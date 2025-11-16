На Одещині знеструмлення через ворожу атаку, - Міненерго
У ніч проти неділі, 16 листопада, ворог знову завдавав ударів по енергооб’єктах Одещини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Знеструмлення через обстріл
За даними Міненерго, у регіоні є знеструмлення. Рятувальники ДСНС та енергетики вже приступили до відновлювальних робіт.
За інформацією Одеської ОВА, у постраждалому районі розгорнуті пункти незламності.
Об’єкти життєзабезпечзпечення та критична інфраструктура переведені на резервне живлення.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували дронами Одещину, там пошкоджено об’єкти енергетики.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар16.11.2025 09:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ПРОСТО Я #478954
показати весь коментар16.11.2025 09:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Fjall_Raven
показати весь коментар16.11.2025 09:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль