РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10989 посетителей онлайн
Новости Перестрелка в Днепре
19 589 90

Сын криминального авторитета "Нарика" напал на охрану советника главы ОГА в Днепре: у пострадавшего 8 огнестрельных ранений, - СМИ. ВИДЕО

В Днепре произошло вооруженное нападение, к которому причастен сын криминального авторитета Александра Петровского, известного как "Нарик". По предварительным данным, он открыл огонь по охранникам Василия Ободенко - советника руководителя ОГА Владислава Гайваненко. В результате стрельбы один из охранников получил восемь огнестрельных ранений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OBOZ.ua.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о нападении?

Как отмечается, пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.

Читайте также: Общественные активисты просят расследовать все преступления криворожской "ОЗУ Квасова"

Чрезвычайный случай, в котором фигурировал сын вора в законе - Ермак Петровский, произошел 11 ноября на проспекте Мира в Днепре.

Сейчас представители Александра Петровского привлекают все доступные ресурсы и влияние в правоохранительных структурах, чтобы обезопасить его сына от уголовной ответственности за вооруженное нападение.

На видео, которое распространяется в сети, и есть Ермак Петровский.

Читайте: Пытали паяльником и требовали полмиллиона долларов выкупа: в Кривом Роге задержали банду. ФОТОрепортаж

Автор: 

Днепр (4541) криминалитет (613) нападение (2271) Днепропетровская область (4699) Днепровский район (205)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+44
А тцк не бажає перевірити військово-облікові документи у сина кримінального авторитета "наріка"?
показать весь комментарий
15.11.2025 15:02 Ответить
+24
У кримінальних авторитетів не може бути дітей, вони відрікаються від сім'ї коли стають авторитетами. Тому це звичайний бандюган, якого потрібно вбити разом з його дітьми.
показать весь комментарий
15.11.2025 15:38 Ответить
+23
Я вам більше скажу - і сам Нарік цілком мобілізаційного віку - всього 53 роки !
ТЦК ним взагалі не цікавиться ?
показать весь комментарий
15.11.2025 15:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НУ хоть не на ТЦКшників напав, і те ужо добре
показать весь комментарий
15.11.2025 15:00 Ответить
Радник - це як розхідний матеріал: ні спросу, ні відповідальності...
Це як замполіт в срср - "рота закрив - робоче місце прибрав"
показать весь комментарий
15.11.2025 15:14 Ответить
У кримінальних авторитетів не може бути дітей, вони відрікаються від сім'ї коли стають авторитетами. Тому це звичайний бандюган, якого потрібно вбити разом з його дітьми.
показать весь комментарий
15.11.2025 15:38 Ответить
Це ти де такої дурні начитався?
показать весь комментарий
15.11.2025 17:17 Ответить
в тюрмі
показать весь комментарий
15.11.2025 17:18 Ответить
То у злодіїв в законі.
показать весь комментарий
15.11.2025 18:49 Ответить
ні,радник це коли треба прилаштувати свою людину,зазвичай у радників зарплата на рівні зам. голови ОВА,ну а вплив ще більший..
показать весь комментарий
15.11.2025 17:27 Ответить
ЗЄбардак в Українській державі !

.
показать весь комментарий
15.11.2025 15:41 Ответить
Він з тієї когорти, друг Бені.
показать весь комментарий
15.11.2025 16:17 Ответить
соплємєннік, так би мовити ?

.
показать весь комментарий
15.11.2025 16:40 Ответить
не геть, але какая разніца..
показать весь комментарий
15.11.2025 16:52 Ответить
Підлога, тебе щось довго медведчук не випускав. Чекав щоб як засунути " тцк", та все не в дишло. А видно грошші стали дуже потрібні,
показать весь комментарий
15.11.2025 17:25 Ответить
І тут Єрмак
показать весь комментарий
15.11.2025 15:01 Ответить
Він за поганяйлом верховнокомандуючий
показать весь комментарий
15.11.2025 15:11 Ответить
Гроші не поділили? Чи бабу?...
показать весь комментарий
15.11.2025 15:02 Ответить
два в одному
показать весь комментарий
15.11.2025 15:06 Ответить
Звичайно шо бабло. Марухи в кримінальному світі некотируються.
показать весь комментарий
15.11.2025 15:22 Ответить
Думаю, ти неправий... "Марухи" не "котуються" у "кримінальному світі", серед самих "кримінальників"... Тобто, людей, що "самі себе зробили" та піднялися у цій "ієрархії", добуваючи засоби для існування. Тобто, саме це було їх метою... А їх дітки, переважно, виростають "паничами". І насилля вони застосовують не для "роздобутку засобів існування", а для задоволення власних примх... І одною з цих примх є задоволення статевого потягу... Цей потяг стоїть відразу після задоволення потягу до їжі з питвом... Це характерне для всього живого світу. А людина ж, в біологічному плані - "високоорганізована тварина"...
показать весь комментарий
15.11.2025 15:38 Ответить
А тцк не бажає перевірити військово-облікові документи у сина кримінального авторитета "наріка"?
показать весь комментарий
15.11.2025 15:02 Ответить
смієшся?
показать весь комментарий
15.11.2025 15:04 Ответить
Які смішки кацапи своїх на війну гонять не питають а це ходить повітря псує
показать весь комментарий
15.11.2025 15:07 Ответить
Хто з кримінальних авторитетів у раші воює? Там така сама система як і у нас, можливо й гірша.
показать весь комментарий
15.11.2025 15:11 Ответить
Я вам більше скажу - і сам Нарік цілком мобілізаційного віку - всього 53 роки !
ТЦК ним взагалі не цікавиться ?
показать весь комментарий
15.11.2025 15:08 Ответить
Там можливий варіант з громадянством Ізраїлю, не даром сама більша срібна менора, це його подарунок м.Дніпро.
показать весь комментарий
15.11.2025 15:22 Ответить
Якщо є українське громадянство - пофігу , які там ще в тебе є паспорти ... отже - мобілізації підлягаєш . так каже закон !
показать весь комментарий
15.11.2025 15:26 Ответить
стріляти вміє - можна одразу під Покровськ , навіть без БЗВП!!!
показать весь комментарий
15.11.2025 15:48 Ответить
Ні, інстинкт самозбереження у них все таки є. Ніхто з них не хоче в кудись в Покровськ.
показать весь комментарий
15.11.2025 15:12 Ответить
ТЦК від лопати тікають, а тут справжня зброя, які документи)))
показать весь комментарий
15.11.2025 17:18 Ответить
Ну це ви вже перегнули палку.
показать весь комментарий
15.11.2025 17:51 Ответить
междуусобица! ворожнеча!
показать весь комментарий
15.11.2025 15:03 Ответить
на відео якесь непонятне в магазин заходить чи на заправку. розстріляти.
показать весь комментарий
15.11.2025 15:03 Ответить
Як шо србака скадена її відстрилювати треба.
показать весь комментарий
15.11.2025 15:03 Ответить
Чому не пристрелили під час затримання ?
показать весь комментарий
15.11.2025 15:04 Ответить
БК закінчилося... Обойма - 8 патронів!!!
показать весь комментарий
15.11.2025 15:08 Ответить
Угу - а він броньований , при чому у всіх сенсах цього слова !
показать весь комментарий
15.11.2025 15:09 Ответить
Це нарік кого треба нарік! Тцк не ваажає цю особу ухилянтом, просто "не бачить"
показать весь комментарий
15.11.2025 15:09 Ответить
Петро тоді делегацію не формував - то була парафія Філарета.
показать весь комментарий
15.11.2025 15:17 Ответить
Де це написано ?
показать весь комментарий
15.11.2025 15:19 Ответить
спитай у Міндіча
показать весь комментарий
15.11.2025 15:24 Ответить
Філарет якраз був проти пониження статусу церкви. Був Київський патріархат, а згідно Томосу став метрополією, тобто філією Константинопольського патріархату. Тому він і не приєднався до ПЦУ. Та і приходи філії рпц упц (мп) не поспішають переходити до ПЦУ.
показать весь комментарий
15.11.2025 15:52 Ответить
Ви гадаєте у всіх така коротка пам'ять?
Філарет був аж бігом за але коли головою ПЦУ обрали не його, почав вмикати задню і роздавати інтерв'ю кацапським ЗМІ.
показать весь комментарий
15.11.2025 16:18 Ответить
І це також. Бо хотіли догодити попам з упц мп, які не переносили Філарета. Сподівалися що упц мп аж бігом приєднається до ПЦУ, але щось не склалося. 🙂
І визнайте, що якби не існувала УПЦ КП, створена Філаретом, не важливо з яких міркувань, то томоса б ніхто б не надав.
показать весь комментарий
15.11.2025 16:52 Ответить
УПЦ КП створена скоріше українськими національними. А філарета свого часу поперли з якогось там висшого московського духовенства і він був не проти стати головою ніким не визнаного патріархату в пику московському.
Ніхто попам МП не мав бажання догодити. Ви живете в в якійсь вигаданій реальності.
Доречі, коли в 90-х УНА-УНСО на чолі з Корчинським очистили лавру від московських попів і звали туди Філарета правити він чомусь відморозився...
показать весь комментарий
15.11.2025 17:11 Ответить
Корчинського УНА-УНСО поперли зі своїх рядів.
показать весь комментарий
15.11.2025 19:11 Ответить
Якщо ви такий освічений, то певно повинні пам'ятати, що УПЦ КП Філарет почав створювати бо він сподівався очолити РПЦ, але не склалося. Ну він і образився. Але то таке. Головне результат.
показать весь комментарий
15.11.2025 19:13 Ответить
брехня1 УПЦ КП створювали Романюк,ряд митрополитів (діючих) таких як Боднарчук але всі вони чомусь або швидко померли аюо загинули,а Філарет з Мефодієм залишилися,правда Мефодій втік до Москви і покаявся...ви дійсно такий недалекий чувак,чи просто брехунець?
показать весь комментарий
15.11.2025 18:19 Ответить
ви неосвічена і неграмотна людина,милий Влад. Філарету дуже глибоку рану нанесло необрання його патріархом Росії.тому він вирішив стати хоч патріархом України,для цього він пересидів Володимира,а його права рука Мефодій втік з покаянням до Раші . в часи Юща Філарет блокуваав визнання Константинополем автокефалії,а при Пороху був за Константинополь але його не схотіли обирати патріархом і він знову образився і на Варфоломія і на ПЦУ...стара людина....
показать весь комментарий
15.11.2025 18:17 Ответить
о, вилізло)))) "Порошенко, Томос, Нарік", не зупиняйся - "липецкахфабрикасожралбраталукватб"))))) І все це на тлі небаченого ще в історії України за своїми розмахами мародерства Зеленського та його оточення.
показать весь комментарий
15.11.2025 15:23 Ответить
Так і знав що тут якесь хворе не втримається, шкода що іх швидко видаляють...
показать весь комментарий
15.11.2025 16:26 Ответить
знову беніні кореша наслідили...
показать весь комментарий
15.11.2025 15:14 Ответить
беня тут "не прі дєлах" - він сидить....
показать весь комментарий
15.11.2025 15:17 Ответить
так не беня же особисто, а його кореша
показать весь комментарий
15.11.2025 15:18 Ответить
Ви скажіть краще, хто в Дніпрі не його корєша... ? Ну, крім Юлі...
показать весь комментарий
15.11.2025 15:20 Ответить
Ну, крім Юлі ????

.
показать весь комментарий
15.11.2025 16:41 Ответить
Бєня не сидить. Він пересиджує загрозу видачі ФБР під захистом зє.
показать весь комментарий
15.11.2025 19:09 Ответить
І тут Єрмак.зробіть мажору ТЦК-бус,можна без погоні.
показать весь комментарий
15.11.2025 15:15 Ответить
всі кримінальні авторитети мають сидіти в одиночних камерах, або ліквідовані.
показать весь комментарий
15.11.2025 15:20 Ответить
Якщо зараз , цей скандал , роздмухають - може бути крутіше "міндичгейта" , оскільки виникає купа запитань до Гайваненка - що в нього за радники такі ? І до самого Ободенка - що він за персонаж і чому він пересувається з охороною ?
показать весь комментарий
15.11.2025 15:22 Ответить
він теж тирит гроші в гаманець Зеленського, як Міндіч?
показать весь комментарий
15.11.2025 15:26 Ответить
Не Мвндічем єдиним...
показать весь комментарий
15.11.2025 16:31 Ответить
"не на часі"
показать весь комментарий
15.11.2025 15:29 Ответить
Навіть боюся уявить що буде якщо з таким наріком пересіктися в реалі, чи підрізати його євробляху. мабуть потрібно зразу валити в живіт з дробовика і давить пєдалі на втечу?
показать весь комментарий
15.11.2025 15:24 Ответить
Охоронці у радника? А вони хоча б навчені охороняти? Може й служити у ЗСУ спроможні?
показать весь комментарий
15.11.2025 15:26 Ответить
той радник не простий , а золотий охороняємий...
показать весь комментарий
15.11.2025 15:30 Ответить
Тут ситуація якраз навпаки, вони тому й пішли в "охоронці", щоб у ЗСУ не служити.
показать весь комментарий
15.11.2025 15:42 Ответить
ще один заброньований єрмак...
показать весь комментарий
15.11.2025 15:31 Ответить
Із сином "нарика" все зрозуміло, яблучко не покотилося далеко.
Але що за такий радник, що ходить із охороною?
Чи поради дорогі, що доводиться охороняти?
показать весь комментарий
15.11.2025 15:35 Ответить
Схоже на типовий "жабогадюкінг", скоріш за все мірялися "впливами"🤗
показать весь комментарий
15.11.2025 15:41 Ответить
У всьому світі це називається не напад, а замах на вбивство.
показать весь комментарий
15.11.2025 15:41 Ответить
Что это за чушь вообще, какие авторитеты в 2025 году тем более с детьми? Вот на чем может зиждется его власть, на паре взяток местным мусора и прокурорам, и паре дебильных мордоворотов по вызову? Я уверен он даже охрану себе постоянную позволить не может, нормальную точно.
показать весь комментарий
15.11.2025 15:50 Ответить
А для чого раднику охорона ???
показать весь комментарий
15.11.2025 16:00 Ответить
Вони заброньовані , думали пронесе , а тут таке .
показать весь комментарий
15.11.2025 17:43 Ответить
Советник ОВА охраняемое лицо? Или есть какое-то решение о выделении охраны, как участнику уголовного процесса? Если такого решения нет, то кто оплачивает охрану?
показать весь комментарий
15.11.2025 16:04 Ответить
100% бандинтскі розборки!
показать весь комментарий
15.11.2025 18:46 Ответить
ще одна жертва 95 кварталу)))) До речі, ти одужало? А то думав, що серцевий напад був на тлі мародерства Зеленського та його гаманця Міндіча
показать весь комментарий
15.11.2025 17:02 Ответить
Якесь дежавю... Знову старі бандитські морди... Завтра свинарчук з гонтаревой вспливуть..
показать весь комментарий
15.11.2025 17:32 Ответить
Срана тітушня сама себе жере на волі, а мали б давно за кращі нари на зоні битися - що наріки, щ зелені мародери.
показать весь комментарий
15.11.2025 18:10 Ответить
Що таке радить Василь Ободенко, що йому потрібна охорона?!
Думаю, обоє мають відношення до криміналу!
показать весь комментарий
15.11.2025 18:45 Ответить
Нападник схожий на Міндіча , але ж той в Ізраілі
показать весь комментарий
15.11.2025 18:49 Ответить
Жабогадюкинськ
показать весь комментарий
15.11.2025 18:54 Ответить
Знову бабло не поділили
показать весь комментарий
15.11.2025 19:05 Ответить
 
 