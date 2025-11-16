РУС
Новости
634 23

Зеленский о ночной атаке РФ: Восстановление продолжается в нескольких областях, усиливаем ПВО

ппо уничтожает шахидов

Сейчас в Харькове и области, в Одесской и Днепропетровской областях продолжаются восстановительные работы после российских ударов.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Ночная дронная атака

По его словам, спасатели работали также в Сумской и Черниговской областях.

Всего прошлой ночью россияне запустили по Украине более 170 дронов, из них не менее половины - "шахеды". А за всю эту неделю - около 1000 ударных дронов, почти 980 управляемых авиационных бомб и 36 ракет различных типов было выпущено россиянами против наших людей.

Читайте также: Уничтожено 139 из 176 дронов, есть попадания в 14 локациях, - Воздушные силы

Помощь в защите неба

"И каждая ночь требует многокомпонентной защиты неба - системы ПВО, боевая авиация, мобильные огневые группы, дроны-перехватчики. Над каждым компонентом активно работаем с партнерами, чтобы добавить Украине защиты. Подготовили новые сильные договоренности с Европой, чтобы существенно укрепить нашу защиту неба, нашу устойчивость и нашу дипломатию", - резюмирует Зеленский.

Читайте также: Войска РФ атаковали дронами Одесскую область: повреждены объекты энергетики. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (22610) обстрел (30504) Шахед (1645)
Топ комментарии
+9
Тоб то, триває відновлення того шо повинно було бути захищено і де нема захисту так як твій дружбан та співучасник Міндіч вкрав гроши відкативши тобі? Де Міндіч, гнила воровита?
показать весь комментарий
16.11.2025 11:51 Ответить
+8
"щоб додати Україні захисту"
Ти канал двушки на мацкву вже перекрив?
показать весь комментарий
16.11.2025 11:50 Ответить
+7
по перше!
зе!гніду вже відкачали? чи, литвин, чи хто там буде досі строчити?
по друге....
застрелься в прямому ефірі з мисливської рушниці, під ******* аркою "дружби народов"!!!!
показать весь комментарий
16.11.2025 11:46 Ответить
ну всьо.

Захід промовчав про Міндічгейт (після Вагнергейта, Південьгейта, Маріупольгейта, Шашликигейта........)

млн малоросів куплені за 1к.
показать весь комментарий
16.11.2025 11:43 Ответить
Заходу навіть краще якщо тут половина виздиха без світла і газу. Головне щоб війна не скінчилася.
показать весь комментарий
16.11.2025 12:14 Ответить
Взагалі-то як раз і не промовчав. У нас просто про це не пишуть!
показать весь комментарий
16.11.2025 13:35 Ответить
не промовчати - це дії
показать весь комментарий
16.11.2025 13:44 Ответить
по перше!
зе!гніду вже відкачали? чи, литвин, чи хто там буде досі строчити?
по друге....
застрелься в прямому ефірі з мисливської рушниці, під ******* аркою "дружби народов"!!!!
показать весь комментарий
16.11.2025 11:46 Ответить
Сьогодні "ні-ні"...
Табу
Завтра в Париж...
показать весь комментарий
16.11.2025 12:06 Ответить
Та ні, то істерика. Є люди,, які ховаються при такій жопі і їх не видно і не чути, як Єрмак наприклад, чи Арахамія, чи Стефанчук, є Мілованов, яаий дуже різко відхрещується від усього, що потрапило у жопу, а є Зєлєнскій і його істерика. Очевидно що за темпераментом він - холєрик. Тому саме така поведінка - хаотична, як правило і є реакцією на стрес.
показать весь комментарий
16.11.2025 12:19 Ответить
"щоб додати Україні захисту"
Ти канал двушки на мацкву вже перекрив?
показать весь комментарий
16.11.2025 11:50 Ответить
А что она означает? Просветите , коллеги ?
Два мильона налом? Два мильярда на счет ? Что та вообще за двушки ??? Это сенатору рф деркачу? Или может уже на прямую Азирову Микилаю_будулаю ??
показать весь комментарий
16.11.2025 12:31 Ответить
Тоб то, триває відновлення того шо повинно було бути захищено і де нема захисту так як твій дружбан та співучасник Міндіч вкрав гроши відкативши тобі? Де Міндіч, гнила воровита?
показать весь комментарий
16.11.2025 11:51 Ответить
У безпеці. Хоч тут бкзпеку забезпечив.
показать весь комментарий
16.11.2025 12:22 Ответить
Е..т мамариму!!
Все на исторической родине
. Он выводит деньги за кордон что б защитить их от росийской агресии
показать весь комментарий
16.11.2025 12:29 Ответить
Та мабуть втекло за кордон. До речі: НАБУ досі не подало цих чуваків у міжнародний розшук? А чому? Якось дивно. Вереску багато, дій ніяких...
показать весь комментарий
16.11.2025 12:50 Ответить
Шось в нас все гамузом - Міндіча відпускаєм - фронт от - от посиплеться /Стерненко/ - дрони луплять населення - тисяча пішла в люди
показать весь комментарий
16.11.2025 11:51 Ответить
Ішак-мародер "піклується" про захист. Чи є ще варяти, що довіряють цьому мудаку?
показать весь комментарий
16.11.2025 11:52 Ответить
ну да ...вони якраз в Дії 1к грн отримують
показать весь комментарий
16.11.2025 12:00 Ответить
Посилюємо ППО-а чим? Міндічами та Цукерманами ?
показать весь комментарий
16.11.2025 12:15 Ответить
ИПСО! Лови агента москвы не розхитуйте Найприходнішого, Найвеличнішого
показать весь комментарий
16.11.2025 12:28 Ответить
Наркоман выдал что закупит 27 Пэтриотов....
А за какие шиши интересно..
Бюджет банкрот ( социалка держится на грантах и кредитах Запада) . Фирмы квартала-деркача работают на иранскую промышленность, деньги идут подельникам из москвы... К нам едет Ревизор из ФБР так как в скандалах всплыли деньги из америки.
Шэф, усьо пропало!! Бюджет банкрот!! И живешь ты зэля, в этом мире по доверенности !!
показать весь комментарий
16.11.2025 12:27 Ответить
ти краще нам про міндича розкажи..
скіки ти отримував??
показать весь комментарий
16.11.2025 12:39 Ответить
ПРЕЗИДЕНТЕ---ЗАЙМИСЬ СПРАВАМИ,ЯКІ ВИЗНАЧЕНІ КОНСТИТУЦІЄЮ---ОБОРОНОЮ ДЕРЖАВИ А ти все думаєш ,що ти артист.
показать весь комментарий
16.11.2025 12:47 Ответить
цією 1000грн Оманська Гнида показує - я то краду мільярдами .. а ви продаєтесь за 1000грн
показать весь комментарий
16.11.2025 13:13 Ответить
 
 