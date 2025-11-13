Зеленський підписав угоду з Хорватією про співпрацю у протимінній діяльності

Президент України Володимир Зеленський ратифікував Угоду між урядами України та Хорватії щодо співпраці у сфері протимінної діяльності (№ 4661-IX).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.

Документ передбачає:

обмін досвідом та навчання українських фахівців;

постачання спеціального обладнання;

залучення хорватських експертів до робіт із розмінування українських територій.

Ратифікація угоди зміцнює міжнародне партнерство у сфері гуманітарного розмінування та сприятиме підвищенню безпеки населення.

Що передувало?

Верховна Рада ухвалила документ у жовтні, наголошуючи, що співпраця з Хорватією - країною з великим досвідом подолання мінної небезпеки - допоможе швидше очистити звільнені території та захистити громадян.

Раніше Україна та Хорватія домовилися про розширення спільного виробництва озброєння та підписали Лист про наміри щодо поглиблення оборонно-промислової співпраці. Крім того, Хорватія приєднається до "Коаліції дронів", ініційованої Латвією та Великою Британією.

