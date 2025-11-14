Чиновницю Хмельницької ОВА Бохонську звинуватили в образі ветеранів та волонтерів. Вона перепросила
Директорку Департаменту економічного розвитку Хмельницької ОВА Олену Бохонську звинуватили у зверхньому ставленні до ветеранів та волонтерки під час їхньої офіційної зустрічі. Посадовиця згодом публічно перепросила за інцидент.
Як передає Цензор.НЕТ, про ситуацію розповіли представники громадської організації "Підтримка України".
Що відомо про інцидент
Так, активісти заявили про некоректне спілкування Бохонської з двома ветеранами Андрієм Одаренком, який боронив країну й у 2022 році втратив ногу, та Павлом Гуцолом (воював з 2015 року і до поранення у 2022 році) і волонтеркою Мариною Свинобойчук під час офіційного візиту.
Вони, зокрема, займаються допомогою військовим, ветеранам і людям з інвалідністю.
Приниження ветеранів та волонтерки
"Замість діалогу – хамство і приниження. Замість партнерства – крики й зверхність. Замість поваги до ветеранів та волонтерів – образи та звинувачення у "підробці документів", - йдеться у повідомленні.
Це називають не першим подібним випадком.
"Ми прийшли до пані Бохонської з офіційним і робочим питанням, на що отримали знецінення волонтерської роботи й такі фрази як: "Волонтерам ніхто не зобовʼязаний" і "Вас ніхто не змушує цим займатися"", - розповів Андрій Одаренко.
Як вважає Павло Гуцол, її слова були приниженням тих, хто захищав і нині захищає Україну.
Реакція ОВА та вибачення Бохонської
Після цього начальник ОВА Сергій Тюрін порушив дисциплінарне провадження, а сама посадовиця публічно перепросила за інцидент.
"Стався прикрий випадок, про який я щиро шкодую. Під час зустрічі з представниками громадської організації "Підтримка України" я була занадто емоційною та висловилася некоректно. (…) Я усвідомлюю, що праця кожного ветерана та волонтера надважлива, особливо в умовах війни. Я визнаю свою помилку. Ця ситуація стала для мене особистим уроком", - сказала Бохонська у відеозверненні.
вони завжди перепрошують, на колінах на Майдані перепрошували,
а потім все ж за своє....
і з якого гондураса ми такі добрі?
а бубі дадемо щє три срока - він розумний, він навчиться.
за сім років вже і зайця можна було б навчити курити...
а тей так і не навчився...