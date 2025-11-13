Зеленский подписал соглашение с Хорватией о сотрудничестве в противоминной деятельности

Президент Украины Владимир Зеленский ратифицировал Соглашение между правительствами Украины и Хорватии о сотрудничестве в сфере противоминной деятельности (№ 4661-IX).

Документ предусматривает:

обмен опытом и обучение украинских специалистов;

поставка специального оборудования;

привлечение хорватских экспертов к работам по разминированию украинских территорий.

Ратификация соглашения укрепляет международное партнерство в сфере гуманитарного разминирования и будет способствовать повышению безопасности населения.

Что предшествовало?

Верховная Рада приняла документ в октябре, отметив, что сотрудничество с Хорватией - страной с большим опытом преодоления минной опасности - поможет быстрее очистить освобожденные территории и защитить граждан.

Ранее Украина и Хорватия договорились о расширении совместного производства вооружения и подписали Письмо о намерениях по углублению оборонно-промышленного сотрудничества. Кроме того, Хорватия присоединится к "Коалиции дронов", инициированной Латвией и Великобританией.

