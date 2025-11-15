107 з 265 бойових зіткнень за добу відбулося на Покровському напрямку, - Генштаб. МАПИ

За вчора зафіксовано 265 бойових зіткнень. Найбільше атак ворога відбито на Покровському, Костянтинівському, Лиманському Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Обстріли України

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши 23 ракети, та 52 авіаційних ударів, скинувши 111 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4239 обстрілів, з них 169 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4863 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Березівка Харківської області; Покровське Дніпропетровської області; Тернувате, Червоне, Гуляйполе, Оріхів Запорізької області.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне бойове зіткнення. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши п’ять керованих бомб, здійснив 199 обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронті на ранок 15 листопада

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 11 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Синельникового, Одрадного, Дворічанського та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Петропавлівки, Піщаного та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новоєгорівка, Твердохлібове, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Мирне, Зарічне, Новоселівка, Дробишеве та у бік населених пунктів Коровин Яр, Ольгівка, Дружелюбівка, Новий Мир.

На Слов’янському напрямку українські воїни минулої доби відбили 17 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Переїзного.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення у районах Федорівки, Васюківки, Майського та Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 35 атак поблизу Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 107 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове, Філія та Дачне.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 18 атак поблизу населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Ялта, Олександроград, Степове, Привільне, Єгорівка та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив 15 штурмових дій, українські захисники відбивали атаки в районах Солодкого, Яблукового та у бік Зеленого Гаю й Варварівки.

На Оріхівському напрямку противник наступав чотири рази: поблизу Степногірська та у бік Приморського й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1 000 осіб. Також ворог втратив шість танків, 19 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 490 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 14 ракет, дві одиниці спеціальної та 90 одиниць автомобільної техніки.

Автор: 

Генштаб ЗС (8405) бойові дії (5877) ЗСУ (8729)
Оцінка російської наступальної кампанії, 14 листопада 2025 року з мапами.
https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-november-14-2025/
Російське керівництво може прагнути використати інформаційний ефект, який, ймовірно, викличе захоплення міста, або може сподіватися, що захоплення Покровська сприятиме подальшим спробам закрити «кишеню». Українські контратаки на північному плечі котла та продовження української присутності в Покровську ускладнюють просування Росії та здатність Росії закрити котлован, але цього факту не повинно бути достатньо, щоб відволікти російське командування від зусиль з півдня
15.11.2025 09:12 Відповісти
"На Новопавлівському напрямку (Дніпропетровська область) російські війська на бронетехніці зробили спробу прориву в населений пункт Новопавлівка. У ході бою українським військам вдалося знищити дронами ворожу техніку, проте російський десант зумів спІшитись і зайняти позиції в житловій забудові.
Бойова робота продовжується.

Покровський напрямок:
На східній околиці Покровська супротивник просунувся в районі населеного пункту Ріг і продовжує тиснути в районі м'ясокомбінату та в напрямку населеного пункту Рівне на північно-східній околиці Покровська.
У південній частині Мирнограда російські війська зміщують удар із району шахти «5/6» у напрямку багатоповерхової забудови. Тривають стрілецькі бої."
15.11.2025 09:12 Відповісти
 
 