УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9934 відвідувача онлайн
Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
20 594 34

Після атак українських дронів російські НПЗ компенсували збитки, - Reuters

Росія успішно компенсувала втрати нафтопереробки

Росія змогла майже повністю компенсувати зниження виробництва палива через українські атаки дронами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише агентство Reuters.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За даними Reuters, зниження обсягів переробки нафти російськими НПЗ у січні-жовтні 2025 року склало лише 3% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, незважаючи на численні атаки.

Джерела зазначають, що:

  • нальоти дронів викликали аварійні зупинки НПЗ, особливо у серпні-жовтні;

  • підприємства компенсували втрати, збільшуючи завантаження працюючих потужностей;

  • пошкоджені установки швидко відновлювали, повертаючи заводи в роботу;

  • багато НПЗ зберігають резерви потужностей первинної переробки та виробництва бензину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Болгарії наклав вето на закон, який дозволяв взяти під контроль НПЗ російського "Лукойлу"

Удар по російському експорту

Раніше ми повідомляли, що українські дронові атаки по великій мережі нафтопереробних заводів та експортних терміналів Росії з липня дуже вдарили по її експорту нафтопродуктів, таких як дизельне паливо і мазут.

За даними платформи Kpler, у вересні експорт нафтопродуктів з Росії морським транспортом знизився на 500 тисяч барелів на день із максимуму 2025 року до близько 2 мільйонів барелів на добу, що є найнижчим рівнем за останні п’ять років.

Читайте також: НПЗ в Орську атакували дрони СБУ, відстань до цілі - 1 400 км, - джерела. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Скорочення російського експорту сприяло зростанню світових нафтопереробних марж, що принесло користь таким енергетичним гігантам як Shell, Exxon Mobil, Chevron та французькій компанії TotalEnergies, які спільно експлуатують майже 11 мільйонів барелів на день, що становить понад 10% світових нафтопереробних потужностей.

Україна успішно уразила понад 160 об’єктів нафтопереробки РФ від початку року.

Читайте також: Уражено Саратовський НПЗ, нафтовий термінал у Феодосії, ворожий склад та скупчення окупантів на Донеччині, - Генштаб

Автор: 

НПЗ (983) росія (70158) атака (1555) дрони (8244)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Заказна статейка,неочем.
показати весь коментар
13.11.2025 22:17 Відповісти
+13
показати весь коментар
13.11.2025 22:22 Відповісти
+10
Одна крапля води,, що впала на камінь - це абсолютно ніщо і на камені не зплишиться навіть сліду. Коли ж крапля не одна, коли краплі капають одна за одною, методично, в одне і те ж місце, проходить час - і на камені виїмка, ще часу - і борозда, ще і ще - і камінь розколеться. Дронові удари покацапській енергетиці, нафто- і газо- переробки - це наразі найдієвіші удари по їхніх ресурсах, які реально ці ресурси зменшують.
показати весь коментар
13.11.2025 22:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Короче, рук в молоко.
показати весь коментар
13.11.2025 22:14 Відповісти
Заказна статейка,неочем.
показати весь коментар
13.11.2025 22:17 Відповісти
Статейка про те що рашке насрати на наші потужні удари по нпз.
показати весь коментар
13.11.2025 22:39 Відповісти
Так нахрена тогда они их сбивают если насрать?
показати весь коментар
14.11.2025 00:40 Відповісти
Ппо працює автоматично, тому й реагують.
На великій НПЗ з територією більше 10 кв км пару дронів влаштують лише тимчасове безладдя в кращому випадку. Ну а ракета - на кілька днів.
показати весь коментар
14.11.2025 12:30 Відповісти
Мабуть, це міндіч, ось так дискредитує свої дрони або єрмака!!??
У Касянова все виходило, поки зелупні з опу, не знищили це підприємство і підрозділ!!
показати весь коментар
13.11.2025 22:45 Відповісти
"простой украинец", вернулся бьі тьі на йух
показати весь коментар
13.11.2025 22:31 Відповісти
"Джерела" не беруть до уваги потужність
показати весь коментар
13.11.2025 22:18 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2025 22:22 Відповісти
****** везуть на Будапештський цирк, до орбана??
показати весь коментар
13.11.2025 22:47 Відповісти
Зато на маравоні було перемоги аж за край аби лише народ про Фламінго забув, типу і без нього потужна потужність.
Якби всі оті БПЛА, які відправили вглиб кацапії (куди долітає якщо 25% то це супер) жахнули по прифронтових і прикордонних цілях на глибину 200км, то наступ ординців вже давно був би капут, бо на меншій дистанції менші втрати від ППО і можливість спорядити потужнішу бойову частину (всередньому кг на 30-40 , а коли жахне 50кг це набагато веселіше ніж 20) за рахунок меншої кількості палива.
показати весь коментар
13.11.2025 22:37 Відповісти
Одна крапля води,, що впала на камінь - це абсолютно ніщо і на камені не зплишиться навіть сліду. Коли ж крапля не одна, коли краплі капають одна за одною, методично, в одне і те ж місце, проходить час - і на камені виїмка, ще часу - і борозда, ще і ще - і камінь розколеться. Дронові удари покацапській енергетиці, нафто- і газо- переробки - це наразі найдієвіші удари по їхніх ресурсах, які реально ці ресурси зменшують.
показати весь коментар
13.11.2025 22:37 Відповісти
треба знищувати новоросійськ і усть-лугу. тільки так буде якийсь шанс
показати весь коментар
13.11.2025 22:38 Відповісти
Тобто в підсумку ці атаки мали навіть не малий, в нульовий результат.
Зате можна й далі пиляти гроші на захисті енергооб'єктів і відволікати населення "графіками стабілізаційних відключень".
показати весь коментар
13.11.2025 22:40 Відповісти
тільки назва статті є "Росія використовує запасні потужності з переробки нафти, щоб компенсувати пошкодження українських безпілотників"
показати весь коментар
13.11.2025 22:40 Відповісти
Я ще тоді казав,що це імітація,краще б оцим роєм вдарити,приміром,по єлабузі.Із сотні де-яток прорветься,і завод стане.Причому не тільки по цехах,а й по житлу,де робітники живуть.В умовах війни це не мирняк,а засоби вбивства.
показати весь коментар
13.11.2025 22:43 Відповісти
Треба знищувати скупчення живої сили та техніки кацапів там, де вони концентрують війська в тилу перед наступом. Знищувати клятих москалів, щоб вони і до позицій не доходили
показати весь коментар
13.11.2025 23:02 Відповісти
Може хто не знає - НПЗ - це просто великий самогонний апарат. Дроном пробили дірку в бочці чи обірвали трубу. Заварили замазали - і далі перегонка працює.
Інше діло - турбіни та високовольтні трансформатори. Їх та просто не полагодиш.
показати весь коментар
13.11.2025 23:05 Відповісти
Все вірно - треба розбомбити наливні термінали, щоб рашка не могла танкерами возити нафтопродукти до замовників.
показати весь коментар
13.11.2025 23:53 Відповісти
Ну якщо для них це длбре і ніяка "причина" їх не бере - то все робимо вірно. Московити завжди, коли насувається срака вєщають, що це їм корисно. Такі дії мають акопичувальний ефект. А наші ще не починали працювати із їх газовидобутком тиму ямальського хреста... Ще подивимось де холодніше зима буде у нас чи у них...
показати весь коментар
13.11.2025 23:45 Відповісти
компенсували? А черги на заправках звідки? Замовна стаття. Рейтер - лівацький ресурс, а отже продажний.
показати весь коментар
14.11.2025 00:22 Відповісти
Тому , що вигідніше відправити пальне на експорт , аніж в дєрєвню Крюково по низькій встановленій урядом ціні.
показати весь коментар
14.11.2025 01:40 Відповісти
Кацапи заборонили експорт через нестачу пального.
показати весь коментар
14.11.2025 02:16 Відповісти
та то все ИИ-фейк!и ваабще эти атаки на нпз нам напользу!
показати весь коментар
14.11.2025 04:03 Відповісти
якщо це їм на користь, то потрібно ще більше бити, щоб вони "значно" наростили потужності і заллились своєю нафтою..
показати весь коментар
14.11.2025 09:34 Відповісти
 
 