107 из 265 боевых столкновений за сутки произошло на Покровском направлении, - Генштаб

За вчерашний день зафиксировано 265 боевых столкновений. Больше всего атак врага отбито на Покровском, Константиновском, Лиманском Александровском и Гуляйпольском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ в утреннем сводке.

Обстрелы Украины

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив 23 ракеты, и 52 авиационных удара, сбросив 111 управляемых бомб. Кроме этого, осуществил 4239 обстрелов, из них 169 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4863 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Березовка Харьковской области; Покровское Днепропетровской области; Терноватое, Червоное, Гуляйполе, Орехово Запорожской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение. Враг нанес три авиационных удара, сбросив пять управляемых бомб, осуществил 199 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на фронте на утро 15 ноября

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 11 боевых столкновений вблизи Волчанска, Синельниково, Одрадного, Двуречанского и в сторону Колодезного.

Ситуация на фронте на утро 15 ноября

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Песчаного и Новоплатоновки.

Ситуация на фронте на утро 15 ноября

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоегоровка, Твердохлебово, Карповка, Колодязи, Шандриголово, Мирное, Заречное, Новоселовка, Дробышево и в сторону населенных пунктов Коровин Яр, Ольговка, Дружелюбовка, Новый Мир.

Ситуация на фронте на утро 15 ноября

На Славянском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 17 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Переездного.

Ситуация на фронте на утро 15 ноября

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения в районах Федоровки, Васюковки, Майского и Орехово-Василевки.

Ситуация на фронте на утро 15 ноября

На Константиновском направлении враг осуществил 35 атак вблизи Щербиновки, Плещиевки, Русина Яра и в сторону Константиновки и Полтавки.

Ситуация на фронте на утро 15 ноября

На Покровском направлении наши защитники остановили 107 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Новопавловка, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Котляровка, Орехово, Филия и Дачное.

Ситуация на фронте на утро 15 ноября

На Александровском направлении Силы обороны отразили 18 атак вблизи населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Ялта, Александроград, Степовое, Привольное, Егоровка и Красногорское.

Ситуация на фронте на утро 15 ноября

На Гуляйпольском направлении враг осуществил 15 штурмовых действий, украинские защитники отражали атаки в районах Солодкого, Яблочного и в сторону Зеленого Гая и Варваровки.

Ситуация на фронте на утро 15 ноября

На Ореховском направлении противник наступал четыре раза: вблизи Степногорска и в сторону Приморского и Новоандреевки.

Ситуация на фронте на утро 15 ноября

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава и один другой важный объект российских захватчиков.

В целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 000 человек. Также враг потерял шесть танков, 19 боевых бронированных машин, 20 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 490 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 14 ракет, две единицы специальной и 90 единиц автомобильной техники.

Генштаб ВС (7230) боевые действия (5140) ВСУ (7100)
Оцінка російської наступальної кампанії, 14 листопада 2025 року з мапами.
https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-november-14-2025/
Російське керівництво може прагнути використати інформаційний ефект, який, ймовірно, викличе захоплення міста, або може сподіватися, що захоплення Покровська сприятиме подальшим спробам закрити «кишеню». Українські контратаки на північному плечі котла та продовження української присутності в Покровську ускладнюють просування Росії та здатність Росії закрити котлован, але цього факту не повинно бути достатньо, щоб відволікти російське командування від зусиль з півдня
15.11.2025 09:12 Ответить
"На Новопавлівському напрямку (Дніпропетровська область) російські війська на бронетехніці зробили спробу прориву в населений пункт Новопавлівка. У ході бою українським військам вдалося знищити дронами ворожу техніку, проте російський десант зумів спІшитись і зайняти позиції в житловій забудові.
Бойова робота продовжується.

Покровський напрямок:
На східній околиці Покровська супротивник просунувся в районі населеного пункту Ріг і продовжує тиснути в районі м'ясокомбінату та в напрямку населеного пункту Рівне на північно-східній околиці Покровська.
У південній частині Мирнограда російські війська зміщують удар із району шахти «5/6» у напрямку багатоповерхової забудови. Тривають стрілецькі бої."
15.11.2025 09:12 Ответить
 
 