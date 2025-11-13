После атак украинских дронов российские НПЗ компенсировали убытки, - Reuters

Россия смогла почти полностью компенсировать снижение производства топлива из-за украинских атак дронами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Reuters.

По данным Reuters, снижение объемов переработки нефти российскими НПЗ в январе-октябре 2025 года составило всего 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, несмотря на многочисленные атаки.

Источники отмечают, что:

налеты дронов вызвали аварийные остановки НПЗ, особенно в августе-октябре;

предприятия компенсировали потери, увеличивая загрузку работающих мощностей;

поврежденные установки быстро восстанавливали, возвращая заводы в работу;

многие НПЗ сохраняют резервы мощностей первичной переработки и производства бензина.

Удар по российскому экспорту

Ранее мы сообщали, что украинские дронные атаки по большой сети нефтеперерабатывающих заводов и экспортных терминалов России с июля сильно ударили по ее экспорту нефтепродуктов, таких как дизельное топливо и мазут.

По данным платформы Kpler, в сентябре экспорт нефтепродуктов из России морским транспортом снизился на 500 тысяч баррелей в день с максимума 2025 года до около 2 миллионов баррелей в сутки, что является самым низким уровнем за последние пять лет.

Сокращение российского экспорта способствовало росту мировых нефтеперерабатывающих марж, что принесло пользу таким энергетическим гигантам, как Shell, Exxon Mobil, Chevron и французской компании TotalEnergies, которые совместно эксплуатируют почти 11 миллионов баррелей в день, что составляет более 10% мировых нефтеперерабатывающих мощностей.

Украина успешно поразила более 160 объектов нефтепереработки РФ с начала года.

