РУС
Новости Массированный ракетный обстрел
1 396 11

Минобороны РФ оправдало массированный удар по Украине: "Ответ на террористические атаки"

кремль

Российское Минобороны заявило, что массированный ракетный удар по территории Украины в ночь на 14 ноября якобы был "ответом" на атаки Украины по гражданским объектам в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны РФ.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, которые обеспечивают их работу", - подчеркнули в ведомстве.

Последствия массированного удара 14 ноября

С вечера 13 ноября российские захватчики нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Для этого были применены ударные беспилотники и ракеты воздушного, наземного и морского базирования. Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 449 средств воздушного нападения – 19 ракет (13 из них – "баллистика") и 430 БПЛА различных типов (около 300 – "шахеды"). Силы ПВО сбили/подалили 419 воздушных целей.

В результате атаки на Киев произошло разрушение зданий, возгорание жилых и нежилых объектов в нескольких районах города. Повреждены участки тепловых сетей, в Деснянском районе временно отсутствует теплоснабжение. Мэр Кличко предупредил о возможных перебоях с электро- и водоснабжением, коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.

В Киевской области в результате обстрела пострадали по меньшей мере шесть человек, включая ребенка, и возникли многочисленные пожары в пяти районах области.

Около полуночи 14 ноября российские захватчики массированно атаковали беспилотниками неработающее предприятие в Чугуеве.

В Новоукраинском районе Кировоградской области повреждена линия электропередач.

Автор: 

обстрел (30485) Минобороны рф (954) война в Украине (6846)
До чего же лицемерные твари!
14.11.2025 12:50 Ответить
14.11.2025 12:50 Ответить
А в цей час тихо чергову партію кешу перегнали люди міндічя в москву, а ви воюйте ,воюйте, ми ще будемо прибарахлятися
14.11.2025 12:52 Ответить
14.11.2025 12:52 Ответить
Хочешь больше зрады ? Рашка воюет против нас за свои же деньги, считает они нам платят чтоб мы против них воевали и их убивали
14.11.2025 13:03 Ответить
14.11.2025 13:03 Ответить
А по багатоповерхівках кацапських коли буде отвєтка
14.11.2025 13:05 Ответить
14.11.2025 13:05 Ответить
В що це дасть? Краще вже по новоросійську і усть-лузі
14.11.2025 13:09 Ответить
14.11.2025 13:09 Ответить
Якщо по москві то це дасть паніку, втечу і обвал економіки. Щоночі треба довбати москву.
14.11.2025 13:13 Ответить
14.11.2025 13:13 Ответить
вже була..
хло підривав свої ж..
волгодонск та інші
типа, учєнія..
14.11.2025 13:18 Ответить
14.11.2025 13:18 Ответить
Мало, треба таке щоночі щоб 3-5 млн москвичів втекло в паніці. Це обвалить економіку швидше ніж 2 роки колупання нпз.
14.11.2025 13:20 Ответить
14.11.2025 13:20 Ответить
Так це стандартно. Нічого нового кацапська сволота не скаже.
14.11.2025 13:08 Ответить
14.11.2025 13:08 Ответить
ізраїльська методичка: хтось нібито скоїв "теракт", за що наноситься страшний удар по цивільних. Куди влучили, там терористи.
14.11.2025 13:09 Ответить
14.11.2025 13:09 Ответить
гітлер напевно щось знав,
про свого союзника в москві,..
що його примусило воювати на два фронти..
14.11.2025 13:14 Ответить
14.11.2025 13:14 Ответить
 
 