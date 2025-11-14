Минобороны РФ оправдало массированный удар по Украине: "Ответ на террористические атаки"

Российское Минобороны заявило, что массированный ракетный удар по территории Украины в ночь на 14 ноября якобы был "ответом" на атаки Украины по гражданским объектам в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны РФ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, которые обеспечивают их работу", - подчеркнули в ведомстве.

Последствия массированного удара 14 ноября

С вечера 13 ноября российские захватчики нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Для этого были применены ударные беспилотники и ракеты воздушного, наземного и морского базирования. Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 449 средств воздушного нападения – 19 ракет (13 из них – "баллистика") и 430 БПЛА различных типов (около 300 – "шахеды"). Силы ПВО сбили/подалили 419 воздушных целей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экстренные отключения света на фоне российской массированной атаки введены в Киеве и ряде областей

В результате атаки на Киев произошло разрушение зданий, возгорание жилых и нежилых объектов в нескольких районах города. Повреждены участки тепловых сетей, в Деснянском районе временно отсутствует теплоснабжение. Мэр Кличко предупредил о возможных перебоях с электро- и водоснабжением, коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.

В Киевской области в результате обстрела пострадали по меньшей мере шесть человек, включая ребенка, и возникли многочисленные пожары в пяти районах области.

Около полуночи 14 ноября российские захватчики массированно атаковали беспилотниками неработающее предприятие в Чугуеве.

В Новоукраинском районе Кировоградской области повреждена линия электропередач.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Местные власти сообщили об ударе по критической инфраструктуре в пригороде Владимира. Минобороны РФ в сводке по региону не упомянуло. ВИДЕО