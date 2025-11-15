Син кримінального авторитета "Наріка" напав на охорону радника голови ОВА у Дніпрі: у постраждалого 8 вогнепальних поранень, - ЗМІ. ВIДЕО
У Дніпрі стався збройний напад, до якого причетний син кримінального авторитета Олександра Петровського, відомого як "Нарік". За попередніми даними, він відкрив вогонь по охоронцях Василя Ободенка - радника керівника ОВА Владислава Гайваненка. Унаслідок стрілянини один із охоронців отримав вісім вогнепальних поранень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на OBOZ.ua.
Що про напад відомо?
Як зазначається, постраждалого госпіталізували до медичного закладу.
Надзвичайний випадок, у якому фігурував син злодія в законі - Єрмак Петровський, трапився 11 листопада на проспекту Миру у Дніпрі.
Нині представники Олександра Петровського залучають усі доступні ресурси та вплив у правоохоронних структурах, аби убезпечити його сина від кримінальної відповідальності за збройний напад.
На відео, яке шириться у мережі, і є Єрмак Петровський.
Думаю, обоє мають відношення до криміналу!
от, ****, останній шанс!!!
у україни, останній шанс!!!
Латвія, Літва, Естонія пару млн.від себе відривають, а тут по 100 млн.відмивають хто ж допомагати буде при такому розкладі? + нові біженці 18-22... яка країна це витримає?
90% з них вже ніколи не повернеться...вивчать мову, отримають профессію, обустрояться... і родини з України до них перехдуть... хто в цьому сумнівається?
Якщо мобілізація просідає... хто воювати буде? А депортація до Сибиру... ще медом буде здаватися, якщо під окупацієй в загалі в живих застануться.
Про те що збирається робити пу з громадянами України він же відкрито каже: будуть піднімати сибир... всі ж не зможуть втекти
Розборки між бандитами при владі і просто бандитами.
бо не крадуть і не бояться свого народу
який взагалі може бути авторитет в криміналу??
правильніше було би писати "кримінальний мудак" чи "кримінальний гандон", але ніяк не авторитет!
"кримінальний авторитет" звучить, як "незайманий гвалтівник", "гуманний терорист" або "чесний казнокрад"!
А потім цей люстрований мент дивним чином в лютому 2025 року отримує державну посаду заступника голови Дніпропетровської обласної адміністрації......Часи злочиного режиму януковича повернулись