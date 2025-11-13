Після атак українських дронів російські НПЗ компенсували збитки, - Reuters
Росія змогла майже повністю компенсувати зниження виробництва палива через українські атаки дронами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише агентство Reuters.
За даними Reuters, зниження обсягів переробки нафти російськими НПЗ у січні-жовтні 2025 року склало лише 3% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, незважаючи на численні атаки.
Джерела зазначають, що:
-
нальоти дронів викликали аварійні зупинки НПЗ, особливо у серпні-жовтні;
-
підприємства компенсували втрати, збільшуючи завантаження працюючих потужностей;
-
пошкоджені установки швидко відновлювали, повертаючи заводи в роботу;
-
багато НПЗ зберігають резерви потужностей первинної переробки та виробництва бензину.
Удар по російському експорту
Раніше ми повідомляли, що українські дронові атаки по великій мережі нафтопереробних заводів та експортних терміналів Росії з липня дуже вдарили по її експорту нафтопродуктів, таких як дизельне паливо і мазут.
За даними платформи Kpler, у вересні експорт нафтопродуктів з Росії морським транспортом знизився на 500 тисяч барелів на день із максимуму 2025 року до близько 2 мільйонів барелів на добу, що є найнижчим рівнем за останні п’ять років.
Скорочення російського експорту сприяло зростанню світових нафтопереробних марж, що принесло користь таким енергетичним гігантам як Shell, Exxon Mobil, Chevron та французькій компанії TotalEnergies, які спільно експлуатують майже 11 мільйонів барелів на день, що становить понад 10% світових нафтопереробних потужностей.
Україна успішно уразила понад 160 об’єктів нафтопереробки РФ від початку року.
На великій НПЗ з територією більше 10 кв км пару дронів влаштують лише тимчасове безладдя в кращому випадку. Ну а ракета - на кілька днів.
У Касянова все виходило, поки зелупні з опу, не знищили це підприємство і підрозділ!!
Якби всі оті БПЛА, які відправили вглиб кацапії (куди долітає якщо 25% то це супер) жахнули по прифронтових і прикордонних цілях на глибину 200км, то наступ ординців вже давно був би капут, бо на меншій дистанції менші втрати від ППО і можливість спорядити потужнішу бойову частину (всередньому кг на 30-40 , а коли жахне 50кг це набагато веселіше ніж 20) за рахунок меншої кількості палива.
Зате можна й далі пиляти гроші на захисті енергооб'єктів і відволікати населення "графіками стабілізаційних відключень".
Інше діло - турбіни та високовольтні трансформатори. Їх та просто не полагодиш.