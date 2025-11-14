РУС
Новости Ветераны ВСУ
Чиновницу Хмельницкой ОВА Бохонскую обвинили в оскорблении ветеранов и волонтеров. Она извинилась

Директор Департамента экономического развития Хмельницкой ОГА Елена Бохонская
Фото: Хмельницька ОВА

Директора Департамента экономического развития Хмельницкой ОВА Елену Бохонскую обвинили в пренебрежительном отношении к ветеранам и волонтерам во время их официальной встречи. Впоследствии чиновница публично извинилась за инцидент.

Как передает Цензор.НЕТ, о ситуации рассказали представители общественной организации "Поддержка Украины".

Что известно об инциденте

В частности активисты заявили о некорректном общении Бохонской с двумя ветеранами Андреем Одаренко, который защищал страну и в 2022 году потерял ногу, Павлом Гуцолом (воевал с 2015 года и до ранения в 2022 году) и волонтером Мариной Свинобойчук во время официального визита.

Они, в частности, занимаются помощью военным, ветеранам и людям с инвалидностью.

Унижение ветеранов и волонтера

"Вместо диалога – хамство и унижение. Вместо партнерства – крики и пренебрежение. Вместо уважения к ветеранам и волонтерам – оскорбления и обвинения в "подделке документов", – говорится в сообщении.

Это называют не первым подобным случаем.

"Мы пришли к госпоже Бохонской с официальным и рабочим вопросом, на что получили обесценивание волонтерской работы и такие фразы как: "Волонтерам никто не обязан" и "Вас никто не заставляет этим заниматься"", - рассказал Андрей Одаренко.

Как считает Павел Гуцол, ее слова были унижением тех, кто защищал и сейчас защищает Украину.

Реакция ОВА и извинения Бохонской

После этого начальник ОВА Сергей Тюрин возбудил дисциплинарное производство, а сама чиновница публично извинилась за инцидент.

"Произошел досадный случай, о котором я искренне сожалею. Во время встречи с представителями общественной организации "Поддержка Украины" я была слишком эмоциональна и высказалась некорректно. (...) Я осознаю, что работа каждого ветерана и волонтера чрезвычайно важна, особенно в условиях войны. Я признаю свою ошибку. Эта ситуация стала для меня личным уроком", - сказала Бохонская в видеообращении.

Автор: 

+11
Таким чиновник бути не повинен взагалі. Гнати цю потвору в шію.
показать весь комментарий
14.11.2025 19:04 Ответить
+11
Це називають не першим подібним випадком. Так что извинения - пустые звуки.
показать весь комментарий
14.11.2025 19:05 Ответить
+8
На вихід....
показать весь комментарий
14.11.2025 19:06 Ответить
Перепросила? А звільнити ту швабру? Невже такий цінний і не замінний працівник?
показать весь комментарий
14.11.2025 19:06 Ответить
А хто її має звільнити, той, що оточив себе міндічами і цукерманами? Їм ніколи, краще купити по ''кравчучці'' кожному мародеру, бо сумки з доларами дуже важкі, ще понадриваються і вилізе грижа.
показать весь комментарий
14.11.2025 19:28 Ответить
"зеля" за рашистським агентом "козирним" принциповий ....Цій мадам точно нікуя не буде....
показать весь комментарий
14.11.2025 19:09 Ответить
готовий посол якщо не в Африку то десь у Велику Британію....
показать весь комментарий
14.11.2025 19:16 Ответить
Ха! В одній темі про мобілізацію ухилянтик написав мені що проклинає таких як я, що в 22 побігли до військоматів, бо аби не ми, не було б війни і він давно жив би в ;нормальній; країні.
показать весь комментарий
14.11.2025 19:11 Ответить
криса звичяйна...
вони завжди перепрошують, на колінах на Майдані перепрошували,
а потім все ж за своє....
і з якого гондураса ми такі добрі?
показать весь комментарий
14.11.2025 19:12 Ответить
Чим менше шавка тим голосніше гавкає.
показать весь комментарий
14.11.2025 19:12 Ответить
Це радянщна,перепросила,вона так вважає,і це ізвєніте це бельмо вона вам натягує на очі
показать весь комментарий
14.11.2025 19:16 Ответить
Бохонська то обличчя сьогоднішньої влади. Ще крім цього влада ненажерлива до людських грошей і допомоги Заходу.
показать весь комментарий
14.11.2025 19:24 Ответить
Ой! Просто перепросила.... Як мило ы зворушливо... У стилы Зелайна
показать весь комментарий
14.11.2025 19:34 Ответить
 
 