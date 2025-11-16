В Одесской области отключение электроэнергии из-за вражеской атаки, - Минэнерго

В ночь на воскресенье, 16 ноября, враг снова наносил удары по энергообъектам Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Отключение электроэнергии из-за обстрела

По данным Минэнерго, в регионе есть отключение электроэнергии. Спасатели ГСЧС и энергетики уже приступили к восстановительным работам.

По информации Одесской ОГА, в пострадавшем районе развернуты пункты несокрушимости.

Объекты жизнеобеспечения и критическая инфраструктура переведены на резервное питание.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали дронами Одесскую область, там повреждены объекты энергетики.

