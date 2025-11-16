Зеленский о ночной атаке РФ: Восстановление продолжается в нескольких областях, усиливаем ПВО
Сейчас в Харькове и области, в Одесской и Днепропетровской областях продолжаются восстановительные работы после российских ударов.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Ночная дронная атака
По его словам, спасатели работали также в Сумской и Черниговской областях.
Всего прошлой ночью россияне запустили по Украине более 170 дронов, из них не менее половины - "шахеды". А за всю эту неделю - около 1000 ударных дронов, почти 980 управляемых авиационных бомб и 36 ракет различных типов было выпущено россиянами против наших людей.
Помощь в защите неба
"И каждая ночь требует многокомпонентной защиты неба - системы ПВО, боевая авиация, мобильные огневые группы, дроны-перехватчики. Над каждым компонентом активно работаем с партнерами, чтобы добавить Украине защиты. Подготовили новые сильные договоренности с Европой, чтобы существенно укрепить нашу защиту неба, нашу устойчивость и нашу дипломатию", - резюмирует Зеленский.
