Сын криминального авторитета "Нарика" напал на охрану советника главы ОГА в Днепре: у пострадавшего 8 огнестрельных ранений, - СМИ. ВИДЕО

В Днепре произошло вооруженное нападение, к которому причастен сын криминального авторитета Александра Петровского, известного как "Нарик". По предварительным данным, он открыл огонь по охранникам Василия Ободенко - советника руководителя ОГА Владислава Гайваненко. В результате стрельбы один из охранников получил восемь огнестрельных ранений.

Что известно о нападении?

Как отмечается, пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.

Чрезвычайный случай, в котором фигурировал сын вора в законе - Ермак Петровский, произошел 11 ноября на проспекте Мира в Днепре.

Сейчас представители Александра Петровского привлекают все доступные ресурсы и влияние в правоохранительных структурах, чтобы обезопасить его сына от уголовной ответственности за вооруженное нападение.

На видео, которое распространяется в сети, и есть Ермак Петровский.

