Чиновницю Хмельницької ОВА Бохонську звинуватили в образі ветеранів та волонтерів. Вона перепросила

Фото: Хмельницька ОВА

Директорку Департаменту економічного розвитку Хмельницької ОВА Олену Бохонську звинуватили у зверхньому ставленні до ветеранів та волонтерки під час їхньої офіційної зустрічі. Посадовиця згодом публічно перепросила за інцидент.

Як передає Цензор.НЕТ, про ситуацію розповіли представники громадської організації "Підтримка України".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо про інцидент

Так, активісти заявили про некоректне спілкування Бохонської з двома ветеранами Андрієм Одаренком, який боронив країну й у 2022 році втратив ногу, та Павлом Гуцолом (воював з 2015 року і до поранення у 2022 році) і волонтеркою Мариною Свинобойчук під час офіційного візиту.

Вони, зокрема, займаються допомогою військовим, ветеранам і людям з інвалідністю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні запустять проєкт із забезпечення ветеранів довготривалим медоглядом

Приниження ветеранів та волонтерки

"Замість діалогу – хамство і приниження. Замість партнерства – крики й зверхність. Замість поваги до ветеранів та волонтерів – образи та звинувачення у "підробці документів", - йдеться у повідомленні.

Це називають не першим подібним випадком.

"Ми прийшли до пані Бохонської з офіційним і робочим питанням, на що отримали знецінення волонтерської роботи й такі фрази як: "Волонтерам ніхто не зобовʼязаний" і "Вас ніхто не змушує цим займатися"", - розповів Андрій Одаренко.

Як вважає Павло Гуцол, її слова були приниженням тих, хто захищав і нині захищає Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВС України пропонує ветеранам війни працевлаштування

Реакція ОВА та вибачення Бохонської

Після цього начальник ОВА Сергій Тюрін порушив дисциплінарне провадження, а сама посадовиця публічно перепросила за інцидент.

"Стався прикрий випадок, про який я щиро шкодую. Під час зустрічі з представниками громадської організації "Підтримка України" я була занадто емоційною та висловилася некоректно. (…) Я усвідомлюю, що праця кожного ветерана та волонтера надважлива, особливо в умовах війни. Я визнаю свою помилку. Ця ситуація стала для мене особистим уроком", - сказала Бохонська у відеозверненні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветерана війни жорстоко побили на Львівщині: поліція вже проводить перевірку. ФОТО