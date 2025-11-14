УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13090 відвідувачів онлайн
Новини Масований ракетний обстріл
3 587 24

Міноборони РФ виправдало масований удар по Україні: "Відповідь на терористичні атаки"

кремль

Російське Міноборони заявило, що масований ракетний удар по території України в ніч на 14 листопада нібито був "відповіддю" на атаки України по цивільних об'єктах у РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони РФ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"У відповідь на терористичні атаки України по цивільних об'єктах на території Росії сьогодні вночі збройними силами Російської Федерації завдано масованого удару по об'єктах військово-промислового комплексу та енергетики України, які забезпечують їх роботу", - наголосили у відомстві.

Наслідки масованого удару 14 листопада

З вечора 13 листопада російські загарбники завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Для цього застосували ударні безпілотники та ракети повітряного, наземного та морського базування. Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 449 засобів повітряного нападу – 19 ракет (13 із них – "балістика") та 430 БпЛА різних типів (близько 300 – "шахеди"). Сили ППО збили/подавили 419 повітряних цілей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Екстрені відключення світла на тлі російської масованої атаки запроваджено у Києві та низці областей

Внаслідок атаки на Київ сталося руйнування будівель, загорання житлових та нежитлових об’єктів у кількох районах міста. Пошкоджені ділянки теплових мереж, у Деснянському районі тимчасово відсутнє теплопостачання. Мер Кличко попередив про можливі перебої з електро- та водопостачанням, комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

На Київщині унаслідок обстрілу постраждали щонайменше шість людей, включно з дитиною, та виникли численні пожежі в п’яти районах області.

Близько опівночі 14 листопада російські загарбники масовано атакували безпілотниками непрацююче підприємство у Чугуєві.

В Новоукраїнському районі Кіровоградської області пошкоджено лінію електропередач.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Місцева влада повідомила про удар по критичній інфраструктурі у передмісті Владимира. Міноборони РФ у зведенні про регіон не згадало. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (34183) Міноборони рф (741) війна в Україні (8396)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
До чего же лицемерные твари!
показати весь коментар
14.11.2025 12:50 Відповісти
+12
А в цей час тихо чергову партію кешу перегнали люди міндічя в москву, а ви воюйте ,воюйте, ми ще будемо прибарахлятися
показати весь коментар
14.11.2025 12:52 Відповісти
+10
Так це стандартно. Нічого нового кацапська сволота не скаже.
показати весь коментар
14.11.2025 13:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До чего же лицемерные твари!
показати весь коментар
14.11.2025 12:50 Відповісти
А в цей час тихо чергову партію кешу перегнали люди міндічя в москву, а ви воюйте ,воюйте, ми ще будемо прибарахлятися
показати весь коментар
14.11.2025 12:52 Відповісти
Сам понял свой перл?
показати весь коментар
14.11.2025 13:25 Відповісти
А что там непонятного? Замороженные деньги рашки идут в Украину
показати весь коментар
14.11.2025 13:31 Відповісти
Не нах, Бельгию раскололи?
показати весь коментар
14.11.2025 16:16 Відповісти
Не нах=Ну, нах
показати весь коментар
14.11.2025 16:17 Відповісти
А по багатоповерхівках кацапських коли буде отвєтка
показати весь коментар
14.11.2025 13:05 Відповісти
В що це дасть? Краще вже по новоросійську і усть-лузі
показати весь коментар
14.11.2025 13:09 Відповісти
Якщо по москві то це дасть паніку, втечу і обвал економіки. Щоночі треба довбати москву.
показати весь коментар
14.11.2025 13:13 Відповісти
вже була..
хло підривав свої ж..
волгодонск та інші
типа, учєнія..
показати весь коментар
14.11.2025 13:18 Відповісти
Мало, треба таке щоночі щоб 3-5 млн москвичів втекло в паніці. Це обвалить економіку швидше ніж 2 роки колупання нпз.
показати весь коментар
14.11.2025 13:20 Відповісти
їм немає куди втікати..
хоч вони і кажуть: харашо там, гдє нас нєту..
показати весь коментар
14.11.2025 13:28 Відповісти
Москалі будуть втікати через балтію і грузію до тайланду і індонезії, найбагатші до шанхаю і гонконгу, всі ескортниці вже там. Ну і ще в дубай.
показати весь коментар
14.11.2025 14:09 Відповісти
Так це стандартно. Нічого нового кацапська сволота не скаже.
показати весь коментар
14.11.2025 13:08 Відповісти
ізраїльська методичка: хтось нібито скоїв "теракт", за що наноситься страшний удар по цивільних. Куди влучили, там терористи.
показати весь коментар
14.11.2025 13:09 Відповісти
Скорее евреи позаимствовали у кацапов сирийский метод.
показати весь коментар
14.11.2025 13:28 Відповісти
і серед кацапів є єврєї
показати весь коментар
19.11.2025 13:28 Відповісти
гітлер напевно щось знав,
про свого союзника в москві,..
що його примусило воювати на два фронти..
показати весь коментар
14.11.2025 13:14 Відповісти
Варвари ,убивці злочинці ,звинувачують жертву в терористичних атаках ,так хто прийшов на чужу землю ? хто творить геноцид проти її народу убивши понад сотню тисяч українців ,це не народ кацапи це тупе зомбоване бидло ,щоб ви виздихали разом найкривавішим терористом світу трусливою істотою путіном.
показати весь коментар
14.11.2025 13:28 Відповісти
козломордым х-ло объяснил, шо они возвращают исконно кацапские земли.
показати весь коментар
14.11.2025 13:31 Відповісти
Виродки і нелюди
показати весь коментар
14.11.2025 14:23 Відповісти
Не зрозуміла реакція, пересічних, після 4 років поспіль війни на виснаження, не вже хтось чекає якоїсь лояльності від орків, тільки зціпивши зуби більший удар у відповідь, тільки ліквідація внутрішнього ворога у вигляді зежопи, надасть можливість вижити, розумієте саме вижити, реалії сьогодення тільки такі...
показати весь коментар
14.11.2025 13:48 Відповісти
Грандіозна новина! Точно таке саме цінічне формулювання кацапського міністерства нападу є щоденним вже декілька років...
показати весь коментар
14.11.2025 14:13 Відповісти
 
 