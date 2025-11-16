Уничтожено 139 из 176 дронов, есть попадания в 14 локациях, - Воздушные силы

В ночь на 16 ноября 2025 года войска РФ атаковали Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М" с Ростовской обл. РФ и 176 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОТ АР Крым, около 100 из них –"шахиды".

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что удалось сбить украинской ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 139 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Последствия атаки

По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 37 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.



"Атака продолжается, в воздушном пространстве новые группы вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - добавили в Воздушных силах.

