В Одесской области отключение электроэнергии из-за вражеской атаки, - Минэнерго
В ночь на воскресенье, 16 ноября, враг снова наносил удары по энергообъектам Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Отключение электроэнергии из-за обстрела
По данным Минэнерго, в регионе есть отключение электроэнергии. Спасатели ГСЧС и энергетики уже приступили к восстановительным работам.
По информации Одесской ОГА, в пострадавшем районе развернуты пункты несокрушимости.
Объекты жизнеобеспечения и критическая инфраструктура переведены на резервное питание.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали дронами Одесскую область, там повреждены объекты энергетики.
