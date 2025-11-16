РУС
В Одесской области отключение электроэнергии из-за вражеской атаки, - Минэнерго

Исчезло свет в Одесской области

В ночь на воскресенье, 16 ноября, враг снова наносил удары по энергообъектам Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Отключение электроэнергии из-за обстрела

По данным Минэнерго, в регионе есть отключение электроэнергии. Спасатели ГСЧС и энергетики уже приступили к восстановительным работам.

По информации Одесской ОГА, в пострадавшем районе развернуты пункты несокрушимости.

Объекты жизнеобеспечения и критическая инфраструктура переведены на резервное питание.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали дронами Одесскую область, там повреждены объекты энергетики.

Дрони пройшли
16.11.2025 09:05 Ответить
Тю блд..в нас майже цілий день світла нема.....с....справедливість....від зеленого лайна....
16.11.2025 09:27 Ответить
добре що встигли в потужні захисні споруди вкластись, а то одещина б залишилась без світла та ще й зєлічкині брателли без грошей. а так хоч гроші з під ударів встигли вивести, вивезти ще й самим переїхати під захист "залізного куполу"
16.11.2025 09:53 Ответить
 
 