За сутки на фронте - 172 боестолкновения. Почти треть из них - на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТЫ
За прошедшие сутки российские войска атаковали на 11 направлениях фронта. Украинские защитники отбили большинство штурмов, в частности - на Покровском и Константиновском направлениях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 42 авиаудара, сбросив 93 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществил 4 714 обстрелов, из них 97 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6 059 дронов-камикадзе.
Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Маломихайловка, Маяк, Киричково Днепропетровской области; Косовцево, Тернуватое, Затишье, Зализнычное, Новоданиловка Запорожской области.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло четыре боевые столкновения. Противник нанес один авиационный удар, в общей сложности сбросил четыре управляемые авиационные бомбы и осуществил 194 артиллерийских обстрела, в частности четыре - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково, Двуречанского, Красного Первого.
На Купянском направлении за минувшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Купянска, Новоосинового, Петропавловки, Песчаного и Глушковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Новомихайловка, Дружелюбровка, Грековка, Твердохлебово, Ставки и Лиман.
На Славянском направлении за прошедшие сутки враг совершил девять атак на позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Сиверск и Федоровка.
На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении враг совершил 16 атак в районах населенных пунктов Плещиевка, Александро-Шультино, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 51 наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Сухецкое, Шаховое, Белицкое, Разино, Родинское, Дорожное, Червоный Лиман, Покровск, Мирноград, Лесовка, Зверовое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия.
На Александровском направлении Силы обороны отбили 12 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ялта, Орестополь, Егоровка, Первомайское и Рыбное.
На Гуляйпольском направлении враг шесть раз атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Высокое, Зеленый Гай, Яблоково, Солодкое, Белогорье.
На Ореховском направлении агрессор провел 12 атак в районах Малой Токмачки, Степового, Щербаков, Малых Щербаков, Приморского, Степногорска и Плавней.
На Приднепровском направлении враг провел одну бесполезную наступательную операцию в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Удары по врагу
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и техники и один другой важный объект российских захватчиков.
В целом, за минувшие сутки потери российских захватчиков составляют 1 040 человек. Также украинские воины обезвредили две боевые бронированные машины, 35 артиллерийских систем, 442 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 95 единиц автомобильной техники оккупантов.
Також російські війська роблять спроби просунутися на схід від Філії в напрямку виступу, що утворився на північ від Дачного з метою обходу ділянки на північ від річки Вовча."