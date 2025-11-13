РУС
После атак украинских дронов российские НПЗ компенсировали убытки, - Reuters

Россия успешно компенсировала потери нефтепереработки

Россия смогла почти полностью компенсировать снижение производства топлива из-за украинских атак дронами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Reuters.

По данным Reuters, снижение объемов переработки нефти российскими НПЗ в январе-октябре 2025 года составило всего 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, несмотря на многочисленные атаки.

Источники отмечают, что:

  • налеты дронов вызвали аварийные остановки НПЗ, особенно в августе-октябре;

  • предприятия компенсировали потери, увеличивая загрузку работающих мощностей;

  • поврежденные установки быстро восстанавливали, возвращая заводы в работу;

  • многие НПЗ сохраняют резервы мощностей первичной переработки и производства бензина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Болгарии наложил вето на закон, который позволял взять под контроль НПЗ российской "Лукойл"

Удар по российскому экспорту

Ранее мы сообщали, что украинские дронные атаки по большой сети нефтеперерабатывающих заводов и экспортных терминалов России с июля сильно ударили по ее экспорту нефтепродуктов, таких как дизельное топливо и мазут.

По данным платформы Kpler, в сентябре экспорт нефтепродуктов из России морским транспортом снизился на 500 тысяч баррелей в день с максимума 2025 года до около 2 миллионов баррелей в сутки, что является самым низким уровнем за последние пять лет.

Читайте также: НПЗ в Орске атаковали дроны СБУ, расстояние до цели - 1 400 км, - источники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сокращение российского экспорта способствовало росту мировых нефтеперерабатывающих марж, что принесло пользу таким энергетическим гигантам, как Shell, Exxon Mobil, Chevron и французской компании TotalEnergies, которые совместно эксплуатируют почти 11 миллионов баррелей в день, что составляет более 10% мировых нефтеперерабатывающих мощностей.

Украина успешно поразила более 160 объектов нефтепереработки РФ с начала года.

Читайте также: Поражены Саратовский НПЗ, нефтяной терминал в Феодосии, вражеский склад и скопление оккупантов в Донецкой области, - Генштаб

+9
13.11.2025 22:22 Ответить
+8
Заказна статейка,неочем.
13.11.2025 22:17 Ответить
+5
Я ж казала, що удари по НПЗ - просто ще одна дурнувата авантюра тупорилого гундоса, як і Курська операція і єдине, до чого вона призвела - до зриву енергодоговорняка по Україні, напередодні опалювального сезону. Що є прямою підставою населення тупорилим гундосом.
13.11.2025 22:31 Ответить
Короче, рук в молоко.
13.11.2025 22:14 Ответить
Заказна статейка,неочем.
13.11.2025 22:17 Ответить
Статейка про те що рашке насрати на наші потужні удари по нпз.
13.11.2025 22:39 Ответить
Мабуть, це міндіч, ось так дискредитує свої дрони або єрмака!!??
У Касянова все виходило, поки зелупні з опу, не знищили це підприємство і підрозділ!!
13.11.2025 22:45 Ответить
вопрос интересный, а что толку от этого простому украинцу или даже россиянину, что серьезные пацаны, у которых уши в бабле, они сумки с деньгами уже поднять не могут? что нам их дела?
13.11.2025 22:18 Ответить
"простой украинец", вернулся бьі тьі на йух
13.11.2025 22:31 Ответить
да послать я тоже могу в ответ, а толку?
показать весь комментарий
"Джерела" не беруть до уваги потужність
показать весь комментарий
13.11.2025 22:22 Ответить
****** везуть на Будапештський цирк, до орбана??
показать весь комментарий
Я ж казала, що удари по НПЗ - просто ще одна дурнувата авантюра тупорилого гундоса, як і Курська операція і єдине, до чого вона призвела - до зриву енергодоговорняка по Україні, напередодні опалювального сезону. Що є прямою підставою населення тупорилим гундосом.
13.11.2025 22:31 Ответить
Ця авантюра не вплинула на наміри кацапів заморозити нас, бо вони послідовно нищать наші енергоресурси вже четвертий рік, і наші відповіді дронами на їхні наміри досягнути цієї паскудної мети ніяк не впливають.
13.11.2025 22:37 Ответить
Решили с рашкой помахаться ударами по энергетике. Только зегевара не учел или забыл что там беспилотников по 500 штук запускают, и наращивают производство баллистики. А у нас слуги урода вместе с "Черчиллем" 21 века наращивают только пузо и денежные сумки для отьезда на родину в Израиль после выполнения плана по сдаче Украины
13.11.2025 22:36 Ответить
Зато на маравоні було перемоги аж за край аби лише народ про Фламінго забув, типу і без нього потужна потужність.
Якби всі оті БПЛА, які відправили вглиб кацапії (куди долітає якщо 25% то це супер) жахнули по прифронтових і прикордонних цілях на глибину 200км, то наступ ординців вже давно був би капут, бо на меншій дистанції менші втрати від ППО і можливість спорядити потужнішу бойову частину (всередньому кг на 30-40 , а коли жахне 50кг це набагато веселіше ніж 20) за рахунок меншої кількості палива.
13.11.2025 22:37 Ответить
Одна крапля води,, що впала на камінь - це абсолютно ніщо і на камені не зплишиться навіть сліду. Коли ж крапля не одна, коли краплі капають одна за одною, методично, в одне і те ж місце, проходить час - і на камені виїмка, ще часу - і борозда, ще і ще - і камінь розколеться. Дронові удари покацапській енергетиці, нафто- і газо- переробки - це наразі найдієвіші удари по їхніх ресурсах, які реально ці ресурси зменшують.
13.11.2025 22:37 Ответить
треба знищувати новоросійськ і усть-лугу. тільки так буде якийсь шанс
13.11.2025 22:38 Ответить
Тобто в підсумку ці атаки мали навіть не малий, в нульовий результат.
Зате можна й далі пиляти гроші на захисті енергооб'єктів і відволікати населення "графіками стабілізаційних відключень".
13.11.2025 22:40 Ответить
тільки назва статті є "Росія використовує запасні потужності з переробки нафти, щоб компенсувати пошкодження українських безпілотників"
13.11.2025 22:40 Ответить
Я ще тоді казав,що це імітація,краще б оцим роєм вдарити,приміром,по єлабузі.Із сотні де-яток прорветься,і завод стане.Причому не тільки по цехах,а й по житлу,де робітники живуть.В умовах війни це не мирняк,а засоби вбивства.
13.11.2025 22:43 Ответить
Треба знищувати скупчення живої сили та техніки кацапів там, де вони концентрують війська в тилу перед наступом. Знищувати клятих москалів, щоб вони і до позицій не доходили
13.11.2025 23:02 Ответить
Може хто не знає - НПЗ - це просто великий самогонний апарат. Дроном пробили дірку в бочці чи обірвали трубу. Заварили замазали - і далі перегонка працює.
Інше діло - турбіни та високовольтні трансформатори. Їх та просто не полагодиш.
13.11.2025 23:05 Ответить
 
 