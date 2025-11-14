Міноборони РФ виправдало масований удар по Україні: "Відповідь на терористичні атаки"

Російське Міноборони заявило, що масований ракетний удар по території України в ніч на 14 листопада нібито був "відповіддю" на атаки України по цивільних об'єктах у РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони РФ.

"У відповідь на терористичні атаки України по цивільних об'єктах на території Росії сьогодні вночі збройними силами Російської Федерації завдано масованого удару по об'єктах військово-промислового комплексу та енергетики України, які забезпечують їх роботу", - наголосили у відомстві.

Наслідки масованого удару 14 листопада

З вечора 13 листопада російські загарбники завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Для цього застосували ударні безпілотники та ракети повітряного, наземного та морського базування. Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 449 засобів повітряного нападу – 19 ракет (13 із них – "балістика") та 430 БпЛА різних типів (близько 300 – "шахеди"). Сили ППО збили/подавили 419 повітряних цілей.

Внаслідок атаки на Київ сталося руйнування будівель, загорання житлових та нежитлових об’єктів у кількох районах міста. Пошкоджені ділянки теплових мереж, у Деснянському районі тимчасово відсутнє теплопостачання. Мер Кличко попередив про можливі перебої з електро- та водопостачанням, комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

На Київщині унаслідок обстрілу постраждали щонайменше шість людей, включно з дитиною, та виникли численні пожежі в п’яти районах області.

Близько опівночі 14 листопада російські загарбники масовано атакували безпілотниками непрацююче підприємство у Чугуєві.

В Новоукраїнському районі Кіровоградської області пошкоджено лінію електропередач.

