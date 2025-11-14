Чиновницу Хмельницкой ОВА Бохонскую обвинили в оскорблении ветеранов и волонтеров. Она извинилась

Фото: Хмельницька ОВА

Директора Департамента экономического развития Хмельницкой ОВА Елену Бохонскую обвинили в пренебрежительном отношении к ветеранам и волонтерам во время их официальной встречи. Впоследствии чиновница публично извинилась за инцидент.

Как передает Цензор.НЕТ, о ситуации рассказали представители общественной организации "Поддержка Украины".

Что известно об инциденте

В частности активисты заявили о некорректном общении Бохонской с двумя ветеранами Андреем Одаренко, который защищал страну и в 2022 году потерял ногу, Павлом Гуцолом (воевал с 2015 года и до ранения в 2022 году) и волонтером Мариной Свинобойчук во время официального визита.

Они, в частности, занимаются помощью военным, ветеранам и людям с инвалидностью.

Унижение ветеранов и волонтера

"Вместо диалога – хамство и унижение. Вместо партнерства – крики и пренебрежение. Вместо уважения к ветеранам и волонтерам – оскорбления и обвинения в "подделке документов", – говорится в сообщении.

Это называют не первым подобным случаем.

"Мы пришли к госпоже Бохонской с официальным и рабочим вопросом, на что получили обесценивание волонтерской работы и такие фразы как: "Волонтерам никто не обязан" и "Вас никто не заставляет этим заниматься"", - рассказал Андрей Одаренко.

Как считает Павел Гуцол, ее слова были унижением тех, кто защищал и сейчас защищает Украину.

Реакция ОВА и извинения Бохонской

После этого начальник ОВА Сергей Тюрин возбудил дисциплинарное производство, а сама чиновница публично извинилась за инцидент.

"Произошел досадный случай, о котором я искренне сожалею. Во время встречи с представителями общественной организации "Поддержка Украины" я была слишком эмоциональна и высказалась некорректно. (...) Я осознаю, что работа каждого ветерана и волонтера чрезвычайно важна, особенно в условиях войны. Я признаю свою ошибку. Эта ситуация стала для меня личным уроком", - сказала Бохонская в видеообращении.

