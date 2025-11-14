Чиновницю Хмельницької ОВА Бохонську звинуватили в образі ветеранів та волонтерів. Вона перепросила

Директорка Департаменту економічного розвитку Хмельницької ОВА Олена Бохонська
Директорку Департаменту економічного розвитку Хмельницької ОВА Олену Бохонську звинуватили у зверхньому ставленні до ветеранів та волонтерки під час їхньої офіційної зустрічі. Посадовиця згодом публічно перепросила за інцидент.

Як передає Цензор.НЕТ, про ситуацію розповіли представники громадської організації "Підтримка України".

Що відомо про інцидент

Так, активісти заявили про некоректне спілкування Бохонської з двома ветеранами Андрієм Одаренком, який боронив країну й у 2022 році втратив ногу, та Павлом Гуцолом (воював з 2015 року і до поранення у 2022 році) і волонтеркою Мариною Свинобойчук під час офіційного візиту.

Вони, зокрема, займаються допомогою військовим, ветеранам і людям з інвалідністю.

Приниження ветеранів та волонтерки

"Замість діалогу – хамство і приниження. Замість партнерства – крики й зверхність. Замість поваги до ветеранів та волонтерів – образи та звинувачення у "підробці документів", - йдеться у повідомленні.

Це називають не першим подібним випадком.

"Ми прийшли до пані Бохонської з офіційним і робочим питанням, на що отримали знецінення волонтерської роботи й такі фрази як: "Волонтерам ніхто не зобовʼязаний" і "Вас ніхто не змушує цим займатися"", - розповів Андрій Одаренко.

Як вважає Павло Гуцол, її слова були приниженням тих, хто захищав і нині захищає Україну.

Реакція ОВА та вибачення Бохонської

Після цього начальник ОВА Сергій Тюрін порушив дисциплінарне провадження, а сама посадовиця публічно перепросила за інцидент.

"Стався прикрий випадок, про який я щиро шкодую. Під час зустрічі з представниками громадської організації "Підтримка України" я була занадто емоційною та висловилася некоректно. (…) Я усвідомлюю, що праця кожного ветерана та волонтера надважлива, особливо в умовах війни. Я визнаю свою помилку. Ця ситуація стала для мене особистим уроком", - сказала Бохонська у відеозверненні.

Таким чиновник бути не повинен взагалі. Гнати цю потвору в шію.
14.11.2025 19:04 Відповісти
За місце біля корита вона і на коліна стане.
14.11.2025 20:19 Відповісти
Судячи з усього вона періодично стоїть на колінах.
14.11.2025 20:29 Відповісти
А якщо вона коханка голови ова то можна і залишити
15.11.2025 19:11 Відповісти
Це називають не першим подібним випадком. Так что извинения - пустые звуки.
14.11.2025 19:05 Відповісти
На вихід....
14.11.2025 19:06 Відповісти
Перепросила? А звільнити ту швабру? Невже такий цінний і не замінний працівник?
14.11.2025 19:06 Відповісти
А хто її має звільнити, той, що оточив себе міндічами і цукерманами? Їм ніколи, краще купити по ''кравчучці'' кожному мародеру, бо сумки з доларами дуже важкі, ще понадриваються і вилізе грижа.
14.11.2025 19:28 Відповісти
"зеля" за рашистським агентом "козирним" принциповий ....Цій мадам точно нікуя не буде....
14.11.2025 19:09 Відповісти
готовий посол якщо не в Африку то десь у Велику Британію....
14.11.2025 19:16 Відповісти
Ха! В одній темі про мобілізацію ухилянтик написав мені що проклинає таких як я, що в 22 побігли до військоматів, бо аби не ми, не було б війни і він давно жив би в ;нормальній; країні.
14.11.2025 19:11 Відповісти
криса звичяйна...
вони завжди перепрошують, на колінах на Майдані перепрошували,
а потім все ж за своє....
і з якого гондураса ми такі добрі?
14.11.2025 19:12 Відповісти
Чим менше шавка тим голосніше гавкає.
14.11.2025 19:12 Відповісти
Це радянщна,перепросила,вона так вважає,і це ізвєніте це бельмо вона вам натягує на очі
14.11.2025 19:16 Відповісти
При "радянщині" "положила би партбілєт на стол" і до сраки її звінєнія
14.11.2025 23:03 Відповісти
Бохонська то обличчя сьогоднішньої влади. Ще крім цього влада ненажерлива до людських грошей і допомоги Заходу.
14.11.2025 19:24 Відповісти
Ой! Просто перепросила.... Як мило ы зворушливо... У стилы Зелайна
14.11.2025 19:34 Відповісти
Ще одна офуївша крадійка на відкатах! Будь-яке владне рило в цьому по вуха! Зпочатку вони обростають майном, а потім взагалі офуєвають у ставленні до людей! Ця вкрай офуїла, бо дозволила собі і на ветеранів кидатись! Негайно вкинути цю профуру в смітник!
14.11.2025 20:23 Відповісти
Стадо овець судило вовка, вовк покаявся і обіцяв більше не їсти овець)
14.11.2025 20:27 Відповісти
***** на органи - 150 як мінімум!
а бубі дадемо щє три срока - він розумний, він навчиться.
за сім років вже і зайця можна було б навчити курити...
а тей так і не навчився...
14.11.2025 20:40 Відповісти
Ці гниди дістали на всіх рівнях влади розстрілювати єдине що спасе країну від наволочі
14.11.2025 20:41 Відповісти
Ну що взяти з організації в якій керівник "Тюрін" (Так, тюря - це російське національне холодне блюдо)
14.11.2025 20:49 Відповісти
Її вибачення це вистава щоб не вигнали з роботи, вона вже далеко не дівчина і знала що казала, тобто вона весь час так думає , на ..уй звільнити і в цьому випадку лишити заробітної плати!!!
14.11.2025 22:03 Відповісти
"В мене була пмс" прашу панять і прастіть
14.11.2025 23:26 Відповісти
А хто таку потвору призначив на посаду? Гнати сцяними тряпками. Хоча це ж не еврехв друзів Зе образила, а лише щахисників українців, на них йому начхати
15.11.2025 19:13 Відповісти
Від...дити її га очах її дітей, а потім перепросити
15.11.2025 19:15 Відповісти
 
 