Рашисты проникают в Покровск с техникой и выставляют минометы, - СМИ. ВИДЕО

Российские захватчики продолжают проникать в Покровск по крайней мере с 6 ноября.

Город находится в дроновой осаде, оккупанты продвигаются на мотоциклах, пикапах и выставляют там свои минометы.

Подразделение "Острые картузы" обнародовало видео, на котором россияне раздвигают инженерные заграждения и движутся дальше по городу.

Отмечается, что захватчикам на руку играет погода. Над городом - густой туман, что затрудняет разведку дронами. Также рашисты минометами обстреливают позиции украинских операторов БПЛА.

10 ноября в сети россияне обнародовали видео, на котором колонной мотоциклов, автомобилей и пешком проходят в Покровск.

Видео снято на южной окраине города - со стороны села Новопавловка и выезда на Селидово.

Что говорят военные?

"Россияне уже севернее путей (путь – это примерно середина Покровска) – больница, дачи. Противник развивает успех. Никакие спецподразделения уже не смогут навести порядок, потому что противника море. Только через основную трассу из Селидово в Покровск каждый день затягивается до 50 пи*арчуков", – говорит один из защитников.

"Что могла дать в здоровенном городе деятельность десятка пехотинцев? Наконец все признали, что потеряли Покровск, и не несут ху*ню. Россияне уже затащили минометы в Покровск и сейчас будут ими разбирать позиции пилотов. Параллельно они (россияне) пытаются запрыгнуть в Ровно (село между Покровском и Мирноградом), а также постоянно хотят зайти в Мирноград. Идут колоннами – правда, почти всех убивают, или мелкими группами, что приносит им успех", – добавил другой.

Ситуация в Покровске

Ранее главнокомандующий Александр Сырский заявил, что цель российских войск - окружить Покровск и соседние города, перекрыв логистику для ВСУ. Противник будет пытаться осуществить "последний маневр" для захвата всей Донецкой области

В ДШВ сообщили, что российские оккупанты в последние дни активизировали усилия по проникновению в Покровск на легкой технике через южные окраины. Сейчас в городе находится более 300 россиян.

