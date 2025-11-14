Минобороны РФ оправдало массированный удар по Украине: "Ответ на террористические атаки"
Российское Минобороны заявило, что массированный ракетный удар по территории Украины в ночь на 14 ноября якобы был "ответом" на атаки Украины по гражданским объектам в РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны РФ.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, которые обеспечивают их работу", - подчеркнули в ведомстве.
Последствия массированного удара 14 ноября
С вечера 13 ноября российские захватчики нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Для этого были применены ударные беспилотники и ракеты воздушного, наземного и морского базирования. Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 449 средств воздушного нападения – 19 ракет (13 из них – "баллистика") и 430 БПЛА различных типов (около 300 – "шахеды"). Силы ПВО сбили/подалили 419 воздушных целей.
В результате атаки на Киев произошло разрушение зданий, возгорание жилых и нежилых объектов в нескольких районах города. Повреждены участки тепловых сетей, в Деснянском районе временно отсутствует теплоснабжение. Мэр Кличко предупредил о возможных перебоях с электро- и водоснабжением, коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.
В Киевской области в результате обстрела пострадали по меньшей мере шесть человек, включая ребенка, и возникли многочисленные пожары в пяти районах области.
Около полуночи 14 ноября российские захватчики массированно атаковали беспилотниками неработающее предприятие в Чугуеве.
В Новоукраинском районе Кировоградской области повреждена линия электропередач.
