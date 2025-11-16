На Одещині знеструмлення через ворожу атаку, - Міненерго

У ніч проти неділі, 16 листопада, ворог знову завдавав ударів по енергооб’єктах Одещини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Знеструмлення через обстріл

За даними Міненерго, у регіоні є знеструмлення. Рятувальники ДСНС та енергетики вже приступили до відновлювальних робіт.

За інформацією Одеської ОВА, у постраждалому районі розгорнуті пункти незламності.

Об’єкти життєзабезпечзпечення та критична інфраструктура переведені на резервне живлення.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували дронами Одещину, там пошкоджено об’єкти енергетики.

