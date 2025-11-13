После атак украинских дронов российские НПЗ компенсировали убытки, - Reuters
Россия смогла почти полностью компенсировать снижение производства топлива из-за украинских атак дронами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Reuters.
По данным Reuters, снижение объемов переработки нефти российскими НПЗ в январе-октябре 2025 года составило всего 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, несмотря на многочисленные атаки.
Источники отмечают, что:
-
налеты дронов вызвали аварийные остановки НПЗ, особенно в августе-октябре;
-
предприятия компенсировали потери, увеличивая загрузку работающих мощностей;
-
поврежденные установки быстро восстанавливали, возвращая заводы в работу;
-
многие НПЗ сохраняют резервы мощностей первичной переработки и производства бензина.
Удар по российскому экспорту
Ранее мы сообщали, что украинские дронные атаки по большой сети нефтеперерабатывающих заводов и экспортных терминалов России с июля сильно ударили по ее экспорту нефтепродуктов, таких как дизельное топливо и мазут.
По данным платформы Kpler, в сентябре экспорт нефтепродуктов из России морским транспортом снизился на 500 тысяч баррелей в день с максимума 2025 года до около 2 миллионов баррелей в сутки, что является самым низким уровнем за последние пять лет.
Сокращение российского экспорта способствовало росту мировых нефтеперерабатывающих марж, что принесло пользу таким энергетическим гигантам, как Shell, Exxon Mobil, Chevron и французской компании TotalEnergies, которые совместно эксплуатируют почти 11 миллионов баррелей в день, что составляет более 10% мировых нефтеперерабатывающих мощностей.
Украина успешно поразила более 160 объектов нефтепереработки РФ с начала года.
У Касянова все виходило, поки зелупні з опу, не знищили це підприємство і підрозділ!!
Якби всі оті БПЛА, які відправили вглиб кацапії (куди долітає якщо 25% то це супер) жахнули по прифронтових і прикордонних цілях на глибину 200км, то наступ ординців вже давно був би капут, бо на меншій дистанції менші втрати від ППО і можливість спорядити потужнішу бойову частину (всередньому кг на 30-40 , а коли жахне 50кг це набагато веселіше ніж 20) за рахунок меншої кількості палива.
Зате можна й далі пиляти гроші на захисті енергооб'єктів і відволікати населення "графіками стабілізаційних відключень".
Інше діло - турбіни та високовольтні трансформатори. Їх та просто не полагодиш.