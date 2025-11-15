Сын криминального авторитета "Нарика" напал на охрану советника главы ОГА в Днепре: у пострадавшего 8 огнестрельных ранений, - СМИ. ВИДЕО
В Днепре произошло вооруженное нападение, к которому причастен сын криминального авторитета Александра Петровского, известного как "Нарик". По предварительным данным, он открыл огонь по охранникам Василия Ободенко - советника руководителя ОГА Владислава Гайваненко. В результате стрельбы один из охранников получил восемь огнестрельных ранений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OBOZ.ua.
Что известно о нападении?
Как отмечается, пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.
Чрезвычайный случай, в котором фигурировал сын вора в законе - Ермак Петровский, произошел 11 ноября на проспекте Мира в Днепре.
Сейчас представители Александра Петровского привлекают все доступные ресурсы и влияние в правоохранительных структурах, чтобы обезопасить его сына от уголовной ответственности за вооруженное нападение.
На видео, которое распространяется в сети, и есть Ермак Петровский.
