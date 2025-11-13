Після атак українських дронів російські НПЗ компенсували збитки, - Reuters

Росія змогла майже повністю компенсувати зниження виробництва палива через українські атаки дронами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише агентство Reuters.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За даними Reuters, зниження обсягів переробки нафти російськими НПЗ у січні-жовтні 2025 року склало лише 3% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, незважаючи на численні атаки.

Джерела зазначають, що:

нальоти дронів викликали аварійні зупинки НПЗ, особливо у серпні-жовтні;

підприємства компенсували втрати, збільшуючи завантаження працюючих потужностей;

пошкоджені установки швидко відновлювали, повертаючи заводи в роботу;

багато НПЗ зберігають резерви потужностей первинної переробки та виробництва бензину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Болгарії наклав вето на закон, який дозволяв взяти під контроль НПЗ російського "Лукойлу"

Удар по російському експорту

Раніше ми повідомляли, що українські дронові атаки по великій мережі нафтопереробних заводів та експортних терміналів Росії з липня дуже вдарили по її експорту нафтопродуктів, таких як дизельне паливо і мазут.

За даними платформи Kpler, у вересні експорт нафтопродуктів з Росії морським транспортом знизився на 500 тисяч барелів на день із максимуму 2025 року до близько 2 мільйонів барелів на добу, що є найнижчим рівнем за останні п’ять років.

Читайте також: НПЗ в Орську атакували дрони СБУ, відстань до цілі - 1 400 км, - джерела. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Скорочення російського експорту сприяло зростанню світових нафтопереробних марж, що принесло користь таким енергетичним гігантам як Shell, Exxon Mobil, Chevron та французькій компанії TotalEnergies, які спільно експлуатують майже 11 мільйонів барелів на день, що становить понад 10% світових нафтопереробних потужностей.

Україна успішно уразила понад 160 об’єктів нафтопереробки РФ від початку року.

Читайте також: Уражено Саратовський НПЗ, нафтовий термінал у Феодосії, ворожий склад та скупчення окупантів на Донеччині, - Генштаб