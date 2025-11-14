За добу на фронті 172 боєзіткнення. Майже третина з них - на Покровському напрямку, - Генштаб. МАПИ

Бойові дії на сході України: ворог активний, ЗСУ тримають оборону

Минулої доби російські війська атакували на 11 напрямках фронту.  . Українські захисники відбили  більшість штурмів, зокрема на Покровському та Костянтинівському напрямках. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 42 авіаударів, скинувши 93 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 714 обстрілів, з них 97 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 059 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Маломихайлівка, Маяк, Киричкове Дніпропетровської області; Косівцеве, Тернувате, Затишшя, Залізничне, Новоданилівка Запорізької області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Противник завдав одного авіаційного удару, загалом скинув чотири керовані авіаційні бомби та здійснив 194 артилерійські обстріли, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

Оперативна ситуація на фронті: активні атаки РФ на кількох напрямках

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Дворічанського, Красного Першого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах Куп’янська, Новоосинового, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Новомихайлівка, Дружелюбівка, Греківка, Твердохлібове, Ставки та Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив дев’ять атак на позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Сіверськ та Федорівка.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 наступальну дію агресора у районах населених пунктів Сухецьке, Шахове, Білицьке, Разіне, Родинське, Дорожнє, Червоний Лиман, Покровськ, Мирноград, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 12 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Ялта, Орестопіль, Єгорівка, Першотравневе та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку ворог шість разів атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Високе, Зелений Гай, Яблукове, Солодке, Білогір’я.

На Оріхівському напрямку агресор провів 12 атак у районах Малої Токмачки, Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Приморського, Степногірська та Плавнів.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну марну наступальну дію в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу й техніки та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1 040 осіб. Також українські воїни знешкодили дві бойові броньовані машини, 35 артилерійських систем, 442 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 95 одиниць автомобільної техніки окупантів.

@ "На Новопавлівському напрямку (Дніпропетровська область) противник просунувся вздовж лісосмуг на північ від Дачного.
Також російські війська роблять спроби просунутися на схід від Філії в напрямку виступу, що утворився на північ від Дачного з метою обходу ділянки на північ від річки Вовча."
14.11.2025 08:28 Відповісти
Боєзіткнення?
14.11.2025 08:44 Відповісти
 
 