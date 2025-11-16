Знищено 139 із 176 дронів, є влучання на 14 локаціях, - Повітряні сили

У ніч на 16 листопада 2025 року війська РФ атакували Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської обл. РФ та 176-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 100 із них – "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Що вдалося збити українській ППО?

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 139 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Наслідки атаки

За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.



"Атака триває, в повітряному просторі нові групи ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - додали в Повітряних силах.

Що передувало