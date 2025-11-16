Зеленський про нічну атаку РФ: Відновлення триває у кількох областях, посилюємо ППО

Зараз у Харкові та області, на Одещині та Дніпропетровщині тривають відновлювальні роботи після російських ударів.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Нічна дронова атака

За його словами, працювали рятувальники також у Сумській та Чернігівській областях.

Загалом минулої ночі росіяни запустили по Україні понад 170 дронів, із них щонайменше половина - "шахеди". А за весь цей тиждень - близько 1000 ударних дронів, майже 980 керованих авіаційних бомб і 36 ракет різних типів було випущено росіянами проти наших людей.

Також читайте: Знищено 139 із 176 дронів, є влучання на 14 локаціях, - Повітряні сили

Допомога у захисті неба

"І кожна ніч потребує багатокомпонентного захисту неба - системи ППО, бойова авіація, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі. Над кожним компонентом активно працюємо з партнерами, щоб додати Україні захисту. Підготували нові сильні домовленості з Європою, щоб суттєво зміцнити наш захист неба, нашу стійкість і нашу дипломатію", - резюмує Зеленський.

Також читайте: Війська РФ атакували дронами Одещину: пошкоджено об’єкти енергетики. ФОТОрепортаж