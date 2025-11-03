Украинские дронные атаки на российские НПЗ повысили прибыль западных нефтяных гигантов, - Reuters

Ведущие энергетические корпорации Запада получили неожиданные финансовые выгоды в результате многочисленных атак украинских дронов на объекты российской нефтяной отрасли. Это привело к повышению доходности мирового нефтеперерабатывающего рынка и уменьшило опасения относительно возможного избытка предложения на глобальном рынке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Удар по российскому экспорту

По данным издания, украинские дронные атаки по большой сети нефтеперерабатывающих заводов и экспортных терминалов России с июля сильно ударили по ее экспорту нефтепродуктов, таких как дизельное топливо и мазут.

По данным платформы Kpler, в сентябре экспорт нефтепродуктов из России морским транспортом снизился на 500 тысяч баррелей в день с максимума 2025 года до около 2 миллионов баррелей в сутки, что является самым низким уровнем за последние пять лет.

Доходы западных корпораций

Сокращение российского экспорта способствовало росту мировых нефтеперерабатывающих марж, что принесло пользу таким энергетическим гигантам, как Shell, Exxon Mobil, Chevron и французской компании TotalEnergies, которые совместно эксплуатируют почти 11 миллионов баррелей в день, что составляет более 10% мировых нефтеперерабатывающих мощностей.

Четыре компании зафиксировали совокупный рост прибыли от нефтепереработки в третьем квартале на 61% по сравнению с предыдущим кварталом, что в значительной степени способствовало росту их общей прибыли на 20%.

Exxon, крупнейшая нефтяная компания США, сообщила в пятницу, что прибыль ее подразделения энергетических продуктов выросла более чем на 30% ежеквартально до 1,84 миллиарда долларов благодаря высокой рентабельности переработки "из-за перебоев в поставках". Британская компания BP опубликует данные о прибыли во вторник и, судя по всему, тоже выиграет от этих положительных глобальных тенденций в нефтепереработке.

Маржа нефтеперерабатывающей британской компании, которая является показателем ее глобальной деятельности, выросла до 15,8 доллара за баррель за три месяца до сентября, что на 33% больше, чем в предыдущем квартале, и в настоящее время в четвертом квартале составляет 15,1 доллара за баррель.

"Рост прибыли от переработки поможет компенсировать снижение цен на нефть, поскольку рынок, похоже, вступает в период значительного избытка предложения", - пишет обозреватель издания.

Shell, крупнейший в мире нефтетрейдер, не раскрывает прибыль этого подразделения, однако сообщила, что рост торговых и перерабатывающих марж увеличил скорректированную прибыль ее подразделения химических веществ и продуктов на 706 миллионов долларов в третьем квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что дроны атаковали Краснодарский край РФ: раздавались взрывы, горит нефтяной терминал.

Впоследствии стало известно, что поврежден танкер и нефтеналивной терминал, есть, как минимум, 3 очага возгорания.

По данным СБУ, Украина успешно поразила 160 объектов нефтепереработки РФ с начала года.

