Син кримінального авторитета "Наріка" напав на охорону радника голови ОВА у Дніпрі: у постраждалого 8 вогнепальних поранень, - ЗМІ. ВIДЕО

У Дніпрі стався збройний напад, до якого причетний син кримінального авторитета Олександра Петровського, відомого як "Нарік". За попередніми даними, він відкрив вогонь по охоронцях Василя Ободенка - радника керівника ОВА Владислава Гайваненка. Унаслідок стрілянини один із охоронців отримав вісім вогнепальних поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на OBOZ.ua.

Що про напад відомо?

Як зазначається, постраждалого госпіталізували до медичного закладу.

Надзвичайний випадок, у якому фігурував син злодія в законі - Єрмак Петровський, трапився 11 листопада на проспекту Миру у Дніпрі.

Нині представники Олександра Петровського залучають усі доступні ресурси та вплив у правоохоронних структурах, аби убезпечити його сина від кримінальної відповідальності за збройний напад.

На відео, яке шириться у мережі, і є Єрмак Петровський.

