Зеленський підписав угоду з Хорватією про співпрацю у протимінній діяльності
Президент України Володимир Зеленський ратифікував Угоду між урядами України та Хорватії щодо співпраці у сфері протимінної діяльності (№ 4661-IX).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.
Документ передбачає:
обмін досвідом та навчання українських фахівців;
постачання спеціального обладнання;
залучення хорватських експертів до робіт із розмінування українських територій.
Ратифікація угоди зміцнює міжнародне партнерство у сфері гуманітарного розмінування та сприятиме підвищенню безпеки населення.
Що передувало?
Верховна Рада ухвалила документ у жовтні, наголошуючи, що співпраця з Хорватією - країною з великим досвідом подолання мінної небезпеки - допоможе швидше очистити звільнені території та захистити громадян.
Раніше Україна та Хорватія домовилися про розширення спільного виробництва озброєння та підписали Лист про наміри щодо поглиблення оборонно-промислової співпраці. Крім того, Хорватія приєднається до "Коаліції дронів", ініційованої Латвією та Великою Британією.
Президент договори не ратифікує, це - прерогатива Верховної Ради.
Президент договори підписує. Президент підписує і Закони - як і в цьому випадку: він підписав Закон про ратифікацію.