровском не решаеться вот если кацапы двигали со скоростю 20-30 км в день вглубь тогда да,и за месяц взяли днепр к примеру тогда да,а так бльше года ******* над прости господи покровском и неся такие потери,по такому кпд тут у местных зрадойобов уже бы сопли до пяток текли, и были б причетания "навіщо гнати на убой хлопці,краще сбережуть життя і до чопа відійдуть,а потім камлати за лиху долю і шлях широкий".
укр скрепа це ныть и прибедняться
корупционая клоака с 95% биомассы тугой на ум.
зЄлЄнскій вже втратив ПОВНІСТЮ українську армію вбитими, пораненими і зниклими без вісті.
при чому ДВІЧІ!!!
якщо українські ЗМІ починають кричати про "героїчний опір", то значить з містом можна вже прощатись.
залізобетонна формула, яка діє ще з 2014 року і здачі аеропорту в Донецьку! всі забули вже про "кіборгів"?...