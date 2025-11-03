Українські дронові атаки на російські НПЗ підвищили прибутки західних нафтових гігантів, - Reuters

Провідні енергетичні корпорації Заходу отримали неочікувані фінансові вигоди внаслідок численних атак українських дронів на об’єкти російської нафтової галузі. Це призвело до підвищення прибутковості світового нафтопереробного ринку та зменшило побоювання щодо можливого надлишку пропозиції на глобальному ринку.

Удар по російському експорту

За даними видання, українські дронові атаки по великій мережі нафтопереробних заводів та експортних терміналів Росії з липня дуже вдарили по її експорту нафтопродуктів, таких як дизельне паливо і мазут.

За даними платформи Kpler, у вересні експорт нафтопродуктів з Росії морським транспортом знизився на 500 тисяч барелів на день із максимуму 2025 року до близько 2 мільйонів барелів на добу, що є найнижчим рівнем за останні п’ять років.

Прибутки західних корпорацій

Скорочення російського експорту сприяло зростанню світових нафтопереробних марж, що принесло користь таким енергетичним гігантам як Shell, Exxon Mobil, Chevron та французькій компанії TotalEnergies, які спільно експлуатують майже 11 мільйонів барелів на день, що становить понад 10% світових нафтопереробних потужностей.

Чотири компанії зафіксували сукупне зростання прибутку від нафтопереробки у третьому кварталі на 61% порівняно із попереднім кварталом, що значною мірою сприяло зростанню їхнього загального прибутку на 20%.

Exxon, найбільша нафтова компанія США, повідомила у п’ятницю, що прибуток її підрозділу енергетичних продуктів зріс більш ніж на 30% щоквартально до 1,84 мільярда доларів завдяки високій рентабельності переробки "через перебої у постачанні". Британська компанія ВР опублікує дані щодо прибутків у вівторок, і, судячи з усього, теж отримає вигоду від цих позитивних глобальних тенденцій у нафтопереробці.

Маржа нафтопереробної британської компанії, що є показником її глобальної діяльності, зросла до 15,8 долара за барель за три місяці до вересня, що на 33% більше, ніж у попередньому кварталі, і наразі у четвертому кварталі становить 15,1 долара за барель.

"Зростання прибутку від переробки допоможе компенсувати зниження цін на нафту, оскільки ринок, схоже, вступає у період значного надлишку пропозиції", - пише оглядач видання.

Shell, найбільший у світі нафтотрейдер, не розкриває прибутки цього підрозділу, однак повідомила, що зростання торговельних і переробних марж збільшило скоригований прибуток її підрозділу хімічних речовин і продуктів на 706 мільйонів доларів у третьому кварталі порівняно з попередніми трьома місяцями.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що дрони атакували Краснодарський край РФ: лунали вибухи, горить нафтовий термінал.

Згодом стало відомо, що пошкоджено танкер та нафтоналивний термінал, є щонайменше 3 осередки займання.

За даними СБУ, Україна успішно уразила 160 об’єктів нафтопереробки РФ від початку року.

